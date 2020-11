Vanessa Springora blev den sexuella revolutionens offer

Sakprosa Vanessa Springora ”Samtycket” Övers. Marianne Tufvesson Albert Bonniers förlag, 176 sidor Visa mer

Den franska förläggaren Vanessa Springoras självbiografiska bok om hur hon som fjortonåring mötte den 36 år äldre författaren Gabriel Matzneff och inledde ett sexuellt förhållande med honom heter inte ”Övergreppet”. Den heter ”Samtycket”. Det är nödvändigt att den heter så, för om hon själv – eller någon nära henne – hade sett det som hände som ett övergrepp hade det varit enklare. Tydligare. En förövare och ett offer. Men nu?

”Aldrig går jag med på att skiljas från honom. Hellre dör jag”, tänker bokens V i inledningen av deras relation. Han har, ”över en natt”, förvandlat henne ”till en gudinna”. ”Han är ju mannen jag älskar, hur skulle han då kunna vara ond?”.

Ändå är det omöjligt att läsa den här boken och tänka att det som skildras verkligen är ett samtycke. Matzneff, i boken kallad G, valde ut ensamma ungdomar med trasiga familjerelationer, låg med dem tills de blev för gamla och förvandlade sina erövringar till litteratur. Gång på gång skrev han om det öppet. Ibland betalade han genom att erbjuda vad de trodde var kärlek, ibland åkte han utomlands och köpte vad han i en av sina böcker kallar ”orörda stjärtar”, pojkar på elva-tolv år.

Springora berättar sin historia kronologiskt i form av utvalda scener. Hon skriver inte ut det, men det är uppenbart att flickan V föds rakt in i ett pågående mansvälde. I lägenheten där hon bor med sina föräldrar under sina första tre år regerar en våldsam, kontrollerande far som kallar sin fru slampa. Där lägger sig en slagen mor och snyftar i dotterns säng om nätterna. Efter den nödvändiga skilsmässan övernattar V en enda gång, sju år gammal, hos sin far. Där hittar hon en sexdocka i ett skåp. När pappan tar med henne ut på restaurang sticker han in sedlar i troskanten på magdansöser.

Världen är männens. Och Vanessas Paris är författarnas, konstnärernas, de stora andarnas. Hennes mamma, som arbetar på ett förlag, tar med henne på en författarmiddag där G behärskar rummet – och så plötsligt förstår tonåringen V att det är henne han tittar på, hon som är den intressanta, hon som blir utvald. Där vill hon vara! Hon som tidigare blev kallad ”paddan” av pojkarna i skolan – nu upphöjd av den betydande vuxne författaren. Mamman protesterar initialt mot förhållandet, men då dottern insisterar och moderns konstnärliga vänner inte blir speciellt oroliga sanktionerar hon det hela.

Det var den sexuella revolutionen som talade. Det var upprorens tid

Springora berättar rakt och enkelt. Detta hände. Detta sa han, detta sa hon. Det är registrerat, glasklart, och det litterärt bästa i boken. Detta då varvas med ett nu, där den vuxna Springora berättar om vad som händer med den som tidigt lär sig vara en leksak för andras böjelser och reflekterar över det här samtycket. Vem var det egentligen som stod för det?

Tio år innan G tar över V:s liv publicerades ett upprop i Le Monde för en avkriminalisering av sexuella relationer mellan minderåriga och vuxna, undertecknat av ett antal kända vänsterintellektuella, författare och psykoanalytiker. De protesterade mot ett aktuellt rättsfall där tre män stod åtalade för att ha haft sexuella relationer med 13- och 14-åringar. Undertecknarna såg det hela som ett ”sedlighetsärende” och påpekade att ingen av de minderåriga sa sig ha blivit tvingade till någonting. Flera liknande upprop publicerades.

Det var den sexuella revolutionen som talade. Det var upprorens tid. Det gamla skulle ut, det nya in! Sexualiteten var någonting vackert, som skulle bejakas. Bigotteriets och moralismens tid var över; även barn kunde ha sexuella känslor för vuxna. Gränser var till för att överträdas.

Jag skulle så förtvivlat gärna hitta en princip som är pålitlig för att avgöra rätt och fel

I dag förfasas vi. Hur kunde de?! Det är lätt att sätta sig som domare över historien, men lika lätt är det att själv vara en del av den tidsanda som är vårt historiska nu. Jag skulle så förtvivlat gärna hitta en princip som är pålitlig för att avgöra rätt och fel – och absolut inte en som säger att detta var rätt då, men fel nu eftersom allt är kultur- och kontextbundet.

En sak tycker jag i alla fall att vi kan lära oss: när det gäller sexualitet bör ord som ”normbrytande” och ”gränsöverskridande” aldrig i sig godtas som argument för handlingar. Vi måste se djupare, klarare.

