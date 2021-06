Våldsamt vacker solodebut av Mustafa

Singer-songwriter Mustafa ”When smoke rises” (Regent Park/Playground) Visa mer

I en tid när volymen ofta skruvas upp till max, i så väl popproduktioner som samhällsdebatt, gör Mustafa tvärtom. Han, som tidigare gått under namnet Mustafa The Poet, är en av grundarna till det kanadensiska hiphopkollektivet Halal Gang och började redan som tolvåring att framföra spoken word.

Nu är han dubbelt så gammal, men trots det är temana i hans låttexter desamma som i hans ungdomspoesi; våld, död, sorg, fattigdom. Mustafas första soloalbum med den, på något vis, lågmälda men ändå ödesmättade titeln ”When smoke rises” är varken effektsökande eller dramatiskt. Han skildrar det eviga pyrandet, snarare än den explosiva elden. Ljudbilden är därefter, lugn och stilla – som för att inte skymma orden.

Piano och nylonsträngad gitarr har lagts till av den välrenommerade producenten Franke Dukes, Jamie xx bidrar till svänget i låten ”The hearse”. Allt medan Mustafas varmt fylliga röst gjuter liv och blod i den sparsmakade produktionen, som ekar av en folkton från förr. Men också lätt av r'n'b. Gång på gång besjunger han sin egen sorg, men också otillräcklighet. Skulden över att vara den som överlever, den som blir kvar med allt det osagda.

I låten ”Ali” riktar han sig direkt till vännen Ali Rizeig som mördades 2017, med orden; ”Ali, you know our hearts were at their fullest / Ali, there were no words to stop the bullets”.

Det är en mer öppen än upprörd solodebut. Och som sådan är den våldsamt vacker.

Bästa spår: ”Ali”

