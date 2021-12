Vampyrdrottningen Anne Rice är död

Anne Rice avled på lördagen i sviterna av en stroke, meddelar sonen Christopher Rice via författarens sociala medier. Enligt sonen somnade hon in omgiven av sin familj.

”Under hennes sista timmar satt jag bredvid hennes sjukhussäng i vördnad inför hennes bedrifter och hennes mod, översköljd av minnen från ett liv som tog oss från de dimhöljda kullarna vid San Franciscobukten till de New Orleans magiska gator till de till de glittrande vyerna i södra Kalifornien”, skriver Christopher Rice, som även han är en bästsäljande författare.

Anne Rice debuterade 1976 med romanen ”En vampyrs bekännelse”, som 18 år senare filmatiserades med Brad Pitt, Tom Cruise och Kirsten Dunst i huvudrollerna.

Sedan debuten har Anne Rice skrivit en hel serie uppföljare kallad ”Vampyrkrönikan” om sin huvudperson Lestat de Lioncourt och en mängd andra vampyrer. Den senaste boken ”Blood communion: A tale of prince Lestat” gavs ut 2018. Hon har även skrivit erotiska skildringar under pseudonymerna Anne Rampling och AN Roquelaure.

Nyligen stod det klart att ”Vampyrkrönikan” är på väg att bli tv-serie med ”Game of thrones”-skådespelaren Jacob Anderson i en av huvudrollerna.