”Vår tid är nu”-kompositören: ”Det ska skava mitt i det finstämda”

Det enkla men suggestiva pianoklinkandet, de mjukt hackande stråkarna och cymbalcrescendon som övergår i en högt svävande dramatisk melodi. Vinjettmusiken till ”Vår tid är nu” har fått miljoner svenska tittare att dregla som Pavlovs hundar.

– Jag har ofta hört att min vinjettmusik brukar användas i musikquiz så den är väl där uppe där med ”Rederiet” nu då, skrattar seriens kompositör Adam Nordén.

Sedan två decennier tillbaka har han tonsatt filmer och tv-serier – från Josef Fares ”Zozo” och ”Känn ingen sorg” till ”Beck” och senast Lisa Langseths Netflixsuccé ”Kärlek och anarki”.

Men mest genomslag har hans musik fått till den folkhemska Romeo och Julia-historien om kökspojken Calle Svensson (Charlie Gustafsson) och restaurangdottern Nina Löwander (Hedda Stiernstedt). På juldagen är det premiär för specialsäsongen av familjekrönikan som utspelar sig 1951 efter Nina Löwanders självmordsförsök, i skarven mellan den första och andra säsongen.

Nina Löwander (Hedda Stiernstedt) och Calle Svensson (Charlie Gustafsson) i ”Vår tid är nu 1951”. Foto: Niklas Maupoix/SVT

I samband med detta visas något så ovanligt som en konsert med musiken från tv-serien. Förutom Sveriges Radios Symfoniorkester gästas Berwaldhallen av Viktoria Tolstoy, Moneybrother, Niklas Lind och dirigenten Hans Ek. Precis som tv-serien rör sig konserten i kronologisk ordning från den lyckorusiga fredsdagen i maj 1945 till den våldsamma almstriden i Kungsträdgården i maj 1971.

– Musikstyckena i serien är ju oftast bara är någon minut långa så utmaningen var att arbeta om, förlänga och bygga ut för att det skulle fungera som konsertupplevelse. Det lät sig ändå göras eftersom ”Vår tid är nu” har ett klassiskt score, till skillnad från det mesta som görs inom filmmusik i dag. Jag hade också hjälp av alla år på scenen där jag lärde mig hur man bygger upp en konsert dramaturgiskt, säger Adam Nordén som spelade klaviatur i olika pop- och jazzband under tonåren.

Han blev indragen i ”Vår tid är nu” på ett tidigt stadium, så tidigt att det inte ens fanns något formellt produktionsbeslut. Upphovsmännen bestämde sig tidigt för ett traditionellt ljudspår med enkla, vackra melodier och ackordslingor. Samtidigt fanns ett önskemål att det skulle finns något ruffigt i botten som skulle göra musiken relevant för hela seriens livslängd. Producenterna var lite inspirerade av den hårda brittiska ”Peaky blinders” med Cillian Murphy som brutal gangsterboss i 20-talets Birmingham.

– Vi ville att det skulle finnas en ”edge”, något vasst som skaver. Även när det är finstämt, så finns det ofta ett distat elpiano eller en elbas där i bakgrunden för att musiken skulle kunna gå genom tiderna och kännas modernare än en ”Downton Abbey” som har klassisk musik hela vägen.

I filmvärlden finns det en gammal klyscha som säger att musiken är ”den femte huvudpersonen”. Något som kanske också är relevant för ”Vår tid är nu”, även om den moderna filmmusiken har blivit mer minimalistisk.

– I dag är det ovanliga är att musiken får ta plats och breda ut sig som i ”Vår tid är nu”. Eftersom seriens kärna är relationen mellan Calle och Nina så ville jag skriva några riktigt romantiska kärleksteman. I dag handlar soundtrack oftast om stämningar, beats eller electronica, säger Adam Nordén som just är klar med Peter Dalles kommande långfilm och jobbar på de nya ”Beck”-filmerna som har premiär 2021.

Bland filmkompositörer har det varit vanligt att profilera olika rollfigurer genom att ge dem egna musikaliska teman. Adam Nordén är särskilt förtjust i ”Maggans theme” som är skräddarsytt för Josefin Neldéns rollfigur. I serien går Maggan från servitris till socialdemokratisk minister i Olof Palmes regering.

– Maggans väg till frigörelse är en av mina favoriter bland alla seriens handlingsbågar. Men Maggans musiktema får ibland slaska över i andra teman, vi är inte lika strikta som i ”Star wars” där Darth Vader bara visar sig till ”The imperial march (Darth Vaders theme)”, säger Adam Nordén.

Eivor (Saga Samuelsson) och Maggan (Josefin Neldén) i ”Vår tid är nu 1951”. Foto: Niklas Maupoix/SVT

En annan skillnad under de senaste tjugo åren är att man numera ofta börjar klippa från dag ett på inspelningen. Tiden är förbi när en regissör kom till Ennio Morricone med en färdig film och sa ”Maestro, var god och tonsätt, tack!”, menar Nordén. Ändå händer det att han kommer in i sent i projekt som kört fast. Senaste exemplet är Lisa Langseths ”Kärlek och anarki”.

– Precis som serien så ska ju musiken vara lite knäpp, kul och sticka ut. De hade försökt med lite ”quirky” Wes Anderson-inspirerad musik som blev lite för polerat och strök för mycket medhårs. Så vi försökte istället med ett lite mer punkigt lo-fi musik där det sprakade om ljuden, lite skavigare 8 bitars stuk än fint för att spegla Ida Engvolls huvudrollsfigur, säger Adam Nordén.

Han menar att hemligheten bakom lyckad filmmusik handlar om att hitta filmens eller seriens dna.

– Kompositörer som John Williams och Ennio Morricone har en fantastisk förmåga att fånga verkens själ. Man kan sätta på filmmusik av någon av dem och genast fatta i vilken film man befinner sig i. Dessutom skriver de så fruktansvärt bra för orkestrar på ett ett sätt som nästan ingen gör längre. Jag kan sitta och njuta av Williams score till ”Jurassic park”, säger han exalterat.

Adam Nordén. Foto: Beatrice Lundborg

Andra mer moderna favoritkollegor är Howard Shore, Alexandre Desplat, Max Richter och Jóhann Jóhannsson. Och inte minst den Oscarsbelönade tyska kollegan Hans Zimmer som bland annat gjort musiken till filmer som ”The dark knight”, ”The Lion king”, ”Blade runner 2049” och den ödesmättade signaturmelodin till Netflix kronjuvel ”The crown”.

– Zimmer lyckas hela tiden uppfinna sig själv på nytt och göra helt nya saker som ingen annan tidigare hört förut. Sedan apar alla efter. Och det är ju en enorm skillnad på hans musik till ”Gladiator” och ”Inception” som speglar utvecklingen inom filmmusiken, säger han.

