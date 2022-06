Vasa gav vind i seglen åt Yinka Shonibares konst

– Sättet som vinden tycktes blåsa i seglen fick mig att vilja göra en skulptur om rörelse, säger Yinka Shonibare.

Han sitter på andra våningen i sin studio i Bethnal Green i östra London och pratar om sitt kanske mest kända verk ”Nelson in a bottle”.

Konstverket som stod på Trafalgar Square i centrala London 2010–2012 var en replika av amiral Nelsons skepp HMS Victory, skeppet som besegrade den franska och spanska flottan i slaget om Trafalgar 1805 utanför Spaniens kust.

”Nelson in a bottle” var en bild av en stor brittisk seger. Fast nerstoppad i en flaska.

Var det egentligen en seger? De 37 seglen på skeppet var nämligen gjorda av afrikansk vaxduk – ett tyg som har blivit en symbol för afrikansk identitet och självständighet.

Yinka Shonibare är i Sverige för att vara med när hans skulptur invigs på torsdagen. Foto: Lotta Härdelin

”Nelson in a bottle” ställde frågor om kolonialism och identitet till de miljoner Londonbor som passerade det genom åren. Hur hyllade brittiska triumfer till havs gjorde att Storbritannien kunde expandera sitt imperium och sin handel och vad det ledde till för folken i kolonierna. Inte minst i Afrika.

– De kolonialiserades barn och barnbarn är i dag fria. De kan resa. De kan beskriva vad de stora brittiska äventyren fick för konsekvenser för dem. Även i dag, flera generationer senare, säger Yinka Shonibare.

Samtidigt var ”Nelson in a bottle” ett verk fullt av humor, färg och skönhet.

– Det är det enda sättet att få människor att ta till sig svåra frågor.

Yinka Shonibare är mycket bestämd på den punkten.

– Som konstnär måste du få människor att vilja ta till sig vad du gör. Skapar du något som är för mörkt eller skrämmande kommer folk bara att titta bort. Det är ju motsatsen till vad du försöker åstadkomma. Då kommer folk att ignorera dig. Och ingen vill ju bli ignorerad!

Han skrattar. Sedan beskriver han hur idén till ”Nelson in a bottle” föddes i Stockholm.

Den brittisk-nigerianske konstnären tillbringade ett par månader i Sverige 2004. I Stockholm blev han fascinerad av berättelsen om skeppet Vasa.

– Jag tycker det är så spännande hur hela Vasamuseet kan ses som ett enda monument över ett misslyckande! Det är roligt. Och intressant.

Yinka Shonibare Foto: Natalie Earthy

Yinka Shonibare kom därför att skapa sitt första flaskskepp just i Sverige: ”Vasa in a bottle” för Moderna museet, senare kom han alltså att expandera idén i mycket större skala på Trafalgar square i London.

Och det är sedan i sin tur seglen på Nelsons skepp som nu har fört Yinka Shonibare tillbaka till Djurgården. Yinka Shonibares nya verk ”Wind sculpture in bronze” har förvärvats av Prinsessan Estelles stiftelse tack vare en privat donation och kommer att visas i Rosendalsområdet från den 2 juni.

”Wind sculpture in bronze I” Verket är Shonibares första offentliga utomhusskulptur i Sverige och blir det tredje permanenta verket i Prinsessan Estelles skulpturpark. Skulpturen kommer att vara placerad mellan Rosendals slott och Ståthållarängen. Verket invigs officiellt den 2 juni kl 13 av prins Daniel. Yinka Shonibare är född i London 1962, uppvuxen i Nigeria och återvände till Storbritannien för att studera på konstskola. Shonibare för har gjort sig känd sina arbeten i olika former och genrer, från måleri och performance till foto, film och skulptur. Visa mer

– Jag ville skapa något som ser ut som om det blåser i vinden, trots att det är tungt och gjort av brons, säger han om verket.

