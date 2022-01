Våg av tv-serier och filmer som skildrar medelålders kvinnors sexualitet

Trots att ”Sex and the city”-uppföljaren ”And just like that...” har kritiserats för att inte innehålla speciellt mycket sexscener, så skildrar den ändå något som sällan fått ta plats på film och i tv: medelålders kvinnors sexualitet.

När föregångaren hade premiär för över 20 år sedan var den banbrytande just för sexet, men alla huvudkaraktärerna utom Samantha (som nu lyser med sin frånvaro) var i 30-årsåldern. Nu är det i stället den 55-åriga Cynthia Nixons karaktär Miranda som ligger med den icke-binära Che Diaz (spelad av Sara Ramírez).

Kanske håller det på att hända något med berättelserna om kvinnlig åtrå. I samma veva som ”And just like that...” släpptes hade också långfilmen ”Clara Sola” premiär, i vilken 40-åriga Clara har ett sexuellt uppvaknande. I andra säsongen av tokpopulära Netflixserien ”Emily in Paris” är det Emilys dryga franska chef Sylvie, spelad av 58-åriga Philippine Leroy-Beaulieu, som inleder en het förbindelse med en 20 år yngre fotograf och ex-modell. Och nästa månad visas den svenska HBO-serien ”Lust” på Berlins filmfestival. Serien, som är skapad av Frans Milisic Wiklund tillsammans med de fyra huvudrollsinnehavarna Sofia Helin, Anja Lundqvist, Julia Dufvenius och Elin Klinga, utforskar sexualitetens villkor för kvinnor över 40.

– Film och tv domineras fortfarande av väldigt unga kvinnor. Det är en gammal sanning att det finns en åldersvägg för kvinnliga skådespelare vid 40. Det är ganska stor skillnad mot hur det är för manliga skådespelare som tillåts bli äldre, säger Maria Jansson, professor i genusvetenskap vid Örebro universitet som forskar om kvinnors villkor i filmindustrin.

Wendy Chinchilla Araya som Clara i ”Clara Sola”. Foto: Folkets Bio

Samtidigt säger hon att det finns en trend av att skapa mer inkluderande filmer och tv-serier.

– Det handlar om alla marginaliserade grupper, som kön, etnicitet och så vidare. Därför ser vi också en inkludering av äldre personer, säger Maria Jansson.

En föregångsserie, med betydligt äldre rollfigurer än de vi nu ser utforska sin sexualitet, är Netflix ”Grace and Frankie” med Jane Fonda och Lily Tomlin. Och det är verkligen en serie som tar grepp om sexet. Förutom att Grace och Frankie, båda i 70-årsåldern, är sexuellt aktiva skapar de också en vibrator för kvinnor med artros.

– Den serien har banat väg för en trend av äldre personer i film och tv, säger Maria Jansson.

Ur HBO:s svenska serie ”Lust” med Sofia Helin och Julia Dufvenius. Foto: Johan Paulin

Att det nu sker en vidgning av hur den kvinnliga sexualiteten kan skildras har delvis att göra att kampen om tittarna har hårdnat i ett allt större utbud.

– Vi ser mycket mer på tv än tidigare och utbudet har blivit mycket större. Det pågår en ständig jakt på publiken. Dessutom finns det en mer högljudd diskussion om hur kvinnor och sexualitet speglas på film som har snappats upp av filmskapare som vill nå större publik. Det här har banat väg för att göra program som tilltalar olika grupper. Det lönar sig helt enkelt, säger Maria Jansson.

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker och Kristin Davis i HBO:s ”Sex and the city”-uppföljare ”And just like that ...”. Foto: Alamy

Regissören Nathalie Álvarez Mesén, som skapat flerfaldigt Guldbaggenominerade ”Clara Sola”, är inne på samma spår.

– Det pågår nu ett skifte där vi ser mer mångfald över huvud taget. Nätverk och produktionsbolag börjar märka att de lönar sig att berätta historier som täcker lite fler än vita 20-åringar, säger hon.

Manuset till ”Clara Sola” skrev Nathalie Álvarez Mesén från början för en kvinna i 30-årsåldern. Men produktionen bestämde sig för att öppna upp castingen för fler åldrar och när den 40-årige dansaren Wendy Chinchilla Araya provspelade för filmen fick regissören tänka om.

– Vi fortsatte att titta på de andra som kom till castingen, men hon var bäst och passade inte in i rollens ålder. Så då skrev jag om manuset, vi ändrade det för henne, säger Nathalie Álvarez Mesén.

I filmen genomgår Clara ett sexuellt uppvaknande som hennes mamma försöker hindra. Bland annat genom att pressa ned Claras fingrar i chili, för att hon ska sluta onanera. Men det kommer inte stävja dotterns åtrå.

Nathalie Álvarez Meséns film ”Clara Sola” är Guldbaggenominerad i nio kategorier. Foto: Nicklas Thegerström

– Alla har olika sorters uppvaknande hela tiden. Några kanske upptäcker sex väldigt tidigt men upptäcker vad de gillar väldigt sent, säger Nathalie Álvarez Mesén.

Hon konstaterar att det inte finns någon åldersgräns för åtrån, vilken man ibland kan tro av att döma hur kvinnor representeras på film och tv.

Nya skildringar av kvinnor över 40 år ger också mycket bättre möjligheter för kvinnliga skådespelare. I stället för att tvingas i pension kan fler arbeta länge.

– Det är jättebra att den här typen av filmer och tv-serier kommer, det möjliggör faktiskt för en längre karriär och det är bra för branschen, säger forskaren Maria Jansson.

Men skildringarna försöker ofta sätta in den kvinnliga sexualiteten i en slags vardagskontext, hur den samspelar med familjelivet eller karriären.

Philippine Leroy-Beaulieu spelar Sylvie Grateau i ”Emily in Paris”. Foto: Carole Bethuel/Netflix

– Det ger ju ofta upphov till dråpliga situationer, men de gestaltas ofta som individuella problem utan att ta upp hur de hänger ihop med maktstrukturer, säger Maria Jansson och fortsätter:

– Sen kan människor naturligtvis känna igen vad de ser och känna sig bekräftade, men man frågar inte vad det finns för samhällsproblem som gör att en karaktär hamnar i den här situationen.

Hon säger ändå att det är positivt att kvinnor får se andra kvinnor på film och i tv, lite oavsett om kvinnornas situation problematiseras.

– Frågan är ju om konsten bara är till för att man ska känna igen sig, eller om den också ska bidra till att människor ska kunna reflektera och ifrågasätta. När en tidigare marginaliserad grupp inkluderas är det för att det funnits en strukturell problematik som ifrågasatts.

Läs mer:

Därför fick hyllade och kritiserade ”Sex and the city” så stort genomslag

Nathalie Álvarez Mesén: ”Skamkulturen som jag växte upp i existerar inte bara i Costa Rica”

Recension: Mer mångfald och mindre sex i nya ”Sex and the city”-uppföljaren