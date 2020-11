Världsartister plockas in i presidentvalets slutspurt

USA-valet 2020

Sista dagen före presidentvalet riktas många blickar mot Pennsylvania, en av delstaterna som spås kunna bli avgörande för valutgången. Vinnaren tar hem 20 elektorsröster och på måndagen planerar såväl president Donald Trump som utmanaren Joe Biden kampanjmöten i delstaten, trots att de båda redan varit på plats under helgen.

I ett sista försök att mobilisera väljarna vänder sig Bidenkampanjen till musikvärlden. På måndagen framträder popstjärnan Lady Gaga tillsammans med Joe Biden själv på ett valmöte i Pittsburgh, medan artisten John Legend teamar upp med vicepresidentkandidaten Kamala Harris vid ett drive-in-möte i Philadelphia.

Lady Gagas och John Legends insatser för Bidenkampanjen kommer dagarna efter att man släppt en reklamfilm där artisten Bruce Springsteen medverkar. I reklamfilmen hyllar han Demokraternas presidentkandidat och lyfter fram, i ett tydligt försök att appellera arbetarklassväljare, Joe Bidens arv från Scranton, staden i Pennsylvania där han föddes.

Från Trumpkampanjen och i konservativa medier döms strategin att ta hjälp av musik- och kändisvärlden ut fullständigt. Fox News hånar initiativet: på söndagskvällen påpekade programledaren Laura Ingraham att Lady Gaga knappast är en röst som får väljare i arbetarklassen att i sista stund vända sig till Biden. Trumpkampanjen gjorde även ett uttalande om motståndarsidans taktik:

”Det finns inget som lika tydligt avslöjar Bidens förakt för de bortglömda arbetande männen och kvinnorna i Pennsylvania som att kampanja med anti-fracking aktivisten Lady Gaga”, säger kommunikationschefen Tim Murtaugh i uttalandet.

Som DN tidigare rapporterat försöker Donald Trump göra just borrmetoden fracking till en stridsfråga under valspurten i Pennsylvania. Presidenten har gång på gång hävdat att Biden vill förbjuda all fracking, medan Joe Biden har svarat att han endast vill förbjuda nya tillstånd för borrning på federal mark och i havet.

Påståendet att just Lady Gaga är en hård motståndare mot fracking ifrågasätts dock i musikvärlden. Billboard uppmärksammar att hon inte tidigare har gjort sig känd som en artist som lagt stor vikt vid frågan, något hon själv skämtar om i ett Instagraminlägg: ”Vad är fracking?”, skrev Gaga efter Trumpkampanjens uttalande. På Twitter drev hon även med påståendet att hon är frånstötande för väljare: ”Jag är glad att jag får bo i ditt huvud utan att betala hyra”, skrev hon och riktade sig direkt till Trump.

Musikvärldens inställning till presidentkandidaterna har uppmärksammats vid flera tillfällen under den sista kampanjveckan. Det inte minst efter att den världskända rapparen Lil Wayne från New Orleans till synes öppet visade stöd för Donald Trump, i ett inlägg på Twitter på torsdagen.

Lil Wayne delade en bild där han står intill Trump, gör tummen upp och i en text prisar presidentens arbete med en fängelsereform. Lil Wayne möttes snabbt, likt andra rappare som tidigare visat stöd för president, snabbt av hård kritik. 50 Cent, som själv efter påtryckningar tagit tillbaka ett positivt uttalande han gjort om Trump, skrev på Twitter: ”Oh no Wayne, jag skulle aldrig ha tagit den här bilden.”

https://twitter.com/LilTunechi/status/1321941986174226432