Utställning på Sergels torg stoppas: ”Partipolitisk”

”All set for solidarity” var planerad sedan i mars, i samarbete mellan plattformen Settings, Konsthall C och Stockholms stads konstsamarbete på Sergels torg. Utställningen består av ett antal planscher, inspirerade av valaffischer men med budskap som ”Livsbevarande svaghet, fredsbevarande skörhet” och ”Ett land att dela, inte ett uppdelat land”. Ambitionen är, enligt arrangören, att ta ett grepp kring valrörelsen men med ”medmänskligheten i centrum”.

Rebecca Vinthagen, en av två arrangörer bakom plattformen Settings, säger att samarbetet med Norrmalms stadsdelsförvaltning varit god, fram till i tisdags förra veckan. Då fick gruppen ett mejl från stadsdelsdirektören Jesper Ackinger, med budskapet att utställningen inte skulle bli av.

– Då fick vi plötsligt ett mejl om att de inte kunde ingå ett samarbete för att en del av verken uppfattades som partipolitiska. Vi hade inte fått några signaler om att det här var på gång, så vi blev jättechockaden säger Rebecca Vinthagen till DN.

– Sedan dess har jag flera gånger bett honom definiera vad han menar och försökt fråga vad definitionen av partipolitiskt är, men inte fått närmare svar än att han uppfattar det så.

Affisch från utställningen ”All set for solidarity”. Foto: Hanna Andersson

Settings anser att stadsdelsdirektören har fel i sak, och menar att beslutet inkräktar på principen om armlängds avstånd mellan kultur och politik.

– Om ett verk överensstämmer med ett visst partis politik, ska man då inte kunna ställa ut sådan konst? Det är en grov förskjutning av vad som anses vara partipolitiskt, säger Rebecca Vinthagen.

DN har försökt att nå Jesper Ackinger som befinner sig på semester. I ett uttalande via Norrmalms stadsdelsförvaltning skriver han att man under samtalen med Settings påtalat att innehållet inte ska vara eller riskera att uppfattas som partipolitiskt, men att man efter att verken presenterades i mitten av juni anser att verken ändå varit just det.

”Flera delar kan uppfattas som partipolitik, särskilt när inramningen är otydlig. Vi ser därför inte att det finns möjlighet att genomföra utställningen tillsammans med oss”, står det i uttalandet.

På följdfrågan om vilka delar av utställningen som uppfattas som partipolitiska svarar Jesper Ackinger senare att:

”Utställningens utformning och att den skulle finnas i ett gaturum utan konstgalleriets inramning, gör att budskapen riskerar att uppfattas som partipolitiska.”

Jesper Ackinger beklagar att beslutet att ställa in samarbetet behövde tas och att det togs så sent inpå det tänkta utställningsdatumet.

”Vi har uppfattat att vi varit överens om att inte riskera att verket blir uppfattat som partipolitisk inlaga”, skriver han.

Gruppen anser att beslutet innebär att staden inte håller armlängds avstånd mellan kultur och politik. Hur resonerar ni kring den frågan?

”Det politiska uppdraget är att verka för en trygg och trivsam miljö på Sergels torg, det gör vi genom platssamverkan och att ha aktiviteter och inslag som gör platsen till en trivsammare plats, att visa och erbjuda olika former av konst är en del av det arbetet. Konst är ibland politisk, men vi ska undvika att den uppfattas partipolitisk, särskilt på Sergels torg och särskilt inför en valrörelse”, skriver Jesper Ackinger.

Rebecca Vinthagen säger till DN att Settings uppfattar dialogen med stadsdelsförvaltningen som stängd sedan beslutet.

– Så nu letar vi efter någon annan, lite modigare arrangör som vill sätta upp det i det offentliga rummet.