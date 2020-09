Václav Marhoul: ”Det är skrämmande lätt att manipulera rädda människor”

Václav Marhoul börjar genast dra djupa halsbloss när han slår sig ner i en paviljong intill de sömniga tennisbanorna på badön Lido utanför Venedig.

– Jag hoppas att ni överlever. Jag gillar att röka. Jag gillar tobak, förklarar den tjeckiska kedjerökaren med nikotinhes röst.

Visst, lite rökridåer inomhus känns som ett högst rimligt erbjudande efter att ha överlevt hans tre timmar långa, apokalyptiska uthållighetstest ”The painted bird”. Utifrån Jerzy Kosinskis romanklassiker har Marhoul skapat en rörlig Hieronymus Bosch-målning i expressionistiskt svart-vitt. Precis som den allegoriska boken kretsar filmen kring en övergiven judisk pojke (spelad av Petr Kotlar) som tvingas ut på en fasansfull odyssé genom Östeuropa under andra världskrigets blodiga slutskede. Förutom att själv bli utsatt för brutala övergrepp tvingas han bevittna ofattbara grymheter i form av mord, våldtäkter, stympningar samt vidskepelse och kollektiv galenskap.

Under den allra första pressvisningen i Venedig för ett år sedan lämnade uppåt 100 personer salongen.

– Jaså, inte mer än 100? Good score! Då var det ju ändå 1.400 som satt kvar vilket ju också är galet! ler Václav Marhoul lakoniskt innan han blir många snäpp allvarligare:

– Filmens hjärta handlar om kärlek, att vi inte kan leva utan kärlek. Folk tycker att jag är galen när jag säger detta, men jag är verkligen säker på att detta också är kärnan i boken. ”The painted bird” illustrerar den stora paradoxen: att vi inser hur viktigt saker som godhet, kärlek och hopp är först när vi saknar dem. Ljuset blir bara fullt synligt i mörkret, säger han och tillägger för säkerhets skull:

– Och ”Pojken” är förstås en symbol för mänskligheten, för oss alla.

Ur ”The painted bird” Foto: Njutafilm

Jerzy Kosinkis lika kontroversiella som hyllade bok från 1965 hade länge gått honom spårlöst förbi. När en vän uppmanade honom att läsa ”The painted bird” för femton år sedan var han mitt uppe i arbetet med krigsfilmen ”Slaget om Tobruk”.

– Utan att veta storyn så visste jag redan efter tre sidor att ”The painted bird” skulle bli min nästa film. Och när jag väl hade läst ut den så var jag 100 procent på säker, säger Václav Marhoul i ett slags stilla triumf.

Då var han lyckligt ovetande om att det skulle ta ett helt decennium att ro hela projektet i hamn. Enbart att säkra rättigheterna tog två år. Under sin livstid hade Kosinski, som dog 1991, förklarat att endast Fellini eller Buñuel skulle få lov att filma hans bok. Till och med Warren Beatty fick nobben trots att han var personlig vän till författaren.

Stellan Skarsgård och Petr Kotlár i ”The painted bird”. Foto: Njutafilm

När Václav Marhoul väl fått klartecken från stiftelsen som kontrollerar rättigheterna fick han ägna fyra år åt att ragga pengar. Han insåg snabbt att det var knepigt att övertala finansiärer att satsa på en mörk, tre timmar långa krigsfilm i svart-vitt utan en enda replik på engelska.

Ett av hans trumfkort var en svensk Hollywoodstjärna. Marhoul hade lärt känna Stellan Skarsgård under en intensiv rumlarhelg i Prag då han hade visat svensken det äkta Prag bortom turiststråken. Svensken tog endast symboliska 100 euro för att spela en desillusionerad nazisoldat som väljer att skona pojken när han får order om att avrätta honom. När ”Skarzie” var med på tåget blev det lättare att locka namn som Harvey Keitel, Barry Pepper, Udo Kier och Julian Sands.

Harvey Keitel som katolsk präst i ”The painted bird”. Foto: Dobrovsky

För att grymheterna inte skulle kunna kopplas till något speciellt land blev ”The painted bird” den första filmen någonsin som använder slavisk esperanto. Filmen spelades in kronologiskt under totalt 18 månader i Ukraina, Polen, Slovakien och Tjeckien. På detta sätt kunde kameran fånga hur filmens huvudperson åldrades under resans gång. Petr Kotlar var nio år gammal när de började filma och elva när den sista scenen spelades in.

I filmen tvingas den unga rollfiguren genomlida fasansfulla upplevelser. I en av scenerna blir han levande begravd från halsen och neråt medan hungriga kråkor börjar picka på hans huvud. Han blir nedkastad i både en öppen latrinbrunn och en flod, tvingad att dricka sprit och blir sexuellt utnyttjad av en bybo (Julian Sands) som låter honom få en tillfällig fristad.

