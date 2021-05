Vardagsberättande som plötsligt svindlar till

Illustration: Wahlström & Widstrand

Efter den stilsäkra novellsamlingen ”Välsignelser”, som fick P O Enquists pris och nominerades till Nordiska rådets litteraturpris, var förväntningarna stora på den danska författaren Caroline Albertine Minor. Nu kommer hennes roman ”Hummerns sköld”, där de levande och de döda i en familj existerar sida vid sida. Romanen ställer in skärpan på förbindelserna mellan dessa fem, de döda föräldrarna och deras tre barn som lever på helt olika sätt, på olika håll, i olika världsdelar. De splittrades, for iväg från varandra, men i denna bok drar författaren tillbaka dem, via de trådar, de familjeband, som trots allt för dem samman och visar deras gemensamma historia. Vad de än vill och känner är de stämplade i en familjekod. Medlemmarna i familjen Gabel bär ett märke, en påverkan, som gör att de aldrig kan bli helt fria från varandra. Vapensköldar berättar om släkter och romanen ”Hummerns sköld”, kan uppfattas som en sådan skildring. Heraldiken beskriver i ett litet format de stora händelserna i en släkt. Och denna bok utgör en konstnärlig utformning av en släkts öden.

Caroline Albertine Minor använder sig i texten av ett medium som redan i inledningen framkallar modern Charlottes röst från andra sidan. Hon och hennes man, Troels, skilda och båda döda, talar i insprängda delar av boken om sina liv, känslor och tankar.

Deras tre barn har inte mycket gemensamt. Ea bor i San Francisco tillsammans med fotografen Hector och hans dotter Coco. Hector vill inte ha fler barn, men Ea börjar bli tveksam, när nu biologin säger henne att det snart är för sent. Sidsel arbetar som konservator på Glyptoteket i Köpenhamn och har en dotter, vars pappa inte vet om att de har ett barn tillsammans. Brodern Niels jobbar sparsamt, tar lite påhugg, har ingen fast bostad.

Min upplevelse av Minors berättarteknik liknar den jag får hos Karl Ove Knausgård.

Under fem dagar i april – den tid romanen behandlar - förs syskonen indirekt samman och processer sätter igång.

På samma sätt som i ”Välsignelser” är det uppfriskande att sänkas ner i det språk som Caroline Albertine Minor skapat. Mjukt och förtroligt lockar hon läsaren med i de händelser som hon arrangerat. Och i Johanne Lykke Holms utmärkta översättning är det som om vi får en liten pust av danskan i små vändningar här och där. Det känns bara fint.

Min upplevelse av Minors berättarteknik liknar den jag får hos Karl Ove Knausgård. Med hjälp av iakttagelser på mikronivå, detaljer som sakta föser berättelsen framåt lyckas hon fästa mig med små sugkoppar vid texten. I varje fall när det handlar om de tre syskonen. Ea, vars fotografman hamnat på det sluttande planet i karriären, är hygglig men lite ambivalent som bonusmamma till Coco – en tjej som inte är helt mainstream. Och Sidsels jonglerar för att hålla igång sin karriär som verkar luta uppåt, samtidigt som hon trasslar för att få ihop pusslet som ensamstående mamma till Laura. Vi får veta förbluffande saker om springmask och annat som tränger sig fram i vardagen för mor och dotter.

Sidsel får oväntat ett fint uppdrag som gör att hon måste resa till London några dagar. En syrisk byst, ”Skönheten från Palmyra” på British Museum har fått en bit av munnen avslagen av en tappad mobiltelefon och Sidsel är den som ska laga henne, enligt hennes chefer. Hon ser ingen annan utväg än att engagera sin oberäknelige bror som barnvakt. Niels i sin tur har ett liv där man otåligt vill veta och känna mer av vem han är och hur han lever. Till exempel hur det känns att bo med en kompis som ”slagit läger i sin säng, upplöst skillnaden mellan natt och dag tills dygnet inte var något annat än en sjaskig massa av timmar”? Och hur det kommer sig att han saktmodigt cyklar runt och sätter upp affischer, utan att egentligen tycka att livet borde ha något mer intressant i beredskap åt honom?

Samtidigt som Caroline Albertine Minor med hjälp av träffsäkra metaforer och smarta noteringar tröskar på med sitt vardagsberättande får hon, precis som den likaså danska författaren Kirsten Thorup, det plötsligt att svindla till. Mitt i det som ser rörigt eller tröstlöst ut, när man minst anar det, bryter en stråle fram. En stråle av något som är större än det materiella, ett ljus, en kraft – något som uppstår människor emellan.

De döda finns med de levande, så är det nog i de flesta familjer, men det är en mycket krävande sak att gestalta.

I Kirsten Thorups ”Himmel och helvete” liksom i de flesta av Thorups böcker finns det gestalter som missar koderna i samhället och av det skälet halkar ur. Några hamnar på botten. Jag uppfattar Caroline Albertine Minor som hennes litterära arvtagare. I deras böcker vet vi aldrig riktigt om det man fångar är sand eller guld, vilket känns som ett livsvillkor som också är en livsvisdom.

Även om jag är oerhört förtjust i Minors litterära stil och ambitioner, har jag en del problem med just den här romanen. Mediet som framkallar den döda mamman får ganska stor plats, och i den delen av historien tappar hon mig. Det är inte själva seansen eller klärvoajansen som är störande, men på köpet kommer ett antal gestalter som är svåra att engagera sig i. Särskilt när det känns så angeläget att följa de tre syskonen och deras familjehistoria. Jag hade velat få mer av dem och mindre, eller inget alls, av de mer perifera.

De döda finns med de levande, så är det nog i de flesta familjer, men det är en mycket krävande sak att gestalta. Och även om Caroline Albertine Minors stilkonst är av ovanligt hög kaliber, skulle jag den här gången önska en tätare väv och färre människor inblandade.

