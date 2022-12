Vårt sug efter julgodis är historiskt

Den första källan vi har till att socker konsumerades i Sverige kommer från år 1327. I ett dokument med räkenskaperna efter begravningsceremonin för den heliga Birgittas far Birger Petersson är socker en av posterna. Vad man gjorde med sockret vet historikerna inte, men en rimlig gissning är att det användes till förtäring.

– På inköpslistan fanns även risgryn så det är inte helt osannolikt att det användes till att göra risgrynsgröt, säger etnologen och måltidsforskaren Richard Tellström.

Det är när Sverige kristnas runt år 1000 som julen gör sitt intåg i landet. Vad man åt under de tidigaste firandena vet man inte, ännu mindre vet man om godsakerna som serverades då.

Från och med 1500-talet kan man se vilka råvaror som man åt under julen och julbordet hade inte mycket sötsaker att erbjuda. Det är först under 1600-talet som den söta smaken kommer då konfektbordet gör sin debut under stormaktstiden. På det finns torkad frukt som dadlar och fikon som importeras från medelhavsområdet. Sedan finns mandel, konfektyr i form av marsipan, marmelad och söt frukt.

En sockerbagare vid Bräutigams konditori i Halland tillverkar en marsipangris år 1925. En bagare delar ut lussekatter år 1937. Nybakta lussebullar provsmakas av en bagare år 1956. Kassörskan förbereder fika på ett konditori i Göteborg år 1920. Under 1800-talet annonserade sockerbagare ofta sina verksamheter i tidningen. I den här annonsen som publicerades i DN år 1867, nämns julhandeln.

– Men vi befinner oss på samhällets toppnivå, det är långt ifrån gemene man. Det som arbetarklassen kanske hade råd med var möjligtvis torkade äppelskivor eller liknande, många gånger serverade i form av en soppa, säger han och fortsätter:

– Det söta är en ganska ovanlig smak ända fram till 1700-talet. Socker är jättedyrt och vi importerade det från Nordafrika och sedan från Karibien, säger Richard Tellström.

Det är mycket som händer under 1700-talet när det kommer till julgodis. Recept på pepparkakor återfinns i kokböckerna från den här tiden och blev successivt ett allt vanligare julbak i de svenska hushållen. Lotta Lundgren har skrivit flera böcker om svensk matkultur och var verksam i SVT:s program ”Historieätarna” under 2012. Pepparkakorna från den tiden menar hon var annorlunda än de vi har i dag.

Pepparkakor säljs på stånd i Göteborg år 1938. På en tomteparad i centrala Göteborg år 1937 har två barn fått var sin smällkaramell. Ur TT:s bildarkiv från 1938: "Lucia - pojkarna har klätt ut sig till bagare med papperspåsar på huvudet och mjöl i ansiktet. Lucian och tärnorna knaprar på pepparkakor."

– Pepparkakorna under 1700-talet innehöll minst dubbelt så mycket kryddor som de gör i dag. Kryddor innebar hög status på den tiden då de var så dyra, säger hon och fortsätter:

– Jag har själv smakat dem och de är jättegoda. När jag försökte baka dem själv hemma räckte det inte med dubbelt mått av kryddor. Jag tror man behöver ta fem gånger så mycket kryddor och addera svartpeppar för att få den rätta 1700-talsmaken på pepparkakan.

Men Richard Tellström menar att utifrån recepten man kan avläsa från den tiden, är skillnaden inte så stor.

– Då innehöll en pepparkaksdeg ungefär tre procent kryddor och i dag är det två procent – så det är fortfarande mycket. Vid 1800-talets mitt hade man bara en procent kryddor och det är mycket mindre än vad vi har i dag.

Richard Tellström, etnolog och måltidsforskare.

Sockerbagarna kliver även de in i bilden på 1700-talet, men får sitt riktiga fäste som etablerad yrkesgrupp under 1800-talet.

– Det är först då som människor kunde gå och handla godsaker i butik. Man börjar prata om julkonfekt och julgotter och det växer fram en större marknad. Från sockerbagaren kunde man bland annat beställa konfektyr som syltade frukter, dadlar och marmeladkonfekt, säger Ulrika Torell, forskare och intendent på Nordiska museet.

En annan svensk julfavorit, lussebullarna, var kända redan på 1600-talet. Men att de åts till jul var inte tradition förrän på 1900-talet.

– Det räknades som finbröd och serverades vid olika högtider. Men julkopplingen kom vid det sena 1800-talet, under nationalromantiken. Mycket av det julfirande vi har i dag skapas under den tidsperioden, säger Richard Tellström.

Det är i samband med att industrisockret kommer under industrialiseringen som mycket förändras.

– På slutet av 1800-talet och mot början av 1900-talet har vi vårt egna socker som vi utvinner från sockerbetorna. Vi behöver inte importera det längre och därmed sjunker det i pris. Livsmedelsindustrin och konfektyrindustrin växer också till följd av den här förändringen och så småningom blir det godis på löpande band, säger Ulrika Torell.

Ur TT:s bildarkiv 1958: "Expediten anlägger sitt kokettaste leende inför den delikata situationen att få sälja en chokladask till självaste kung Gustaf VI Adolf."

Under samma tid kommer även chokladen - en förändring som i fortsättningen sätter sin prägel på svensk jul.

– Kakao fanns i Sverige redan under 1600-talet men vi lärde oss inte göra chokladkakor förrän år 1845. Sedan när Aladdinasken kom till 1939 så blev den arvtagare till konfektbordet, säger Richard Tellström.

I och med att sockret blir alltmer tillgängligt för gemene man börjar man koka knäck och gömma kristyr i smällkarameller som barnen fick öppna på julen.

– Det var ett pulveriserat socker som man har stelnat med äggvita, en sockerklump helt enkelt. Även polkagrisen har nu sin plats i julgranen, förklarar Lotta Lundgren.

Lotta Lundgren, författare och programledare.

Vad kommer vi äta för julgodis i framtiden?

– Allt det godis som känns lite gammalt och passé har sin plats på julbordet. En ”After-Eight”-ask har bra potential att bli ett julgodis. Allt vi har en känslomässig anknytning till kan bli julgodis. Vi söker oss alltid till vår idé om det förflutna, det är då vi upplever att vi lyckas med julen, säger Lotta Lundgren.

Men i och med det ekonomiska läget som vi redan sett har ändrat våra vardagsrutiner, menar Richard Tellström att även julen i år kommer handla om sparsamhet.

– Det blir mer kompensatoriska sötsaker. Chokladasken kommer nog i år att bli en större storsäljare än någonsin, medan fin konfektyr, marsipan, nötter, torkade dadlar och fikon kommer att falla i försäljning. När vi ska spara så prioriterar man, och en chokladkartong går alltid hem, säger han.