Inför inspelningen fick Petr Kotlar genomgå ett informellt psykologiskt test med en känd tjeckisk psykolog som jobbar med svårt utsatta barn.

– Jag blev lättad när psykologen lugnade mig: ”Det kommer att bli okej, han är ett lyckligt barn.” Jag behandlade Petr som min partner och pratade med honom med samma sorts respekt som till en rutinerad skådespelare. Även om han förstod att folk dör i filmen så pratade vi om det som en lek, ett spel. Petr är en väldigt naturlig ung pojke som tycker att världen är underbar och hade bråttom från scenerna för att han ville spela fotboll.

Petr Kotlár och Vaclac Marhoul under världspremiären på Venedig filmfestival 2019. Foto: Matteo Chinellato / Alamy Stock Photo

Manuset till ”The painted bird” är också färgat av Marhouls egna erfarenheter av ondska. Hans första längre kontakt med mänsklig grymhet var under ett år på en internatskola där äldre elever utsatte yngre för mobbning och våld. Som reservist i tjeckiska armén använde han också sina egna erfarenheter från uppdrag i krigszoner i Kosovo, Irak och Afghanistan. Under sitt arbete för Unicef har han också tillbringat mycket tid i flyktingläger i olika afrikanska länder, där han pratat med barn som har överlevt krig, kriminella gäng och sexuella övergrepp.

Under inspelningen blev han också brutalt påmind om sitt judiska arv. I en av scenerna får åskådaren bevittna hur judar transporteras till koncentrationsläger i överfulla godsvagnar. Bilden drabbade Marhoul med full kraft.

– Plötsligt såg jag inte längre statisterna utan min egen familj stå där i vagnen. Jag kände sådan enorm empati med de 18 medlemmar av min släkt som 1943 fördes i samma sorts vagnar till sin död i Treblinka. Jag började gråta och tvingades avbryta inspelningen i 1,5 timmar, berättar han.

Samtidigt blir han en smula irriterad om någon klassar hans film som ett Förintelsedrama.

– Det är rent nonsens! Det är bara ett försök att simplifiera min film. ”Schindler's list” och ”Sauls son” är båda utmärkta filmer om Förintelsen, men min film är inte ens en krigsfilm. Våldet och grymheterna är bara som en ram för storyn som finns innanför – en historia om en pojke som är en symbol för mänskligheten. Storyn är tidlös och allmängiltig, säger han.

”The painted bird” Foto: Njutafilm

Han blir också lite störd över att ”The painted bird” stämplas som brutal och våldsam.

– Jag hatar chockfilmer som använder våld på ett utstuderat och spekulativt sätt. I jämförelse med Quentin Tarantinos filmer eller ”Joker” är våldet anständigt i ”The painted bird”. Till skillnad från dessa filmer så visar inte explicit våldet i förgrunden, men eftersom min film är sann så upplevs den som så mycket mer brutal. Publiken fyller själv i obehagliga saker i sina hjärnor, och i viss mån regisserar de filmen tillsammans med mig, säger han.

Han är mer intresserad av att prata om roten till människans ondska. Han nämner bland annat Philip Zimbardos uppmärksammade socialpsykologiska Stanfordexperimentet i början av 1970-talet där vanliga studenter delades upp i två grupper – fångvaktare och fångar. Det visade sig snabbt att fångvaktarna var beredda att utsätta sina fångar för tortyrliknande behandling när de fick order.

– Varför gick dessa unga, intelligenta människor med på detta? Jo, för att de kunde, för att de gavs möjlighet utan att bli straffade. Ondskan finns inom oss alla och om man ger den chansen att växa så kan vad som helst hända. Den största fienden är vi själva. Och vi befinner oss vid frontlinjen varje dag för att slåss för kärlek och godhet. Ondskan börjar med att vi snackar skit om våra medmänniskor bakom deras rygg. ”The painted bird” visar att vi behöver grundprinciper att hålla oss till, säger Marhoul.

Ur ”The painted bird” Foto: Njutafilm

Tillsammans med sin vän Vaclav Havel – som senare blev president – spelade även Marhoul en aktiv roll under den tjeckiska sammetsrevolutionen. Bland annat ledde han anti-kommunistiska strejker när landet kämpade för att bli av med det Sovjetiska oket. Marhoul är en varm EU-anhängare eftersom han ser unionen som det bästa vaccinet mot fler krig på en kontinent med en galen historia av våld.

– ”The painted bird” är en varningsklocka för de fascistiska tendenser som finns i både Europa och USA. En av de främsta lärdomarna med filmen är att hur skrämmande lätt det är att manipulera rädda människor.