Världspianisten Angela Hewitt lyste starkast på kammarmusikfestival

Konsert. Old Ox kammarmusikfestival Old Ox kammarorkester under ledning av Terje Tönnesen Musik av Hildegard von Bingen, Dmitri Sjostakovitj, Clara Schumann, J S Bach, Gerald Finzi, Joseph Haydn med flera. Solister: Angela Hewitt och Alexy Stadler. Scen: Strömmat från Musikaliska i Stockholm (kan ses t o m 1 september på Old Ox Play). Visa mer

En av mina starkaste musikaliska upplevelser under pandemin var den konsert med Dmitri Sjostakovitjs andra pianotrio från krigsåret 1944 som Old Ox Music arrangerade i Hebeteatern i Trollhättan i november förra året. En ruskigt mörk och söndertrasad musik – men på ett mirakulöst vis också helande. De som då tände denna paradoxala livsgnista hos Sjostakovitj var Brusk Zanganeh på violin, Per Nyström på cello och Peter Jablonski på piano.

Samma trio framförde denna musik nu i helgen under Old Ox kammarmusikfestival på Musikaliska vid Nybrokajen. Och även denna gång förmedlade de en närmast ursinnig övertygelse om att mörker ibland måste kunna förväxlas med ljus. Därför framstod inte denna musik som något fullkomligt främmande vid sidan av festivalens yttersta kontrast – Haydns glädjeskuttande Cellokonsert nr 1 i C-dur med Alexy Stadler som solist och som på ett lysande sätt ersatte den annonserade storstjärnan Pieter Wispelwey på kort varsel.

Hennes lätta anslag i löpningar, drillar, förslag och arpeggion fick musiken att röra sig liksom helt utan ansträngning

Men de tre festivaldagarna bjöd på ännu mer av ljusa stämningar. Som den i Terje Tönnesens underbara stråkorkesterarrangemang av Hildegard von Bingens medeltida sång ”Ave Generosa”. Och i Dvoraks medryckande Stråkserenad – som nådde en storpublik världen över när den ackompanjerade de unga frihetskänslorna i tv-serien ”Unorthodox”.

Allra starkast på programmet lyste ändå den kanadensiska världspianisten Angela Hewitt – i stycken av Clara Schumann och Frédéric Chopin samt i J S Bachs klaverkonsert i f-moll där hennes lätta anslag i löpningar, drillar, förslag och arpeggion fick musiken att röra sig liksom helt utan ansträngning. Så även i Gerald Finzis underskönt pastorala ”Eclogue” från början av 1950-talet vars inspiration från Bach stundtals gav musiken associationer till vår egen Benny Andersson. Det fyllde mig med ett stort leende.

