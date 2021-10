Vanna Rosenberg: ”Jag har ett vemod i mig som måste bearbetas”

En äkta primadonna ger helst inte intervjuer. I de fall det ändå sker ska hon vara otillgänglig och kylig, gärna kort i tonen och otrevlig. ”Ta bort den här människan!” som Anita Ekberg en gång röt om en journalist som ville ställa frågor om hennes Sommarprogram.

I så måtto är inte Vanna Rosenberg en primadonna. Det enda som ens minner om en diva när vi ses en solig septemberförmiddag på ett fik i Enskede är det lilla liv som sitter i hennes knä: cavapoovalpen Poppe. Ett givet inslag i varje scenikons yttre repertoar.

– Poppe brukar vara med på teatern, säger Vanna Rosenberg och klappar sin hund.

– Han älskar det. Han fungerar som en sorts valium för ensemblen, utan de sövande effekterna. Alla blir så lugna och glada. De säger: Gå aldrig hem, Poppe. Så Poppe vandrar från famn till famn, lunkar runt på teatern, hittar kanske något gammalt popcorn i ett hörn.

Ändå är det just en primadonna Vanna Rosenberg är. Åtminstone i höst och åtminstone i ”Scalarevyn”, Henrik Dorsins hyllning till den ärevördiga revyformen som nu äntligen får spelas för fulla hus efter att ha skjutits upp, upp och upp under större delen av pandemin.

Där ger sig scendivan Vanna till känna redan före sin entré i första akten – en fjäderboa har liksom trasslat in sig i scenografin. När hon till slut, efter visst mankemang, skrider in i röd paljettklänning och en Zarah Leander-frisyr där inte ett hårstrå ligger fel råder det inga tvivel om saken: den sortens revydiva med perfekt frasering, och armarna ständigt utbredda i ett slags grandios omfamningspose, som man trodde dog ut någonstans i jämnhöjd med just La Leander är tillbaka. Till och med diktionen låter 40-tal.

– ”Låt alla Skarsgårds dra hemma och nanna, för ingen av dem kan ju artikulera som Vanna”, sjunger hon.

Vanna Rosenberg Född 1973 i Farsta. Gift med filmproducenten Ulf Synnerholm som hon har två barn med. Fadern Göran Rosenberg är journalist och författare, modern Annika Isaksson var dramapedagog. Utbildad vid dåvarande Teaterhögskolan i Stockholm där hon tog examen 2001. Fick sitt stora genombrott i tv-serien ”Rapport till himlen” 1994. Även verksam som sångerska, låtskrivare och författare. Gjort tunga roller i flera föreställningar, bland annat ”Drottning Kristina”, ”Sweeney Todd”, ”Det flygande barnet”, ”Våra drömmars stad” och ”Häxorna i Eastwick”. Tillhör Kulturhuset Stadsteaterns fasta ensemble. Visa mer

Det är en strålande entré, sådant som recensenter brukar kalla för en ”showstopper”. Men privat vilar det snarare en försiktighet över Vanna Rosenberg, en lyhördhet som gör att samtalet sällan låser sig i definitiva påståenden.

– Som typ är primadonnan intressant eftersom hela hennes framtoning handlar om att försöka dölja något, säger hon.

– Hon är en sådan person som inte ska snubbla, som inte ska tveka och som aldrig får staka sig. Rörelserna ska vara totalt genomtänkta och sången precist dikterad och liksom flygande. På det sättet har hon också mycket att förlora.

Under numret i revyn har La Rosenberg svårt att dölja sitt förakt för svenska skådisar som drar till Hollywood för att tjäna en hacka. Den gudomliga framtoningen krackelerar hela tiden av ett underliggande ressentiment inför samtiden, i en noga avvägd balansgång mellan den undersköna ytan och bitterheten som dväljs där under.

Hunden Poppe följer alltid med till teatern. Foto: Alexander Mahmoud

En sak som jag har tänkt på när det gäller dig är ditt detaljarbete som skådespelare. I både ”Våra drömmars stad” på Kulturhuset Stadsteatern häromåret och i ”Scalarevyn” syns det vem du är redan på det sätt som du håller huvudet när du kommer in på scen.

