Vårsalong kreativt smittad av pandemin

Utställning Vårsalongen 2021 Liljevalchs, Stockholm. Visas t o m 22/8, förbokad eller dropin-biljett. Visa mer

De senaste åren har Vårsalongen på Liljevalchs öppnat i smällkalla januari men nu precis när våren exploderat, styrt av smittskyddsreglementet. Inne i konsthallen speglas begränsningarna i all handsprit och glesare publik än vanligt – men framför allt i mängden coronarelaterade motiv. Antalet antagna konstnärer, 158 stycken, är också högre än normalt, gissningsvis för att fler haft mer tid över.

Stefan Bennedahls installation ”Håll avstånd”, utställningens första blickfång, måste just ha krävt mycket tid. 49 gubbar i stengodslera, sittande på ett stort podium med behörigt avstånd från varandra, iförda gasmask. De är uniformt klädda i mörka byxor, ljus skjorta och slips. Vid närmare påsyn märks dock små skillnader; en handfull har blå i stället för beige skjorta, slipsarna har olika färg och mönstring, medan huvud- och handpositioner växlar en aning.

Gubbarna är så sorgligt isolerade i sin egen bubbla, samtidigt som deras kroppsspråk trots allt uttrycker lite olika attityder till eländet. Strax intill hänger Rebecca Beyenes expressiva stopmotionvideo ”Wash your hands” – med instruktioner på en lång rad språk. Och runt hörnet håller smittskyddsexperterna presskonferens i Mira Mirstams sakliga figurparad ”Klockan 14:00”. Mer krut är det i Annika Rehns sologympande tanter i stengodsserien ”We can do it”, ursprungligen ett upprop i amerikansk krigspropaganda avsett att stärka kvinnors arbetsmoral.

Stillbild ur Rebecca Beyenes video ”Wash your hands”. Foto: Rebecca Beyene

Ja så här fortsätter det som en röd tråd genom hela den konstfullt hängda utställningen, med några coronasmittade verk i varje sal – allt ifrån munskydd i brons och ett schackspel med utsträckt spelplan, till en hängande träregel kallad ”2-metersregeln” och en änglalik sköterska draperad i skyddsutrustning.

Klokt att sprida ut coronaverken, tänker jag, en ansamling hade blivit för tungt. Men här finns också tidsbilder med galghumor, som i Liselott Toresdotter Lindbergs naivt charmiga djurmålningar, där apan inspirerad av ”Hem ljuva karantän” festar loss i sin ensamhet. Barbro Ohlson Smith har gjort en snyggt minimalistisk skulptur av olikfärgade och -formade tvålar på rad, ”2 m 30 sek”. Och självlärda Ulla Andersson, som varit med på Vårsalongen förut, bidrar med ett egensinnigt broderi med skojiga och salta coronakommentarer.

I övrigt syns få politiska kommentarer, en tendens som märkts på senare års salonger. I Linda Lassons ”Striden om marken” hettar det dock till i finstilt broderade och tuschmålade inpass om hur urfolk trängs bort när naturen exploateras. Ett vasst debattinlägg är även parafrasen på Peter Tillbergs kända klassrumsmålning ”Blir du lönsam, lille vän?”, uppdaterad av Mikael Törnqvist som målat in ett fyrtiotal ungdomar med olika bakgrund i salen och satt den ironiska titeln ”Klasstorleken spelar ingen roll, lilla vän”. Och Berit Sepps mäktiga installation ”Bibliotek” ger en känsla av svanesång, uppbyggd av utrangerade bokkort, där man kan närstudera antalet utlån.

Mikael Törnqvist, ”Klasstorleken spelar ingen roll, lilla vän”. Foto: Mikael Törnqvist

Landskapsbilder återkommer här och där, en slags melankoliska och på en gång jordnära Sverigebilder i Lars Lerins anda, med timmerbilar på snöiga vägar, kalhyggen och vindpinade fält med vindkraftverk i bakgrunden.

Det som jag annars brukar fastna för på Vårsalongen är alla påhittiga materialexperiment och uppfriskade gamla tekniker, som tändstickstavlor, intarsia och pyrografi.

Denna gång är jag särskilt svag för Vilma Jenssens fint tecknade fjällandskap med glödpenna, där trästyckets naturliga knastar formar solar. Att låta materialet tala är ofta effektfullt, som i Anders Granbergs lager på lager av tejp i olika färger, här förvandlat till ett abstrakt landskap. Och Sofie Carlsons lilla objekt ”Mamma”, med konstnärens hår lindat på en trådrulle, ger mig både äckel- och ömhetskänslor, med tanke på trådarna mellan generationer.

Materialmässigt syns annars en faiblesse för stengods- och porslinslera, maxat i Embla Niklassons armé av petrifierade mördarsniglar och Charlotte Hellstadius ”Hatt och skoaffär”– ett mastodontprojekt med hundratals miniatyrdelar som jag gissar att många kommer att fastna framför på vägen ut ur utställningen.

Allt som allt ändå en hoppingivande Vårsalong, med tanke på alla som använt det senaste årets oönskade ställtid till kreativitet.