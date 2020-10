Västerbros historia: Anteckningar vittnar om Nixons plan för att avsätta Allende

Ett nyligen publicerat dokument ger direkt inblick i ett dramatiskt skeende – den eftermiddag 1970 då president Richard Nixon bestämde att USA skulle börja arbeta för en statskupp i Chile.

Mötet tog bara tjugo minuter. Mellan klockan 15:25 och 15:45 den 15 september 1970 satt USA:s president Richard Nixon och Richard Helms, chefen för säkerhetstjänsten CIA, tillsammans i ovala rummet i Vita huset och gjorde upp sina planer. Bara kort tid dessförinnan hade Salvador Allende blivit vald till Chiles nya president, vilket gjorde Nixon rasande. Han såg framför sig en utveckling där kommunismen skulle ta över stora delar av Syd- och Centralamerika, vilket skulle hota USA:s intressen i regionen. Det hela måste alltså stoppas.

Exakt vad som sades vid mötet är inte känt, men CIA-chefen Helms antecknade några korta stolpar i ett linjerat anteckningsblock. ”1 in 10 chance, perhaps, but save Chile”, stod det i en. ”Not concerned [about] risks involved”, i en annan. ”Make the economy scream” stod det i en tredje.

En kopia av just detta dokument har nyligen lagts ut på den amerikanska organisationen National Security Archives hemsida (nsarchive.gwu.edu), ett bland flera som berättar om de märkliga händelser som följde. Rent konkret diskuterade Nixon och Helms två olika planer. Den ena gick ut på att genast försöka förhindra att Allende ens hann börja sin presidentperiod, medan den andra handlade om att arbeta mer långsiktigt för en militärkupp.

Till sist blev det den senare vägen som Nixon och hans män valde. Under de kommande åren arbetade CIA nära grupper inom den chilenska militären som ville avsätta Salvador Allende. I arbetet ingick bland annat att man stöttade mordet på Chiles dåvarande militäre överbefälhavare, Rene Schneider, som vägrade konspirera mot landets president. Man försökte också försämra landets ekonomi och på andra sätt skapa oreda, för att få människor att ge stöd till en kupp som kunde lova att återställa ordningen. Till sist, i september 1973, skedde också militärkuppen som Richard Nixon ville ha, vilken bland annat krävde president Allendes liv. Den nya diktatoriska regimen i Chile, under ledning av general Augusto Pinochet, styrde sedan landet fram till 1990.

Av de dokument som nyligen publicerats framgår också att flera inom Nixons administration var motståndare till planerna. Vissa för att de inte trodde att ett kuppförsök skulle lyckas, andra för att de var rädda för att sanningen skulle komma fram och att det skulle svärta ner USA:s rykte.

Ytterligare andra ansåg att det av mer principiella skäl var fel att använda sig av lönnmord och sabotage för att ge stöd till en militärkupp mot den demokratiskt valde ledaren för en självständig nation. En sådan var diplomaten Viron Vaky, som i ett pm argumenterade för att sådana handlingar bara är försvarbara i yttersta nödfall, vilket han inte tyckte var fallet den här gången. Men motståndet hjälpte inte, konstaterar författaren Peter Kornbluh på National Security Archives hemsida, särskilt eftersom Nixons planer fick stöd och uppmuntran av USA:s mäktige utrikesminister Henry Kissinger.

Jakten på det perfekta ljudet snart hundra år gammal

År 1935 började det engelska uttrycket high fidelity användas i Sverige, som benämning på produkter med ljudåtergivning av hög kvalitet. Termen låg helt rätt i tiden då radioapparater såldes i större antal, biografer började visa ljudfilm och musikskivor spelades in med ny teknik. Om detta berättar Alf Björnberg, professor i musikvetenskap, i skriften ”En trovärdig illusion av musik”, som går att ladda ner gratis på Göteborgs universitetets hemsida. Intresset för högtalare och liknande med hifi-kvalitet kulminerade på 1980- och 90-talet, för att senare allt mer ersättas av produkter där ljudkvalitet inte är det viktigaste, som i dagens strömmade musiktjänster.

Två sorters hundar vanliga i forntidens Amerika

De människor som för cirka sex tusen år sedan levde längs kusten i det som i dag är nordvästra USA och Kanada var omgivna av tamhundar. Det visar en arkeologisk undersökning, gjord av forskare vid universitetet i Victoria som nyligen publicerades i The Journal of Anthropological Archaelogy. Det framgår också att de hade två olika slags hundar, som man höll noga åtskilda så att de inte parade sig med varandra. Den ena typen, som påminner om dagens spetsar, hade en långhårig päls som man regelbundet klippte och använde för att bland annat göra filtar. Den andra typen var större och användes främst för jakt och som vakthundar.

2400

För ungefär så många år sedan användes den mask föreställande guden Dionysos, som nyligen hittats i västra Turkiet. Den ovanligt välbevarade masken tros ha använts under ritualer i samband med vintillverkning.

