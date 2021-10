Utdrag ur J K Rowlings nya barnbok: ”Julegrisen”

Med ordet ”förlorade” försvann allting under Jacks fötter. Han föll – eller snarare, sjönk sakta – ner genom platsen där golvet borde ha varit. Det var som om han fastnat i någon sorts trög vätska som han varken kunde se eller känna. Julgransljusen var borta, och allt var bara kolsvart mörker.

”Julegrisen?” ropade Jack panikslaget.

”Jag är här”, hördes Julegrisens röst ur mörkret. ”Var inte rädd! Det är så här man kommer till Förlorien! Det blir snart ljust!”

Mycket riktigt, efter ett par sekunder kunde Jack se Julegrisen igen. Liksom Jack dalade han sakta neråt. Omgivningen blev gradvis ljusare tills Jack insåg att det de sjönk genom var varsin pelare av gyllene ljus. Ovanför dem fanns två runda hål i ett tak av trä som Jack antog måste vara golvet i världen som de hade lämnat – hans värld, där mamma fanns, där allt han kände till hörde hemma.

Ner, ner, ner sjönk de, och nu såg Jack att han och Julegrisen var långtifrån de enda Saker som sakta sjönk genom sina egna ljuspelare. Det fanns tusentals. I sitt tyngdlösa tillstånd kunde Jack vrida sig runt, och åt alla håll såg han fler sjunkande Saker.

Närmast Jack fanns en tesked, en glänsande röd julkula, en hundvisselpipa, en uppsättning löständer, en kasperdocka, ett blankt mynt, en lång sträng av glitter, en kamera, en skruvmejsel, en flygplansbiljett, ett par solglasögon, en ensam strumpa, en teddybjörn och en rulle julklappspapper med renar på.

”Det är väl knappt man kunde tro att det var möjligt?” ropade julklappspappret till Jack. En av renarna på hennes yta pratade och blinkade. ”Det är tredje gången hon har tappat bort mig den här kvällen! Jag har rullat in under elementet … nu får hon panik … har väntat för länge med att slå in klapparna, som vanligt!”

Pappersrullen hade knappt hunnit yttra dessa ord förrän hon bytte håll och började färdas uppåt istället för neråt, mot hålet i taket. Medan hon försvann utom synhåll ropade rullen:

”Hurra, hon har hittat mig! Lycka till! Hoppas ni kommer tillbaka Dit upp snart!”

Jack svarade inte, för han var alldeles för förbluffad av allt som hände runt honom, och framför allt av det han nu kunde se på golvet nedanför dem. Först trodde han att det han såg var en matta med massor av olika färger, men när han sjönk närmare insåg han att mattan i själva verket var miljontals Saker. Skrämt spanade han på golvet efter Förloraren, men eftersom han inte hade en aning om hur Förloraren såg ut kunde han inte avgöra om han fanns där eller inte. Ju lägre Jack sjönk, desto högre blev oväsendet: Sakerna på golvet pladdrade och slamrade och prasslade och skramlade tills ljudet var nästan öronbedövande.

När omgivningen blivit ännu ljusare såg Jack att han befann sig i en gigantisk byggnad, som en lagerlokal med ofattbart höga tegelväggar och massor av hål genom brädtaket. De Saker som hade nått marken, gummibollar och dagböcker, gem och måttband, kameror, pennor och plånböcker, var alla samlade i pratiga grupper. Jack var så fascinerad av allt han såg att landningen kom som en överraskning. Hans bara fötter nådde det varma trägolvet och Julegrisen landade bredvid honom, i en gång mellan en skock skramlande nycklar och en armé av rostiga paraplyer.

”Vi måste ha en biljett”, sa Julegrisen bestämt. ”Kom.”

Julegrisen ledde bort Jack längs vägen mellan nycklarna på ena sidan och paraplyerna på den andra. De passerade en kniv, ett grillspett och en lång virknål. Jack förstod att de var viktiga, för alla tre hade varsin svart skärmmössa med ett ”F” på som på något sätt lyckades stanna kvar uppe på dem när de hoppade fram. Sakerna med mössorna patrullerade gångens kanter och såg till att de andra stannade i sina grupper så att vägen hölls fri för Saker som just hade kommit.

”Det där är Förloringsagenterna”, muttrade Julegrisen till Jack. ”Jag har hört andra Saker som varit här förut prata om dem. De är Förlorarens tjänare. De upprätthåller hans lagar i utbyte mot att inte bli uppätna.”

Ett par långa diamantörhängen landade nu framför Jack och Julegrisen. De gnistrade så starkt att Jack fick kisa när han tittade på dem.