– Det jobbar jag jättemycket med, att känna det i kroppen, säger hon.

– Jag kan inte skryta med att jag ägnar mig massor åt researcharbete, som att leva som nomad i flera månader bara för att man ska spela en. För mig handlar det om annat: lager av erfarenhet och förnimmelser av människor och tider.

Nu hade det förvisso funnits skäl för Vanna Rosenberg att gå med lite extra högburet huvud även till vardags, om hon hade velat det. Vid 48 års ålder har hon en lång och bred karriär bakom sig, med få yrkesmässiga dalgångar.

Det kan svindla till lite när man inser hur länge hon faktiskt varit med, sedan 1981 och debuten som åttaåring i tv-serien ”Du måste förstå att jag älskar Fantomen”. När hon till sist sökte scenskolan i slutet av 90-talet, efter att ha gjort stora roller i tv-serier som ”Rapport till himlen” och ”Silvermannen”, var hon redan en etablerad skådespelare. Hela första året varvade hon studierna med att spela krogshow på Hamburger Börs med Magnus Uggla. Dagarna började vid åtta på morgonen och slutade ett på natten.

– Jag var otroligt noga med att inte vara borta från skolan, säger hon.

– Men varje gång vi hade fem minuters paus på lektionerna somnade jag. Efteråt sade lärarna: ”Ja, du har ju varit närvarande rent fysiskt, men …”

Vanna Rosenberg sökte till scenskolan i slutet av 90-talet och varvade studier med att spela krogshow. Foto: Alexander Mahmoud

En utbildning där alla vill lyckas inom ett yrke med stenhård konkurrens kan vara svår även för den som får jobb. Så sent som i våras berättade skådespelarna Tanja Lorentzon och Ellen Jelinek i podden ”Kuddrummet” om hur dynamiken i deras klass förändrades, i takt med att deras karriärer började ta fart. Det hände aldrig Vanna Rosenberg.

– Min klass var så rar. På den tiden drömde de flesta om att arbeta med de stora regissörerna, de stora texterna. Att spela på Börsen med Magnus Uggla var inte det mest eleganta. Det var snarare ”Personkrets” som gällde, om jag säger så. Jag utgjorde kanske inget hot. Vad är det, Poppe?

Primadonnans hundvalp har börjat kränga och gny, vill ned på golvet och gå på upptäcktsfärd.

– Kära någon, säger hon och släpper ned honom.

Sådan matte, sådan hund, kanske. För är det något som utmärker Vanna Rosenbergs karriär, så är det just det: den ständiga nyfikenheten, oavsett genre och form. När många andra skådespelare ur hennes generation hängav sig åt ordknappa dramatiker eller hårdföra pjäser som ”Shopping and fucking” under det tidiga 00-talet spelade Vanna Rosenberg folklig fars på Oscarsteatern eller musikal på Scala.

– Jag har alltid varit förtjust i de olika uttrycken, i både Jon Fosse och musikal. Jag tycker att det är lika mycket värt, det har jag alltid gjort, säger hon.

Likväl är det snarare som komedienne än Fosseuttolkare som Vanna Rosenberg gjort sig känd för en bredare publik. Få skådespelare har en sådan förmåga att äga en replik eller få absurda premisser att te sig fullkomligt självklara. Det finns en scen i ”Scalarevyn” där hon dundrar in som spanskbrytande sångerska som är det absolut roligaste man kan se på en svensk scen just nu, lika mycket Almodóvardiva som Carmen Miranda – om än från Sickla.

– Där händer någonting med mig, en attityd liksom, säger hon, sätter genast hakan i vädret och växlar till sin spanska accent:

– ”Du sätter dig inte på mig! Jag kan göra precis vad jag vill!”

Jag var lite som Tjorven när jag var barn

Första gången som hon fick folk att skratta minns hon tydligt. Det var som sex–sjuåring på Vår teater, där hennes mamma arbetade som pedagog, och där man nu skulle fira jubileum.

– Jag var lite som Tjorven när jag var barn, säger hon.

– Snackade hela tiden, var hes och frågvis. Liksom gick fram till sopgubbar och sa – nu blir Vanna Rosenbergs röst hes och kavat – ”Tjena, tjena, vad gör ni?”

