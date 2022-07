Valeria Luiselli visar hur ett samhälles moral avslöjas i hur det behandlar barn

Essä Valeria Luiselli ”Berätta hur det slutar. En essä genom fyrtio frågor” Övers. Rita Kristola & Filippa Kindblom Rámus, 126 sidor Visa mer

I Valeria Luisellis roman ”De förlorade barnen – ett arkiv” från 2020 åker en familj på bilsemester från New York genom New Mexiko till Arizona. Pappan är etnograf och vill dokumentera minnet av de sista apacherna, mamman är journalist och engagerad i alla de barn som försöker ta sig från Centralamerika och Mexiko till USA. En vemodig berättelse full av mörk humor om en familj på drift, en resa utan tydligt mål, och en passionerad, vredgad historia om barn som dukar under på sin väg mot ett bättre liv.

Två år före romanen skrev Luiselli essän ”Berätta hur det slutar”, som nu publiceras på svenska. Även här åker en familj från Harlem, New York, mot Arizona, men nu är resenärerna inte namnlösa som i romanen; nu är det mexikanskan Valeria Luiselli och hennes man som inte kan få uppehålls- och arbetstillstånd som ”bofasta aliens” innan de fått sina green cards, och därför ger de sig ut på bilsemester.

”Berätta hur det slutar” av Valeria Luiselli.

När de kör genom Oklahoma hör de för första gången talas om de tiotusentals barn som kommer till gränsen, ensamma och papperslösa, och överlämnar sig till polisen. På nätet ser de bilder av människor med plakat som beskriver barnen som brottslingar och invasiv ohyra. Men de stöter också på volontärgrupper som ställer ut vattendunkar längs snitslade banor åt barnen.

Väl hemma i New York igen har alla i familjen utom Valeria fått sina green cards. Hon lyckas ändå börja arbeta vid migrationsdomstolen som oavlönad tolk åt barn som kommit ensamma från Honduras, El Salvador och Guatemala. Att en domstol avgör om barnen får stanna hos släktingar i USA är ett framsteg: Mexikanska barn kan gränspolisen skicka tillbaka direkt enligt ett beslut, undertecknat 2008 av president George W Bush, som innebär att barn från länder som gränsar till USA kan utvisas utan rättegång.

De barn som kommer så långt som till domstolen har kort tid på sig att bevisa att de inte är ”avlägsningsbara” (removable). När över hundra tusen barn hade arresterats vid gränsen mellan våren 2014 och sommaren 2015 minskade Obamaadministrationen den tid barnen hade på sig att bygga ett försvar från ett år till 21 dagar: Det blev i stort sett omöjligt att hinna få tag på en advokat beredd att arbeta gratis och samla bevis i form av dokument och vittnesmål.

Vad utgör då skäl nog att få stanna? Om barnet saknar skydd och hotas till liv och lem i hemlandet. Men hur ska en femåring eller en sjuåring kunna bevisa det? Till stöd för barnen har ett antal frivilligorganisationer utarbetat 40 frågor som används i domstolen för att få fram en sammanhängande och sannolik berättelse ur barnen. För i stort sett alla har en historia av våld i bagaget, de flyr undan organiserad gängkriminalitet som även följer dem längs flyktvägen, ända till de förorter i USA där de i bästa fall får stanna. 80 procent av de flickor och kvinnor som tar sig upp till USA våldtas på vägen genom Mexiko och börjar ofta ta preventivmedel i förebyggande syfte när de ger sig av.

Luisellis essä tar sin utgångspunkt i de fyrtio frågorna och växer efterhand ut till en komplex och effektiv berättelse. Den är ett reportage om en brutal invandringspolitik och en analys av ett språkbruk som avslöjar politikens rötter i ett kolonialt förflutet. I uttryck som ”frivilligt återvändande” för tvångsutvisning och ”removal” för avvisningsbeslut ekar formuleringar från 1830 års ”Indian Removal Act” som innebar att USA:s ursprungsbefolkning tvingades in i reservat och där långsamt utplånades.

Luiselli visar också hur cyniskt systemet fungerar: Våldet och kriminaliteten i Centralamerika och Mexiko växer ur en droghandel som har sin huvudsakliga marknad i USA. Och de som lyckas fly undan våldet blir illegal och lågavlönad arbetskraft som kan skickas tillbaka när den inte längre presterar – om flyktingen inte är för liten för att arbeta och avvisas direkt.

Allt detta kan låta på en gång välbekant och avlägset, något vi sett på nyheterna men betraktar som specifikt amerikanskt. Flyktingpolitikens säregna språkbruk märks dock, som Patricia Lorenzoni påpekar i ett efterord, även i svenska dokument. Ansökningar om asyl klassificeras som ”ärende om avvisning”, som om avslag vore det naturliga och det vanligaste, vilket det också är. Och i svenska asylutredningar förekommer referenser till ”barnets bästa” oftare än någon annanstans i just avslag på ansökningar om skydd.

Barn är oskyldiga, omyndiga och kan sällan föra sin egen talan. Valeria Luiselli visar i sin essä hur ett samhälles moraliska halt avslöjas i hur det behandlar just barn. Lagarna, myndighetsutövningen och delar av opinionen legitimerar brutalitet, men hon ser också en rad frivilligorganisationer som oförtröttligt arbetar för barnens bästa i ordets sanna mening.

Läs fler texter av Inrid Elam och fler av DN:s bokrecensioner