”Vem är det som bestämmer här?” utropade det ena örhänget med högfärdig röst.

”Vi är mycket värdefulla!” ropade hennes tvilling. ”Vi kräver assistans!”

”Lugna ner er, damerna”, sa en knarrig tennisboll som kom studsande bredvid Jack och Julegrisen. Bollen såg ut som om en hund hade tuggat på den, och den luktade väldigt starkt. ”Jag har varit här en massa gånger. Det ser stökigt ut, men de har ordning på saker och ting.”

Örhängena verkade stötta över att någonting så smutsigt ens tilltalade dem.

”Jag tror att vi har kommit fel!” utbrast det första örhänget och vände sig glittrande runt på platsen medan hon spanade efter någon som kunde hjälpa dem.

”Var är de värdefulla Sakerna?” sa hennes syster.

Men ingen svarade. Till höger om dem fortsatte nycklarna gasta upp mot hålen högt där uppe i taket, sådant som: ”Jag ligger i din andra rock, din idiot!” eller ”Du har låtit mig sitta kvar i låset igen!” Paraplyerna var tystare och verkade dystrare. Jack hörde ett av dem, gammalt och svart, säga: ”Jaha, den här gången är det nog över. Han glömde kvar mig på tåget. Köper nog ett nytt …”

En konservöppnare med svart skärmmössa närmade sig på ben av metall. Hon hade en liten låda hängande om halsen och tunna metallarmar strax nedanför handtaget.

”Biljetter!” ropade konservöppnaren. ”Nyanlända, kom hit och få era biljetter!”

”Låt mig sköta snacket”, sa Julegrisen till Jack, men innan han hunnit be om en biljett trängde sig diamantörhängena in framför honom.

”Vi har hamnat fel!” sa det första örhänget.

”Var ska viktiga Saker vara?” frågade det andra.

”Smycken är där borta, vid västra väggen”, sa konservöppnaren och pekade. ”Men först behöver ni biljetter. Varsågoda …”

Hon rev av två blåa biljetter från den lilla lådan hon hade hängande om halsen och gav örhängena en var. ”Västra väggen”, upprepade hon sedan, för örhängena hade inte rört sig.

”Jag tror inte att du förstår”, sa det första örhänget. ”Vi är gjorda av äkta diamanter.”

”Ni kan inte sätta oss tillsammans med en samling simpla plastpärlor”, sa det andra örhänget. ”Det måste väl ändå finnas en plats för värdesaker?”

”Iväg med er till er väntplats”, fräste konservöppnaren. ”Plast eller diamanter, här nere kvittar det. Vi får snart veta hur mycket ni är värda Där uppe.”

Det syntes att örhängena blev förnärmade, men de svassade iväg till västra väggen.

Förloringsagenten gav tennisbollen en blå biljett.

”Hundleksaker är där borta, mellan gymnastikskorna och skolböckerna.”

Bollen studsade iväg. Sedan vände sig konservöppnaren mot Jack och Julegrisen.

”Har ni också just kommit?”

”Ja, vi kom bort tillsammans”, sa Julegrisen. ”Vi ramlade ur vår ägares ficka.”

”Ungar!” fnös konservöppnaren och rev loss ytterligare två biljetter som hon gav till Jack och Julegrisen. ”De bär ansvaret för hälften av alla Saker som är här nere, de slarviga små bestarna.

”Ungar!” fnös konservöppnaren och rev loss ytterligare två biljetter som hon gav till Jack och Julegrisen. ”De bär ansvaret för hälften av alla Saker som är här nere, de slarviga små bestarna. När det är tyst hör vi dem gråta Där uppe. De borde hålla lite hårdare i nallen om de inte vill att Förloraren ska ta honom, eller vad säger ni?”

”Jo, så är det väl”, sa Julegrisen.

Konservöppnaren tittade på Jack.

”Snyggt hantverk”, kommenterade hon. ”Bra detaljer.”

”Tack”, sa Jack nervöst.

”Leksakerna är borta vid norra väggen”, lade hon till. ”Ni behöver skjuts dit, det är för långt att gå.”

Hon visslade gällt, och en gammal rullskridsko kom susande mot dem längs gången. Jämfört med Jack och Julegrisen var den stor som en golfbil. De klättrade in, båda nätt och jämnt så långa att de såg över kanten.

Rullskridskon rullade iväg mot platsen där leksakerna väntade och Jack kände en våg av förväntan: nu skulle han snart få se LG igen!

Ur J K Rowlings ”Julegrisen”, översättning Jan Risheden, Rabén & Sjögren. Boken börjar säljas i bokhandeln den 12 oktober.