– När jag fick frågan om jag skulle vilja imitera föreståndarinnan på Vår teater till jubileet så kom Tjorven fram: ”Ja, det kan jag väl göra.” Så där fick jag gå in på scen i långkofta med stora glasögon, jag hade stora lila bågar, kommer jag ihåg. Och den här imitationen … det var som en gåva från Skratteverket när jag gjorde den. Det var då jag fattade.

Vanna Rosenberg är mest känd som komedienne, i bland annat ”Kvarteret Skatan”. Foto: Alexander Mahmoud

Sedan dess har hon fortsatt att få publiken att kikna, bland annat i ”Kvarteret Skatan”, ”Arsenik och gamla spetsar”, ”Oscarsrevyn”. Och nu senast – innan de lättade restriktionerna till slut gjorde att Scalateatern kunde slå upp portarna – i SVT-serien ”Premiärdatum oklart”. Det är en komediserie som med dokumentär touch och metainslag skildrar en revyensembles väntan på att få spela sin föreställning inför publik. I den spelar Vanna Rosenberg rollen som sig själv – en nervig, pretentiös och politiskt ängslig narcissist.

Hur mycket av dig själv har du plöjt ned i den rollen?

– Det är verkligen en roll, säger hon.

– Eller så här: Vi tittade på egna drag och gjorde dem mer eller mindre uppskruvade. Saker som i stunden inte behöver vara så häpnadsväckande. Men som, när man drar på, skapar en sorts outhärdlig version av en själv. Det var ganska läskigt, för vi visste ju inte riktigt hur det skulle landa.

Eftersom Vanna Rosenberg valt att hålla en ganska nedtonad profil i offentligheten, finns det ingen direkt kollektiv föreställning om henne att förhålla sig till. Skulle folk verkligen fatta att hon inte var denna storvulna person som skriver konstiga poetiska inlägg och pratar om sitt hus i Frankrike på någon sorts knasfranska?

– Det var någon som testade det nyligen och googlade på ”Vanna Rosenberg + hus + Frankrike”. Och det var en del sökningar på det. Så vissa saker kanske jag bara får leva med nu, säger hon och skrattar.

”Nej, sitter jag här och jämför mig med van Gogh, det låter som rena rama dårskapen?” Foto: Alexander Mahmoud

Förvisso finns en grundläggande ängslighet där, också till vardags. En oro som är en del av personligheten, mer eller mindre påtaglig under olika skeden av livet. Vill man fortsätta följa primadonnespåret, är det den sortens skörhet som konstituerar en ikon. I sin bok ”Bögarnas Zarah” (2009) skriver Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap, om det som utmärker en sann primadonna: ett sår som ”hörs i rösten och syns i gesterna. Divorna förkroppsligar inte endast lidandet utan välsignar publiken genom sina röster och handrörelser.”

Om den teorin stämmer – vad är ditt sår?

– Det flyttar sig, säger Vanna Rosenberg efter att ha tänkt en kort stund.

– Ibland är det en skottskada i benet, ibland är det ett avslitet öra. Nej, sitter jag här och jämför mig med van Gogh, det låter som rena rama dårskapen?

För det är naturligtvis inte helt enkelt att skilja ut enskilda sår på det sättet, också Vanna Rosenberg har flera. Hon nämner sin dåliga självkänsla, att hon i hela livet har varit osäker på om hon faktiskt duger.

Jag har reflekterat mycket över att det finns något inbyggt i den tredje generationens överlevande

– När man är barn fungerar kärlek som en sorts strålkastare. Den har definitivt lyst på mig. Men det har också varit många ridåer som har gått ned, där jag inte alls har varit säker på att jag är okej. Omständigheter som gjorde att jag inte ens visste om jag var värd att älskas.

Det grundar sig delvis i ett antal erfarenheter av förluster: föräldrarna som skilde sig, fadern som flyttade till USA för att arbeta när hon var barn. Och så den högt älskade styvsystern, dottern till moderns nya man, som blev sjuk i cancer och dog när Vanna Rosenberg var tolv år.