Det är formerna som får det tunga att se lätt ut. Yinka Shonibare beskriver hur han började med att blåsa tyg med en hårtork för att se hur det faller och flyger. Så långt så lekfullt. Men hans nya verk handlar (som alltid) också om allvarliga ting.

– Jag är intresserad av Afrikas relation till Europa, rörelserna mellan dessa kontinenter av varor och av människor.

Det är här tyget kommer in. Afrikanskt vaxtyg återkommer igen och igen i Yinka Shonibares verk. Så även i ”Wind sculpture in bronze” på Djurgården. Å ena sidan använder han tyget för dess symboliska koppling till afrikansk identitet. Men lika mycket för dess komplexa historias skull. Eftersom det påminner honom om hans egen.

Yinka Shonibares verk ”Wind sculpture in bronze” på Djurgården. Foto: Lotta Härdelin

Yinka Shonibare föddes i södra London 1962. Hans föräldrar kom från Nigeria. Familjen flyttade tillbaka till Lagos när Shonibare var tre år gammal men behöll sitt hus i London. Detta innebar att Yinka Shonibare så småningom reste till England för att studera. Trots en svår sjukdom som ledde till att han i dag är delvis förlamad tog han sig så småningom in på Byam Shaw school of art (som i dag heter Central Saint Martin’s college of art and design) och är en av världens mest prestigefyllda konstskolor.

Det var kallt krig och 1980-tal i världen och den unge Yinka Shonibare utvecklade en fascination för Sovjetunionen och Gorbatjovs ekonomiska politik. Han ville göra konst om vad som hände i Östeuropa. Men hans lärare i London var både skeptisk och inte minst förvånad. ”Varför är du intresserad av Ryssland? Du kommer ju från Afrika. Du borde skapa autentisk afrikansk konst.”

Det här ordet ”autentisk” provocerade Yinka Shonibare.

Han åkte till Brixton i södra London. Där gick han in i en afrikansk tygaffär. Och det var här som Yinka Shonibare insåg att det mest ”autentiskt” afrikanska tyget som över huvud taget fanns, de afrikanska vaxdukarna, i själva verket kom från Indonesien.

– Den här typen av tyg massproducerades först i Holland inspirerad av indonesisk batik och såldes sedan vidare till Västafrika från Europa, förklarar han.

Och Yinka Shonibare har förklarat detta många gånger förr.

Afrikansk vaxduk har sedan den dagen nämligen varit en nästan konstant del av hans konstnärskap. Inte för att tyget är ”autentiskt” afrikanskt. Utan just för att det inte är det.

Afrikanska vaxdukar på en hylla i Yinka Shonibares studio. Foto: Natalie Earthy

– Det finns något ironiskt i att ett tyg som kommer ur koloniala handelsrelationer blir en symbol för afrikansk självständighet. Samtidigt är det inte konstigt. Såhär fungerar våra identiteter, de är sammankopplade. Jag försöker visa hur kulturer hänger samman med varandra.

– Min lärare försökte stoppa in mig i ett fack. Få mig att tänka på ett specifikt sätt. Och ingen människa är endimensionell. Alla är vi en mängd olika saker. Jag är inte bara afrikan, jag är också britt. Identiteter är komplexa. Kulturer är komplexa.

En liten blinkning åt flaskskeppens betydelse för Yinka Shonibare. Foto: Natalie Earthy

– Den där idén att människor från Afrika bara ska intressera sig för Afrika är bisarr.

I ett enda tyg – den afrikanska vaxduken – har du alltså Holland, Indonesien och Västafrika. Tre kontinenter: Asien, Europa och Afrika. Och där står de och blåser i vinden på Djurgården i Stockholm.

Fast i formen av en skulptur av brons. Två meter hög. Jättetung.

– Jag gillar inte att skapa endimensionella saker. Det måste alltid finnas flera dimensioner, säger Yinka Shonibare. Flera vägar in.

– Precis som hos människor.

