Välljudande kaskader av gitarrer och syntar mitt i konsumismens tempel

Rosendal Garden Party dag 1 War on drugs, Amason med flera.

”What’s up with those cars?”, undrar Adam Granduciel stillsamt mellan två låtar en bit in i konserten med War on drugs.

Jo Adam, det ska jag berätta. De utställda och upplysta vita elbilarna invid scenen säger något om hur konsumismen långsamt ersatt kulturen, och något om att en festival – för att låna författaren W David Marx analys i boken ”Status and culture” – kanske mest av allt är ett hopkok av saker som skänker besökaren/konsumenten en känsla av status.

Här finns, förutom elbilarna, också något slags energidryckstempel, ett stort bygge som gör reklam för snus, en naturvinsby, en ostronbar, en sponsrad festivalträdgård med dj:s som spelar kitschig etnisk pop, en massa mat givetvis och en konstutställning med verk av minst sagt skiftande kvalitet på temat djur och natur. Det viktigaste med satsningen på konst är nog signalen om vad denna festival vill vara: Rosendal Garden Party är den mjuka, mysiga och snälla festivalen, den som ska få alla att glömma att arrangören FKP Scorpio för ett antal år sedan stod bakom motsatsen, det vill säga testosteronrockorgien Bråvalla, mest känd för sina 99,9 procent män på affischerna och en stor mängd anmälningar av sexuella övergrepp och trakasserier från den minoritet kvinnor som hade gjort misstaget att bege sig dit.

Dag ett på Rosendal Garden Party skulle ha varit dag två, men för många namn ställde in för att det skulle vara lönt att genomföra torsdagens festival. Nu spelar det inte så stor roll för stämningen i Rosendal denna vackra försommarkväll. Till skillnad från andra större festivaler är artisterna tematiskt grupperade, och de som hade gått dag ett hade nog ändå inte gått dag två när postrocken dominerar.

Mycket är sig likt från förra året. Det är blommigt, grönskande, trevligt och trångt. Platsen är välkomnande och öppen och det luktar marijuana från buskarna. Ljudet är fantastiskt fint, vilket nog har med träden att göra. Lövverken fungerar som stora akustikplattor. Och War on drugs behöver bra ljud. Efter att ha sett dem senast på Globens annex – platsen dit musiken kommer för att dö – är det underbart att översköljas av välljudande kaskader av gitarrer, syntar och atmosfärer i den här miljön. En viss utveckling tycker jag också har skett längs vägen. Granduciel tar lite mindre plats, i stället är det basisten David Hartley som står för de fina harmoniska skiftningarna i den ljudvägg som skapas av sjumannabandet. Men det är något med War in drugs som på ett grundläggande sätt ändå är bättre på skiva. Det är inte riktigt en kollektiv upplevelse de bjuder på, snarare en musik man försvinner in i ensam.

Amason, denna stapelvara i det svenska konsertutbudet, är inte heller särskilt utåtriktade, däremot ett betydligt lättare och luftigare uttryck. Ibland kan de vara lite väl tillbakalutade, men här finns en ny gnista och satsning. Även deras basist Petter Winnberg utmärker sig, inte bara för att han klippt av sig sitt stora skägg och långa hår, utan för att han spelar så mjukt och melodiskt. Det känns kravlöst att se dem för kanske trettionde gången sedan de startade för tio år sedan. Men inte ett dugg tråkigt. Kanske är de faktiskt bättre än någonsin just nu.

