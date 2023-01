Variationsrik helg med trumpeten i centrum

Konsert Trumpetfrossa Artister: Peter Asplund, Jan Allan, Tora Thorslund, Mike Lovatt, Tobias Wiklund, Blåsarsymfonikerna med flera. Scen: Musikaliska Kvarteret, Stockholm. Visa mer

Det kan sägas mycket sakligt om instrumentet trumpet. Men det blir mer intressant om det också finns ett personligt perspektiv, som när Peter Asplund och Jan Allan slår sig ner på stora scenen på Musikaliska Kvarteret för ett samtal om Allans musikerskap och långa karriär. De talar om alltifrån ett svunnet Stockholm till att blanda en bra irish coffee – och egentligen ganska lite om trumpet. Mer, faktiskt, om andra instrument och om andra instrumentalister. Jag vet inte hur planerat det är, men som inledning på minifestivalen Trumpetfrossa innebär samtalet ett sunt vidgande av perspektivet redan från början.

Första konserten bekräftar också att trumpeten ju inte heller är ett instrument bara för jazz. Trumpetaren Tora Thorslund, violinisten Anna Lindal och pianisten Kristine Scholz spelar i stället en form av kammarmusik, där alla tre stämmorna låter sig placeras som i ett tillstånd mitt emellan koncentration och dröm. Och så gott som helt utan en uppenbar rytm. En viss meter föreligger nog för samspelets skull, men till känslan är det som om rymd och tystnad ersatte rytmen i den stillsamma och suggestiva musiken.

Intressant är också att den ovanliga sättningen ofta gör att trumpeten hamnar i mitten av registret i stället för på topp. Man kan dra en parallell till jazzen, där trumpetens urgamla roll som soloinstrument och förste trumpetarens funktion i storbanden kan ha bidragit till en egentligen ganska felaktig bild av trumpetare som ekvilibrister ständigt smattrande i höjden. I själva verket är det i mellanregistret – både instrumentets och ensemblens – som många jazztrumpetare är som mest verksamma och uttrycksfulla.

Peter Asplund är ett utmärkt exempel. Han tar vid med sin egen grupp efter Trio Tora, och spelar mycket fullödigt på både trumpet och flygelhorn. Det senare är ett snarlikt instrument som många jazztrumpetare använder för mer utpräglat lyriskt spel, men som Asplund även spelar påfallande höga toner på i Jerome Kerns nostalgiska ”Yesterdays”. Ett annat känt exempel är förstås Miles Davis, som också hade en förmåga att spela höga toner utan att de egentligen lät särskilt höga – och allt annat än smattrande.

Det där torra, liksom smällande spelet är i sin tur vanligare i viss orkestermusik på gränsen mellan klassiskt och underhållning, och med jazzen porträtterad mer som pastisch. När festivalarrangören Blåsarssymfonikerna ställer upp med hela sitt manskap och ytterligare ett hundratal trumpetare under söndagens final har man också låtit flyga in engelsmannen Mike Lovatt, vars expertis är just den formen av trumpetrepertoar utan egentlig hemvist i någon mer definierad genre.

Nu är i och för sig genre ingen förutsättning för konst. Tobias Wiklund är jazzmusiker, men med uruppförandet av sitt verk ”SOL (Enlightenment)” för två kornetter – ytterligare en sorts variant på trumpeten – utgår han kanske närmast från viss amerikansk minimalism. Åtminstone finns där en sorts nötande underdelning i stil med Steve Reich, som driver musiken framåt och där Wiklunds egen och den ytterligare kornetten mer eller mindre dubblerar varandra med en både fördjupande och framhävande effekt. Som om Wiklund skuggade sig själv, i ett parallellt nu och ett icke identiskt sinnestillstånd.

