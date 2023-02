Varm kärlekshistoria i kollektivroman om ett snöoväder

Ungdomsbok Dhonielle Clayton, Tiffany D Jackson, Nic Stone, Angie Thomas, Ashley Woodfolk, Nicola Yoon ”Whiteout” Övers. Anja Eriksson, Vox by Opal, från 15 år Visa mer

Staden Atlanta i sydöstra USA går under öknamnet ”Hotlanta” på grund av sitt varma klimat. Inte så konstigt då, att de få snöstormar som drabbat staden genom åren lett till totalt kaos. Under den senaste ”Snowmageddon” 2014 lamslogs all trafik, tusentals människor tvingades överge sina bilar på motorvägarna och gå hem.

Dhonielle Claytons, Tiffany D Jacksons, Nic Stones, Angie Thomas, Ashley Woodfolks och Nicola Yoons nya samarbete ”Whiteout” utspelar sig under en dylik storm. Ungdomsboken är en uppföljare till ”Blackout”, en lika gullig som het skildring av ung svart kärlek i New York. Konceptet är detsamma och författarna har skrivit sex historier som vävs samman av en större ramberättelse. Denna gång står det dock inte utskrivet vem som skrivit vilket kapitel. Det är ett klokt drag, för berättelsen i ”Whiteout” känns mer helgjuten. Anja Erikssons habila översättning bidrar till intrycket. I slutet av boken finns dessutom ett efterord där ledtrådar till vem som skrivit vad presenteras, ett roligt grepp för den initierade läsaren.

Handlingen kretsar kring ett stort gäng tonåringar som går samman för att hjälpa sin gemensamma kompis Stevie att säga förlåt till sin flickvän. Det är fyra dagar före jul, snöstorm och trafiken står stilla, med andra ord som upplagt för stress och romantik. Som nordbo måste du dock förbereda dig på att bli besviken. Det kommer inte speciellt mycket snö, ett par centimeter räcker tydligen för att paralysera amerikanska södern. Huvudpersonerna är dessutom bra på att undvika den. Det är ingen som får för sig att gå till fots genom snön, ingen blir blöt eller riktigt frusen.

Tonårsgänget är uppenbart konstruerat med inkludering som mål och flera religioner och sexualiteter finns representerade. De flesta av ungdomarna är därtill ytterst välartade och den enda som verkligen sticker ut är Stevie. Hon har svikit sin tjej genom att anlända till parets komma ut-familjemiddag täckt av kaliumsulfat, stinkande av ättiksyra och hög på sin mammas muskelavslappnare. Utöver Stevie finns det inget som riktigt skaver i ”Whiteout”. Det är blankpolerat och välkonstruerat från början till slut. Romanen räddas dock av sin genomgående varma och sympatiska ton. De kärlekshistorier vi får ta del av är genuint charmiga. Det är klart det pirrar när trånande läppar möts.

