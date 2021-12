”Utan spår” – läs Anna-Karin Palms specialskrivna julnovell

Jag kom inte i väg förrän efter lunch. Hade ju tänkt fara redan efter frukost, men hur det nu var kom det ena och det andra emellan, så att klockan närmade sig ett när jag till slut kunde sätta mig på skotern. Kälken bakom, med yxan och sågen och spännbanden. När jag körde genom byn och svängde upp på timmervägen var det fortfarande klart. Inte solsken precis, men en ljusning i det grå och jag såg blå himmel borta över sjön. Nog skulle jag hinna.

Jag parkerade högst upp på vändplatsen och gjorde loss kälken, hade sett ut ett fint bestånd redan i september då jag var ute efter svamp och lingon. Rakt västerut, med de stora flyttblocken som riktmärke. Högst en kilometer, tänkte jag, och med lössnön och granplanten och stenarna föredrog jag att gå. Ville inte riskera att fastna med skotern.

Kunde nästan höra Mattias, inte ska du ge dig ut själv, vi fixar det när vi kommer, mamma. Men när de inte tänkte komma förrän till kvällen, dan före dan? Skulle de ut och hämta gran på julaftonsmorgonen, då? När hela vitsen med julgranen var att den skulle stå där och skina, klädd och grann och med de levande ljusen speglande sig i barnbarnens häpna ögon, huset pyntat och förvandlat och doftande av saffransbullar som värmts i ugnen. Julaftonsmorgonens magi, som åtminstone för en stund kunde slita dem ifrån skärmarna.

Sjuttiotvå är väl ingen ålder, jag var frisk och stark och skulle hämta mig en gran, inget mer med det

Jag klev snett och svor till när foten försvann i en håla mellan två stenar. Om jag tog granen i dag skulle den hinna torka upp lite i alla fall. Bra kvinna reder sig själv, muttrade jag och ryckte i kälksnöret. Jag hade ju klarat mig själv i många år nu redan, vad skulle jag annars göra? Och jag avskydde när Mattias behandlade mig som om jag vore uråldrig och ofärdig. Sjuttiotvå är väl ingen ålder, jag var frisk och stark och skulle hämta mig en gran, inget mer med det.

Nu syntes den uppväxta skogens mörkare rand en bit bort, och istidsbumlingarna som lutade sig mot varandra med dunkla hålrum emellan. Där någonstans var det som jag sett de fina granarna. Lättnaden när jag klev in mellan träden och allt liksom stillade sig. Har alltid avskytt hyggena med deras ledsamma taniga plant, men den här biten hade stått orörd länge. Och där stod ju den perfekta granen! Tät och jämn och lagom hög. Hackspetten slog en triumferande virvel, jag borstade bort snön intill stammen och kvistade av de nedersta grenarna, sedan var den snart fälld och jag kunde göra fast den på kälken.

Det var då jag insåg hur mycket det redan mörknat. Dessutom hade det börjat snöa, ymnigt, och det blåste en elak vind från norr. Mina spår var redan igenblåsta, jag knogade på med hakan nedborrad i halsduken och lirkade kälken kring trädstammarna och det tog ett bra tag innan jag insåg att jag var vilse. Stannade upp för att hämta andan och försöka hitta något jag kände igen, men nu virvlade snön så att jag knappt såg en meter framför mig.

Hallucinerade jag? Nej, det brann uppenbarligen i kaminen, nu såg jag en tunn rökslinga ovan det lutande taket

Jag svor igen och fortsatte, försökte känna riktningen i kroppen. Inte stanna, det hade man ju lärt sig. Kälken kändes allt tyngre och jag gick och svor över Mattias och Lotta, underligt nog. Att de alltid skulle göra allt i sista minuten, deras käcka ”det ordnar sig!” när ju inget faktiskt ordnade sig om inte någon tog tag i det. Och att denna någon alltid var jag. Men barnbarnen skulle ha sin gran och sin julmagi om jag så fick traska här tills morgonen kom!

Vet inte hur länge jag hade gått när jag fick syn på vad som liknade ett ljussken. Svagt och flackande mellan trädstammarna. Inte fanns det väl något hus här uppe? Ändå gick jag mot det, naturligtvis, det var något helt oemotståndligt med de där gula ljusglimtarna som drog mig ditåt. Och visst var det ett hus, eller i alla fall något slags byggnad? Jag drog vanten under näsan och stirrade genom snövirvlarna. Den där sneda smala skorstenen, nog kände jag igen den? Allt rörde sig så långsamt i skallen nu, som om den höll på att virvla sönder, men till slut klickade det till: det var ju Kus-Bertils gamla jaktstuga!

Egentligen bara en skraltig ängslada som han försett med kamin och använt under älgjakten ett tag. Men det var ju många år sen nu som Kus-Bertil hamnade på hemmet och sist jag såg ladan var den halvt förfallen. Hallucinerade jag? Nej, det brann uppenbarligen i kaminen, nu såg jag en tunn rökslinga ovan det lutande taket och dessutom något slags lykta eller fotogenlampa i fönstret. Vem kunde väl hålla till där, mitt ute i skogen ett par dar före julafton? Vem det nu än var så måste jag in och värma mig, jag hade ingen känsel i tårna längre. Jag öppnade den gistna dörren och klev in.

