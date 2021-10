Vandringsutställning om Auschwitz kommer till Malmö

Den stora vandringsutställningen ”Auschwitz. Not long ago. Not far away” kommer till Malmö i vår. Tidigare har den visats för miljonpublik i Madrid och New York.

– Vi behöver lära av historien för att forma framtiden. Ingenstans är vi vaccinerade mot antisemitism och annan rasism, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.