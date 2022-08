Välskrivet monument över den moderne mannen och myten Pontus Hultén

Biografi Claes Britton ”Pontus Hultén. Den moderna konstens anförare” Albert Bonniers förlag, 880 sidor Visa mer

Ingenstans var det radikala 60-talet så radikalt som på Moderna museet. Under ledning av den legendariska museimannen och trickstern Pontus Hultén var Moderna under de tidiga åren samtidens djärvaste museum.

Långt innan resten av världen förstod sig på den amerikanska popkonsten (ens på hemmaplan i New York) introducerade Hultén konstnärer som Robert Rauschenberg, Andy Warhol och svenskamerikanen Claes Oldenburg för den svenska och europeiska publiken.

Samtidigt var han en tidig förespråkare för den då näst intill bortglömda dadaisten Marcel Duchamp, i dag ansedd som en av konceptkonstens viktigaste förgrundsfigurer. Mycket av äran för den återupptäckten har senare fallit på kollegan Ulf Linde, men Hultén var minst lika instrumentell i att lyfta upp Duchamps flasktorkare och urinoar på piedestal.

Claes Britton. Foto: Pierre Björk

Efter de framgångsrika åren på Moderna vandrade Hultén vidare till några av de tyngsta institutionerna på den internationella konstscenen, först som chef på nybyggda Centre Pompidou i Paris och senare på nybildade MOCA i Los Angeles.

Ändå är han i dag så gott som bortglömd. Eller? Claes Britton menar i alla fall det. Att det är en retorisk överdrift visas med all tydlighet av att Britton har fått tillgång till några av konstvärldens tyngsta aktörer i researcharbetet inför sin drygt 880-sidiga biografi över den svenska museimannen.

Nio år har arbetet med boken tagit, under vilka Britton flängt mellan konsthallar, museer, gallerier och privatsamlingar i spåren på mannen och myten Hultén. Som Britton visar byggde Hulténs karriär till stor del på det mäktiga nätverk av män med kulturellt muskelkapital som han byggde upp under sin makalösa karriär.

Utöver den blinda genusfläcken var Hultén ovanligt vidsynt i sin konstsyn, med ett brinnande intresse för såväl film som arkitektur och grafisk design. De omfattande museikataloger han gjorde till sina utställningar har ofta blivit eftertraktansvärda samlarobjekt, som i sin tur befäst utställningarnas status i historieskrivningen.

Åh, att som knodd ha fått springa runt i den gamla exercishallen på Skeppsholmen under Moderna museets formativa år, när besökarna kunde kliva in i vulvan på Niki de Saint Phalles gigantiska skulptur ”hon”, hoppa i skumgummihavet med ecklesiastikminister Olof Palme i utställningen ”Modellen” eller klappa Robert Rauschenbergs get ”Monogram” på huvudet.

Själv upptäckte jag Moderna först som tonåring på 80-talet, när man ännu kunde smita in bakvägen genom restaurangen, men som infödd i Stockholms radikala och intellektuella kretsar på Östermalm rörde sig den jämnåriga Britton hemtamt i lokalerna redan som barn.

I mitten av 90-talet, i samband med öppnandet av Rafael Moneos omdiskuterade nya museibyggnad på Skeppsholmen, genomförde Britton en två dagar lång intervju med den åldrande Hultén, vilket med närmare 20 års fördröjning lett fram till den nu aktuella biografin.

”Den moderna konstens anförare”

Claes Britton är ju i första hand känd som en självutnämnd ”gonzojournalist” i Hunter S Thompsons anda, det vill säga en skribent som kryddar sitt yviga, ordrika språk med en skvätt alkoholromantik. Inget av detta är uppenbart i Hultén-biografin. Boken bygger på ett monumentalt researcharbete, med hundratals intervjuer, oräkneliga arkivtimmar och en närapå tioårig skrivprocess, och drivs framåt av ett rakt, journalistiskt tonfall.

Det är på alla sätt ett pionjärarbete. Även om Hultén inte är fullt så bortglömd som Britton ger sken av, så har han på senare år hamnat i vanrykte på grund av skandalen med de Brilloboxar som Hultén lät tillverka som rekvisita till en Andy Warhol-utställning 1990, men sedan sålde vidare som original av den store popkonstnären.

Det har emellanåt beskrivits som ett dadaistiskt prank av rabulisten Hultén, som föraktade kommersialiseringen av konstvärlden, men som Britton övertygande visar var det snarare fråga om ett skickligt iscensatt bedrägeri.

Skandalen briserade först efter Hulténs bortgång 2006, men har förstås präglat hans eftermäle. Med sin biografi vill Britton lyfta hans exempellösa gärning i den internationella konstvärlden, utan att för den delen skyla över hans mindre smickrande sidor – drickandet, det hetsiga temperamentet, oviljan att ge cred åt medarbetare.

Boken är elegant formgiven av Nina Ulmaja, med ett grönt och silverprickigt omslag som speglar det poppiga tilltalet och nybyggarandan på det unga Moderna museet. Men en sak förbryllar: Claes Britton nämner vid flera tillfällen det spektakulära bildmaterial som finns i museets arkiv och på andra platser, men urvalet i boken är påfallande tunt. Britton har enligt egen utsaga strukit omkring en tredjedel av det omfångsrika textmaterialet – en ytterligare sållning hade kanske gjort plats för fler bilder.

I övrigt är detta ett lika imponerande som välskrivet monument över giganten Hultén. Vågar man hoppas på en uppföljare om Billy Klüver, den svenskamerikanska ingenjören som fungerade som Hulténs mellanhand och problemlösare för de gränsöverskridande popkonstnärerna? Han, om någon, är bortglömd.