– Det blev ofantligt tomt då, väldigt ensamt. Precis som många som vittnar om överlevande, om det så är efter en olycka eller något annat … så fanns det också en skuld inbegripet i det.

– Jag kan inte förklara det, riktigt. Men sorgen och den otillräcklighet som kommer sig av att vara den som blir kvar… den tror jag kan ha präglat mig mycket.

Foto: Alexander Mahmoud

Det gjorde att Vanna Rosenberg periodvis sökte tröst i maten under uppväxten. Hon har läst om sina dagböcker från den tiden.

– All form av missbruk är ett sätt att antingen fly eller trygga sig. Jag har skrattat mycket åt att jag skriver saker som: ”Nu har vi just ätit lasagne. Mums!” Och så fortsätter det: ”I kväll ska vi äta det där”, ”Sedan ska vi äta det”. Det är lite som ett parti Fia med knuff där jag går mellan olika kulinariska maträtter. Det var mitt spel, så att säga, min dag. Det som jag under en period hängde upp allt på.

Men det finns också en större existentiell osäkerhet, som fäller sin skugga över de andra, och mindre, trauman det innebär att växa upp. Vanna Rosenbergs farföräldrar överlevde Förintelsen, ett arv som hennes far Göran Rosenberg skildrat i sin Augustbelönade bok ”Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz”. Det finns alltid där, i bakgrunden.

– Jag har reflekterat mycket över att det finns någonting inbyggt i den tredje generationens överlevande, säger hon.

– Den andra generationen har en helt annan form av trauma. Ett närliggande, ett övergripande. Vi har inte det – åtminstone inte jag. Det finns absolut en rädsla i botten, men den är också uppblandad med en tacksamhet över att vara med. En förundran över miraklet i att ha fått vara på en trygg plats.

År 2018 gjorde Vanna Rosenberg dokumentärserien ”Brevet till farmor” där hon söker efter sin familjs rötter i Polen. Foto: Alexander Mahmoud

Som person är inte Vanna Rosenberg särskilt dragen till mörker – hon tittar aldrig på skräckfilm, till exempel – men farföräldrarnas erfarenheter har gjort att hon känner sig manad att ta del av det som finns dokumenterat om Förintelsen, att läsa det som står att läsa. Och att berätta. År 2018 gjorde hon dokumentärserien ”Brevet till farmor”, där hon söker efter sin familjs rötter i Polen och som bland annat leder henne till gettot i Lodz och förintelselägret Auschwitz.

– Men det blir mer och mer obegripligt ju mer jag studerar det, säger hon.

Det har funnits stunder då hon skämts över sina egna eländen, som känts små och futtiga i relation till det lidande som hennes farföräldrar gick igenom.

– Vilket de ju på sätt och vis också var. Men då sade farmor till mig: ”Man kan aldrig jämföra sorger.” Hon förstod att man kommer från olika platser i livet. Och det var fint att hon sade det.

Hur skulle du säga att det här arvet har präglat dig som person?

– Jag känner att jag måste ge så mycket, att det är mycket som står på spel. Att allting måste bli bra. Jag kan inte slarva bort någonting, jag har historier som ska berättas.

Foto: Alexander Mahmoud

Vanna Rosenberg är noga med att understryka att hon är en i grunden ljus person. Det påpekade, för övrigt, hennes farmor också: ”Vanna, den du är när du är sju är du när du är 70. Och det är bra, för du är glad.” Den utsagan har Vanna Rosenberg haft som ett slags ledord här i livet, att försöka förbli ”en sprakfåle i mjuka byxor”.

– Samtidigt har jag mycket sorg i mig. Tyvärr. Ett vemod som på något sätt måste bearbetas. Det kan jag göra genom musiken, teatern, filmen, böckerna. Den lycka som ändå kan uppstå i det här vemodet, det är det vackraste jag vet. När man känner att det är någonting som vibrerar i en.

När hade du en sådan upplevelse senast?

– Det var märkligt nog i logen i lördags. Vi spelade dubbla föreställningar, det gör vi på lördagar. Då uppstod den där blandningen av nu och då som Henrik Dorsin skapat med revyn. Jag satt i logen och hörde hur mina kollegor pratade och så gick jag ut i den första entrén och vandrade mellan de här bilderna på Harriet Andersson och andra primadonnor som finns på scenen. Då kände jag ... hur det svindlade: lyckan och så vemodet. Att nu är vi här och snart är det över.

