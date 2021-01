Välspelade ”Pieces of a woman” skildrar ofattbar förlust

Drama ”Pieces of a woman” Regi: Kornél Mundruczó. Manus: Kata Wéber. I rollerna: Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn m fl. Längd: 2 tim 6 minuter. Språk: engelska. Visas på Netflix Visa mer

En melodram från 1940-talet har landat i nutidens Boston. I ”Pieces of a woman” möter vi ett samtida ungt par med blekgröna ampelliljor dinglande i fönstren. Det börjar i lågmäld realism, men snart vibrerar känslorna, satta i dallring bland annat med hjälp av en härsklysten rik mor, hal jurist och laddade rättegångsscener.

Det är inslag som för tankarna till äldre melodram. Samtidigt är dessa element insmugna så diskret att man inte förrän ganska långt in noterar Hollywoodskimret som lyser i bakgrunden. Det blir starkare under filmens gång. ”Pieces of a woman” slutar med ett näsdukstarvande crescendo.

Vanessa Kirby, som gjort prinsessan Margaret som ung i Netflixserien ”The crown”, spelar gravida Martha. Hon har en förmögen mor – Ellen Burstyn – och ett kreativt jobb på ett tjusigt kontor. Marthas kille Sean – Shia LaBeouf – jobbar med ett brobygge.

Marthas mamma Elizabeth ser Sean som ett misstag från början till slut.

Martha och Sean ska föda hemma. Något händer. Barnet går förlorat. ”Pieces of a woman” handlar sedan om hur Martha ska hantera detta. Vi undrar, liksom alla i Marthas närhet.

Martha tiger om sina känslor. Hon återvänder till jobbet som om inget har hänt. Hon tar ner ultraljudsbilderna Sean har ramat in, till dennes förtvivlan. Hon bryr sig inte om den kommande rättegången mot barnmorskan, hon vill ge barnkroppen till läkarundervisning. Båda sakerna gör Elizabeth nästan hysterisk.

Den rumänska regissören Kornél Mundruczó, känd för ”White god” (2014), samarbetar vanligen med sin skrivande fru Kata Wéber, och ”Pieces...” bygger på en pjäs av henne. Paret har varit med om en förlust liknande den i filmen. Efteråt talade de inte om det. När Mundruczó i en av hustruns anteckningsböcker läste något hon skrivit, var det en chock: ”...jag förstod att all tystnad var enormt aktiv” (Los Angeles Times 8/1).

Mundruczós-Webérs film berättar med tystnad. Förhållandet kollapsar. Växterna i hemmet dör. Efter år av nykterhet smyger han åter fram flaskan. Ett armband hittas i bilen; inte hennes. Sådana tecken på upplösning visas utan att kommenteras.

Det kunde lätt bli övertydligt och gråtmilt när, till exempel, Martha får som nytt intresse att gro äppelkärnor. Men när hon sitter vid köksbordet och fuktar vita bomullsrondeller som täcke åt de bruna kärnorna blir det bara en vacker, rofylld bild.

”Pieces...” är välspelad. Vid filmfestivalen i Venedig blev Vanessa Kirby bästa kvinnliga skådespelare, många gissar på Oscarnominering för både henne och Burstyn.

Kirby bär filmen. Men fotografen Benjamin Loebs insats är också viktig. Knappt något är filmat i Boston, men miljökänslan finns där. ”Pieces of a woman” är ett intimt drama i en stor stad, där det är tydligt hur livet hjärtlöst rullar på vad som än drabbar de levande.

Se mer: tre andra filmer om efterdyningarna av barns död: ”Ljuva morgondag” (1997), ”Löftet” (2001), ”Manchester by the sea” (2016).

Läs fler filmrecensioner i DN.