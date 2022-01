Vännerna om Björn Natthiko Lindeblad: ”Han var väldigt humoristisk”

Björn Natthiko Lindeblad valde efter flera års kamp med sjukdomen ALS att själv avsluta sitt liv.

”Det skedde mitt på dagen, den 17 januari, i norra Halland, och jag var omgiven av nära och kära. Jag svalde ett glas smoothie med det gängse preparatet, och somnade sedan lugnt och stilla in. Utan rädsla eller tvekan”, skrev Björn Natthiko Lindeblad i ett inlägg som publicerades under tisdagen.

Inlägget på Instagram hade vid 10-tiden på tisdagen fått nära 100 000 gilla-markeringar och kommentarer, och på sociala medier har flera vänner och bekanta till Björn Natthiko Lindeblad skrivit kondoleanser.

Konstnären Stina Wollter, som bjöd in Björn Natthiko Lindeblad till radioprogrammet ”Julafton med Stina Wollter”, skriver på Instagram: ”Flyg fri Björn, tack för dig”.

Även flera av Björn Natthiko Lindeblads föreläsarkollegor har skrivit hyllningar. Inspirationsföreläsaren Tomas Gunnarsson beskriver Björn Natthiko Lindeblad som sin själsfrände.

”Så mycket kärlek, så mycket medmänsklighet, så mycket klokhet och visdom du förmedlade. Kombinerat med glimten i dina ögon och din underbara humor. Tack för allt broder”, skriver Tomas Gunnarsson på Instagram.

Föreläsaren och retorikexperten Elaine Eksvärd kallar Björn Natthiko Lindeblad för sin ödmjuka läromästare, med ”en visdom så mjuk, tillgänglig och ödmjuk”.

”Det var en väldigt kärleksfull tillställning”, säger journalisten Anne Lundberg om Björn Natthiko Lindeblads avskedsfest. Foto: Christian Örnberg/Expressen/TT

Journalisten och vännen Anne Lundberg träffade Björn Natthiko Lindeblad efter att han återvänt från Thailand till Sverige 2006. Förra året möttes de i en porträttdokumentär som sändes i SVT.

– Jag och Björn har följts åt under årens lopp. Han var en extremt varm, inkluderande och klok person. Men också väldigt humoristisk, det ska man inte glömma bort. Jag tror att han skulle ha skrattat ihjäl sig om han sett att alla medier nu presenterar honom som företagstopp, säger hon.

Anne Lundberg tror att många människor kan känna igen sig i Björn Natthiko Lindeblads livsfilosofi. Själv har hon särskilt fastnat för ett av hans citat: ”Don't forget to leave some space for miracles.”

– Vi människor har så lätt för att boka upp, förbereda och vara effektiva, men det finns sällan plats över för överraskningar. Ibland måste man bara släppa taget och lita på att allt blir bra. Det har talat till mig.

Sista gången de träffades var på den kombinerade 60-årsfest och avskedsfest som Björn Natthiko Lindeblad anordnade i november.

– Han insåg att han inte hade långt kvar, började fundera på sin begravning och kände tydligt att han själv ville vara med på den festen. Han fick höra alla tal, alla sånger. Det var en väldigt kärleksfull tillställning som ingen kommer att glömma.

Navid Modiri. Foto: Robert Eldrim

Fram till 2020 hade Björn Natthiko Lindeblad en podd tillsammans med författaren och föreläsaren Navid Modiri. De lärde känna varandra i samband med en föreläsning i Lund.

– Jag blev så tagen över hans närvaro, minns Navid Modiri. Så efteråt gick jag fram och sade att vi borde bli kompisar, och på den vägen var det. Vi reste och umgicks. Podden blev som en fortsättning på alla samtal vi haft vid mitt köksbord.

Han beskriver Björn Natthiko Lindeblad som ”en väldigt fin resekamrat att gå vilse med”.

– Det finns så mycket tvärsäkerhet, hårda sanningar och rätt och fel i vår samtid. I vissa fall är det viktigt, men det finns också andra samtal, och där var Björn fantastisk. Han var väldigt tillåtande, det fanns inget jag kunde säga, göra eller vara som han ryggade för. Jag kände mig aldrig fel eller konstig i hans sällskap.

Även Navid Modiri deltog på Björn Natthiko Lindeblads avskedsfest. Där fick han säga hejdå en sista gång.

– Det är något jag önskar att alla människor skulle få vara med om, att få säga adjö så medvetet och självvalt, säger han. Även om sorgen är väldigt närvarande i dag så känner jag också ett lugn och en tacksam för allt vi fick vara med om tillsammans.

