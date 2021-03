Västerbros historia: Begagnad porslinsskål var värd miljoner

Den lilla porslinsskålen köptes för 35 dollar, men visade sig vara värd flera tusen gånger så mycket. Priserna på kinesiska antikviteter har stigit snabbt på senare år, i takt med att landets ekonomiska och politiska styrka har vuxit.

Det är ett fynd av ett slag som många drömmer om att göra. På en gårdsförsäljning i Connecticut i fjol råkade en person se en liten, vacker porslinsskål som var till salu. Säljaren ville ha 35 dollar, vilket köparen – vars namn inte är känt – betalade utan att pruta. Redan från början tycks köparen ha anat att detta handlade om ett verkligt värdefullt föremål, och så var det också.

Ett mejl med bilder på skålen skickades till experterna på auktionshuset Sotheby’s, som genast insåg att skålen var extremt sällsynt. Efter att ha undersökt den noggrannare var de helt säkra på sin sak.

Det handlar om en lotusskål, tillverkad i Kina i början av 1400-talet, under tiden då den så kallade Yonglekejsaren härskade, när Mingdynastin stod på höjden av sin makt. Skålen gjordes för det kejserliga hovet, i ett fåtal exemplar, och dekorerades i den nya stil som då var populär, med olika slags blomstermotiv och eleganta mönster både på in- och utsidan av skålen. Det porslin som hörde till hovet tillverkades bara i ett fåtal exemplar, och om det fanns för många av dem slogs några sönder, allt för att göra det som kejsaren använde så exklusivt som möjligt.

Detta innebär att skålen nu, när den snart ska säljas på auktion, har värderats till mellan 300.000 och 500.000 dollar.

Under århundradena som gått har sedan ytterligare stora mängder av tidens unika porslin gått förlorat. I dag finns bara sex kända exemplar kvar av just den sorts skål som dök upp i Connecticut, och alla de övriga tillhör museer på olika håll i världen. Detta innebär att skålen nu, när den snart ska säljas på auktion, har värderats till mellan 300.000 och 500.000 dollar.

Den höga värderingen är i sin tur en spegling av att priserna på olika kinesiska antikviteter har stigit kraftigt. Såväl kinesiska museer som privata samlare har börjat köpa på sig allt fler av de föremål som lämnade landet under 1800- och början av 1900-talet. Det var då som Kina, som under många århundraden varit världens rikaste och mäktigaste nation, hamnade i svår ekonomisk och politisk kris.

Den utlösande faktorn var de så kallade opiumkrigen, då Storbritannien segerrikt angrep Kina för att försvara engelska bolags affärsintressen – bland annat deras rätt att sälja just opium. Den andra av dessa konflikter kulminerade 1860, då en europeisk styrka intog och plundrade själva den kinesiska kejsarens sommarpalats.

Britterna bombarderar Kanton under opiumkrigen, 1841.

Vid samma tid pågick även ett förödande inbördeskrig, det så kallade Taipingupproret, som krävde miljontals dödsoffer och bidrog till att fördjupa landets kris. Instabilitet och inbördeskrig präglade Kina fram till kommunistpartiets maktövertagande 1949. En ny tid av svåra konflikter inföll sedan under den så kallade kulturrevolutionen, i början av 1970-talet. Under denna långa period hann stora mängder värdefulla föremål lämna Kina, och många hamnade till sist hos samlare, eller på museer, i Europa och USA.

Experterna på Sotheby’s gissar att skålen varit i en och samma familjs ägo i flera generationer, och använts som ett vardagsföremål utan att någon har förstått hur sällsynt den är.

Men nu har alltså detta förändrats. Kina har blivit rikare och återtagit sin traditionella position som en av världens ledande makter. I samband med det har allt fler av de antikviteter som försvann under de svåra åren börjat köpas tillbaka. Och denna efterfrågan har i sin tur inneburit kraftigt höjda priser. Det visade sig till exempel 2018, då en porslinsskål dekorerad med emaljfärgen falangcai från tidigt 1700-tal, såldes för ungefär 20 miljoner dollar. Eller då en vas från samma tid köptes för bara någon miljon mindre.

Under de senaste årens handelskrig mellan USA och Kina har prisstegringen visserligen mattats av något. Men i grunden fortsätter trenden, och lär göra det under lång tid framöver. Hur den just nu aktuella porslinsskålen hamnade i Connecticut är för övrigt oklart. Experterna på Sotheby’s gissar att den varit i en och samma familjs ägo i flera generationer, och använts som ett vardagsföremål utan att någon har förstått hur sällsynt den är.

Auktionen äger rum den 17 mars.

