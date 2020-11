Vargas & Lagola hittar sig själva bakom sminket

Innan intervjun ska börja tänder Vincent Pontare en liten träkloss som börjar glöda. En tät strimma rök sprider sig i den sammetsklädda barlokalen på Cirkus i Stockholm.

– Palo Santo, det är renande för kropp och sinne. Vi har det för att aktivera alla sinnen inför spelningar, säger han om träbiten och lutar den mot en ljusstake på soffbordet.

Den rökdoftande akten säger ganska mycket om Vargas & Lagola. Estetiken hämtar de nämligen från en egenkonstruerad ”futuristisk urkultur i ett postapokalyptiskt 2085, där människan flyttat ut i naturen”. I samhället bor två vitsminkade karaktärer, Vargas och Lagola, alter egon tillhörande Vincent Pontare och Salem Al Fakir.

Duon beskriver sminket och karaktärerna som ett sätt att våga släppa på prestige och låta allt få bubbla upp till ytan. Nu har det visserligen gått ett par år sedan Vargas och Lagola föddes, men alter egona används fortfarande för att hålla musikskapandet flödande.

– Bob Dylan sa något om att man är som mest ärlig när man har en mask på sig. Vi gömmer oss inte bakom sminket utan det tar fram oss. Vargas och Lagola var en sorts katalysator för vårt musikskapande. Nu är det lättare att växla in på dem, de är liksom närmare till hands, förklarar Salem Al Fakir.

– Det är väldigt förlåtande och vi kan ta ut svängarna så mycket mer. Nu när vi har öppnat den här dörren kan vi göra nästan vad som helst. Det är inte konstigt om det rider in en häst på scenen, fortsätter Vincent Pontare.

Var det frihetssökandet som förenade er?

– Nja, vi har alltid haft det. Vi båda har varit artister tidigare och då har man en konstig idé om vad man tycker är bra. När vi har skrivit låtar till andra artister så har vi letat efter något nytt. Det är ett sökande vi båda alltid haft. Så ja, jag borde bara ha svarat ja direkt, säger Al Fakir och skrattar.

Det nya albumet, ”Mount Alda”, är gruppens andra för året – men betydligt mer avskalat än föregångaren. Vi nöjer oss med våra instrument i studion i stället för att fläska på, säger Vincent Pontare. Foto: Beatrice Lundborg

I dagarna släppte de sitt andra album för i år, ”Mount Alda”, som är betydligt mer avskalat än debuten ”The butterfly effect”. Det är inget medvetet val men det kändes rätt. Pontare och Al Fakir förklarar att de hittar sig själva mer och mer, eller att ”pollett efter pollett har trillat ner” för att citera korrekt.

– Vi har stridit lite med produktionsbiten från popen. När vi började göra vår musik hängde mycket kvar från popvärlden. Men allt oftare struntar vi i att mäta oss med det hårda och programmerade soundet. Vi nöjer oss med våra instrument i studion i stället för att fläska på, understryker Vincent Pontare.

Det är kanske inte helt obegripligt att poppen satt sina spår med tanke på att de tillsammans skrivit låtar åt några av popvärldens största stjärnor. Katy Perry, Madonna och Seinabo Sey är några som fått hittar av Pontare och Al Fakir som tillsammans genererat närmare 10 miljarder strömningar på Spotify.



Är er musik ett slags motreaktion på musiken som dominerar i dag?

– Jag tror det, men inte aktivt. Vi gillar det här och det finns inte direkt något på radion som låter som oss. När det kommer något nytt så antingen försvinner det, eller så låter allt annat snart likadant, svarar Vincent Pontare.

I ett försök att genreplacera albumet blev neo-folk-rock-psychedelia den närmaste definitionen. I texterna gömmer sig en längtan till något eller bort från något. Vargas & Lagola rör sig ständigt i en balansgång mellan det mörka och det ljusa, det glada och det sorgsna.

Känslor och händelser formuleras ofta i kraftfulla naturmetaforer, som ”I feel thunder deep down in my beating heart” ur låten ”Thunder”.

– Oftast skriver vi bara utefter en känsla. Det kommer nästan alltid en förklaring på något sätt, och det beskriver lite vad hela projektet handlar om. Är det rätt i hjärtat? Jamen då är det rätt, säger Salem Al Fakir.

– När vi skriver så hittar orden en kontext av sig själva, nästan som att det är något undermedvetet. Det är alltid kul att skriva texter som inte är för övertydliga utan får ha olika betydelser för olika personer, fyller Vincent Pontare i.

De två alter egona, Vargas och Lagolas, bor i en framtida fantasi. Ett postapokalyptiskt 2085. Foto: Beatrice Lundborg

Det gäller också för albumets titel, ”Mount Alda”, som är ett centralt berg i Vargas & Lagolas fiktiva natursamhälle. Titeln verkar som en metafor för året som gått och var de befinner sig.

– Det är väldigt härligt att nu få smälta texterna lite. Det har ju bestigits något typ av berg och det känns som att musiken talar tillbaka lite. Berget kan också vara en påminnelse om att vi ska framåt. Det är viktigt att släppa ut musiken så att den inte stannar i huvudet, förklarar Pontare.

En annan person som också arbetar med att bygga upp fiktiva världar av ljud är Ludwig Göransson. I låten ”Somebody that understands me”, som släpptes i januari, gästar Hollywoodkompositören med ett två minuter långt gitarrsolo.

– Vi skrev till Ludwig på Instagram och så jobbar vi alltid. Om vi gillar något så fantiserar vi om hur ett samarbete skulle kunna låta, studion är verkligen en lekstuga, berättar Al Fakir.

– Samma sak var det ju med Ghostface Killah. Wu-Tang var ett band som jag lyssnade på jättemycket förr, det var en tonårsdröm jag hade, säger Pontare.

Han syftar på låten ”Back to you” där Ghostface rappar ”We like matching Gucci baby // Baby, same attire on”, som minst sagt kontrasterar duons mjuka och målande lyrik.

Salem Al Fakir och Vincent Pontare känner igen de religiösa stråken i sin musik. – Det andra upplever med en Gud är känslor som musik kan framkalla också, säger Salem Al Fakir. Foto: Beatrice Lundborg

Stundtals kan det tyckas ligga något religiöst över Vargas & Lagolas musik, något upplyst och hängivet. Kanske till följd av texternas allegorier och duons nästan kyrkliga stämmor.

Vad är er relation till religion?

– Jag upplever att musik är religion. Det andra upplever med en Gud är känslor som musik kan framkalla också. Gud är egentligen bara ett ord. Jag började med musik när jag var fyra så jag vet liksom inget annat, jag kan mina känslor genom musik, svarar Salem Al Fakir och tillägger:

– Jag har nära och kära som har sina religioner, något de brinner för och kallar hem. Det är liksom att vara nära något större. Musik kan få dig känna dig förlåten och behövd.

Röken från den lilla träklossen har börjat magra och syns knappt längre. Rummet doftar fortfarande brasa, men en flyktig sådan. Vincent Pontare fortsätter om religion:

– Musik är frekvenser precis som universum. Jag tror att religioner är en nyckel för att komma åt dem. Det finns ju olika religioner, men de fyller samma funktion. Lika mycket som att vi tröstar någon annan med vår musik tröstar vi oss själva.