Vardaglig skilsmässoskiva vinner i längden

Martha Wainwright "Love will be reborn"

När Martha Wainwright väver en samling sånger inspirerade av sin egen skilsmässa närmar hon sig ett albumtema som är lika utforskat som det är välbekant. Ändå lyckas hon undvika de värsta plattityderna på sitt femte studioalbum, mycket tack vare sin lyriska förmåga och råa humor.

Texterna, förankrade i de vardagligaste sysslorna som att vika exets kläder, blir dramatiska i och med de sylvassa vändningarna. Sorgesången ”Report card” vaggas framåt med hjälp av en stoisk elgitarr, men förvandlas gradvis till en vinstinn, sprucken styrkedemonstration. ”Every man should be /under the stars with me”, sjunger hon, lika ilsket som segervisst.

Sången visar, likt många andra, Martha Wainwrights styrka som låtskrivare och mångbottnad, ofta temperamentsfylld, estradör. Ärligt talat är låtarna som världar i världen. Över ett ömsom mjukrockigt mys, ömsom studsiga trummor och ett, stundtals, aningen för bredbent gitarrspel kontemplerar hon kring åldrande och vem som ska få vårdnaden av barnen. Det är känslorna, snarare än de dramatiska skeendena, som står i fokus på ”Love will be reborn” och de tillåts vara precis så komplexa och disparata som de i själva verket är.

Bästa spår: ”Getting older”