Vanna Rosenberg måste alltid vila före en föreställning: ”Då säger jag ’Kom nu, Poppe’, för då ska tant Vanna ligga och blunda i minst tjugo minuter.” Foto: Alexander Mahmoud

Det är några timmar kvar till kvällens föreställning av ”Scalarevyn”. Vanna Rosenberg har sina rutiner före föreställningarna, säger hon, men vill inte berätta om alla – för att inte framstå som ”för crazy”. Men för det första måste hon sjunga upp i duschen, alltid sjunga upp, oavsett om det är en talpjäs eller ej. Äta vid ”ett rimligt klockslag”. Och så måste hon ha vilat en viss tid på dagen.

– Då säger jag ”Kom nu, Poppe”, för då ska tant Vanna ligga med händerna knäppta över magen och blunda i minst tjugo minuter.

Den som hoppas att hon därefter skrider runt som en Bianca Castafiore i en spatiös loge och övar skalor före sina entréer kan slå även det ur hågen. De gemensamma sminkutrymmena och omklädningsrummen på Scalateatern påminner mest av allt om ett vänligt kaos, där alla möts huller om buller. Ingenting får vara outrett före en föreställning, säger Vanna Rosenberg, alla ska vara vänner, det får inte finnas några konflikter.

– Sedan sitter jag bara i stilla ro bakom ridån, koncentrerar mig och ber min lilla bön om att det ska gå bra, om vad jag vill bringa.

Det finns något vilsamt i att veta att man med mycket kraft och möda alltid kan lyckas ta sig till mål

Att Vanna Rosenberg är troende gör hon inte något större väsen av. Tron ger henne ”riktning och kraft”, säger hon. I bönen söker hon ”en varm och innerlig ritual för att hitta det goda i sig och andra”, inga märkvärdigheter, ett knippe enkla riktade tankar som är fulla av omtanke.

Sedan, när hon bett sin bön, och repeterat texten till första numret tyst för sig själv i huvudet, får det bära eller brista. Då har hon gjort det hon kan.

– Ändå kan jag verkligen stå och hyperventilera innan jag ska gå in. Men då brukar jag tänka på att jag en gång minsann klarat att göra en föreställning med lunginflammation. Hur jag en annan gång klarade att spela för flera tusen personer. Det finns någonting vilsamt i att veta att man med mycket kraft och möda alltid kan lyckas ta sig till mål. Även om man inte vet var den där mållinjen är dragen någonstans.

Samma kväll skrider hon ut på scen, ett förkroppsligande av svunna tiders vampideal, draperad i röda paljetter och sjunger:

– ”Fan och Ane Brun kan vara introvert, publiken vill ha stjärnor som lyser bjärt! Och vem har både magstöd och energi? En ledtråd, det är inte Lykke Li. Nej, det är Vanna, er kära Vanna...”

Primadonnan tar naturligtvis sin publik med storm, i kväll också.

Vanna Rosenbergs favoritprimadonnor Ulla Billquist ”Denna stora svenska stjärna som gick bort alldeles för tidigt. Hon hade svårt för de självsäkra gesterna och var nog snarare de blyga violernas primadonna.” Zarah Leander ”Primadonnan som tog såväl Sverige som världen med karismatisk storm. En ikon som det är svårt att inte lyfta fram – samtidigt som det bär emot då hon, i skuggan av en stövel, eldade nazisterna med sin glöd.” Brita Borg ”Povel Ramels primadonna. Precis i sitt uttryck, med en superb klang, diktion och osviklig tajmning.” Monica Zetterlund ”Naturligtvis. Även om hon inte, som Brita Borg, hamnat i orättvis skymundan.” Margaretha Krook ”En magnifik skådespelerska som med enorm pondus och elegans rörde sig mellan alla genrer och kunde inta vilken scen som helst för att skapa stordåd.” Visa mer

Läs mer:

Recension: Lysande individuella prestationer i Dorsins Scalarevy

Nu spelar de för full salong igen: ”Längtan efter skratt är stor”