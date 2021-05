Van Morrison verkar tro att han är den sista rebellen

Jazz/Blues Van Morrison ”Latest Record Project Vol 1” (BMG) Visa mer

I alla år har Van Morrison åkt jorden runt och stått på scener och surat under sin hatt. Ibland har konserterna varit briljanta uppvisningar i den märkligt meditativa blandning av jazz, soul och blues som bara han kan skapa, men lika ofta har de varit oinspirerade och trista.

Känslan är ofta att han inte alls vill vara där. Så det kan ju tyckas ironiskt att just Van Morrison var den artist som allra hårdast gick tills storms mot nedstängningen av livemusiken under pandemin, så till den milda grad att det han uttryckte gränsade till farlig desinformation och ett förnekande av själva sjukdomen. Han hotade att stämma det nordirländska parlamentet och skrev en sång där han retoriskt frågade sin publik om de vill fortsätta leva som slavar i en fascistregim.

”Latest Record Project Vol 1” har kommit till under hans isolation. Lyssnar man slarvigt innehåller det drygt två timmar långa albumet samma slags puttriga gammelmanspop som alltid, men under ytan bubblar hatet, misstänksamheten och konspirationsteorierna. Alla har gjort honom ont; ex-fruar, vänner, musikindustrin, politikerna.

En sång heter ”Why are you on Facebook?” och en annan – ”Psychoanalyst’s ball” – ger sig efter vetenskapen. I låten ”Where have all the rebels gone” tycks han mena att han själv är den sista rebellen, den enda som gör riktigt musik med riktiga instrument. Han är inte särskilt subtil.

Samtidigt är det ett bra album med Van Morrisson-mått mätt. Det låter lätt och luftigt, och han sjunger svängigt och mjukt. Efter decennier av oinspirerade coverlåtar har han börjat skriva igen, och han får till både fina melodier och stämningar på den här skivan, även om den innehåller några bluestolvor för mycket.

Ja, eller några låtar för mycket över huvud taget för att uttrycka det milt. Denna 28-spårssamling hade med fördel kunnat bantas ned till ett album med kanske 12 riktigt bra låtar. Men jag antar att ingen rår på honom, vare sig producenter, skivbolagsmänniskor eller fruar. Mindre nu än någonsin.

Jazzhatten är utbytt mot en ny i folie.

Bästa spår: ”Duper’s delight”