”Ett barn! Här ute? Det såg nästan nyfött ut.” Foto: Emma Hanquist/Form Nation

Det brann mycket riktigt i kaminen och rummet var underbart varmt trots frostrosorna på det enkla fönsterglaset. Mitt i rummet satt en ung kvinna på en pinnstol och en man stod bakom henne. De såg båda upp när jag kom in och log emot mig. Helt stillsamt och utan minsta förvåning. Jag sa något om att jag var vilse, slog snön av stövlarna och drog dem av mig, frågade om jag fick värma mig en stund vid kaminen. Ingen av dem svarade, men de log och nickade vänligt så jag steg fram till elden, gnuggade händerna över den rostiga kaminen och kände blodet börja bulta hårt i fingrarna.

Så nästan overkligt tyst det var, varför sa de inget? Jag vände mig mot dem och såg hur kvinnan böjde sig ner mot en gammal trälåda som stod framför henne. Hennes ansikte lyste när hon försiktigt tog upp spädbarnet som låg där. Ett barn! Här ute? Det såg nästan nyfött ut, rödskrynkligt ansikte under någon gammal yllesjal det var insvept i. Inte ett ljud gav det ifrån sig heller. Kvinnan tog upp barnet och höll det i famnen, mannen lade sin hand på hennes axel och såg ner på dem. Även hans ansikte lyste och jag kände ett krypande obehag stiga i mig. De såg nästan förryckt lyckliga ut.

Jag försökte tala med dem, fråga hur de hade hamnat här, om de behövde hjälp, men de sa inte ett ord, nickade bara vänligt och såg på mig med sina strålande ansikten. Jag försökte med engelska, några få ord franska som jag mindes från skolan, men ingenting gav någon reaktion från dem. De var båda mörkhåriga och hade bruna ögon, såg ut som om de kom från Mellanöstern, kanske var de flyktingar? Från Syrien eller Irak, det hade ju kommit många därifrån. Men varför sa de ingenting, inte ens på sitt eget språk? Jag försökte med teckenspråk, viftade och mimade som en tok, ville på alla sätt få dem att förstå att de ju inte kunde stanna här med ett nyfött barn, i det här rucklet mitt ute i skogen, i kalla vintern.

Men de bara fortsatte att se på mig med vänligt bekymrade blickar, som om det var jag som behövde hjälp. Jag var varm nu, het och uppjagad, viftade febrilt med händerna och hörde hur min röst blev allt gällare. Till slut kom mannen fram till mig, han sträckte sig efter en gammal kaffepetter som stod på kaminen, slog upp i en bleckmugg och räckte mig. Förvirrat tog jag en klunk av den skållheta drycken och en våg av kryddor och dofter fyllde min mun. Nejlika, mynta, rökelse. Så smakade det. Jag drack upp allting medan de såg på mig, sedan tog mannen muggen igen och nickade. Något varmt men bestämt i hans blick nu och jag gav upp.

När jag öppnade dörren märkte jag att det hade slutat snöa, himlen var mörk och klar och månen sken över snön

Tror att jag fortsatte prata medan jag drog på mig stövlar och jacka, sa att jag skulle hämta hjälp, att jag skulle komma tillbaka. De strålade emot mig bägge två, till och med det lilla knytet i mammans famn vände ansiktet mot mig och jag insåg att det som lyste om dem alla tre var kärlek. Med ens hade jag en hård klump i bröstet och ville bara ut, bort därifrån. Jag visste att Kus-Bertils pörte låg ovanför vändplatsen, jag hade gått i en stor halvcirkel och det var inte långt till skotern. När jag öppnade dörren märkte jag att det hade slutat snöa, himlen var mörk och klar och månen sken över snön. Borta i öster lyste en ensam stjärna, den brukade man se så här års, strax ovan horisonten, men jag hade aldrig lärt mig dess namn. När jag stängde dörren såg jag dem en sista gång, de vuxna böjda över barnet sitt. Jag tog min kälke och gick, det var bara kanske tio minuters väg till skotern och jag var snart hemma igen.

Hela vägen hem, och hela natten, funderade jag på vad jag skulle göra. Skulle jag ringa polisen, eller socialen? Men om de gömde sig, rädda att avvisas till fasor jag knappt kunde föreställa mig, fasor värre än att sitta i ett ruckel i kylan med ett spädbarn? När morgonen kom hade jag bestämt mig: jag skulle hämta hem dem till mig. Mattias och Lotta fick säga vad de ville, jag kunde inte låta den där lilla familjen sitta och frysa ensamma uppe i skogen på julafton.

Jag drack en snabb kopp kaffe och drog i väg på skotern, det var ju gott om tid innan de mina skulle anlända. Morgonen var kall och klar, guldstrimman längs bergskammen tydde på att det skulle bli sol men ännu bara detta rena vita ljus och snön som gnistrade i skenet från skoterns lyktor. Jag gick snabbt och rakt på stugan, ingen vilsegång nu inte. Redan en bit därifrån såg jag att elden visst slocknat, den sneda skorstenen utan rök och inget ljus i fönstret. Kanske sov de? Jag knackade försiktigt innan jag öppnade och klev in.

Rummet var helt tomt och kaminen iskall när jag lade handen på den. Mitt på golvet stod trälåren, jag stirrade på de lortiga tygtrasorna i den och på pinnstolen och på den sotiga kaffepettern och jag frös i det utkylda rummet. Jag gick ut och spanade i snön, gick runt hela stugan flera varv men såg inga fotspår åt något håll, annat än mina egna som så bestämt ledde till vändplanen. Det var underligt, för inte hade jag märkt att det fallit någon snö under natten. Den där ensamma stjärnan lyste fortfarande på himlen, blekt och avlägset, men snart skulle solen gå upp över skogen.



