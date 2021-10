Västerbros historia: Den antika fisksåsens gåta kan vara löst

I många skildringar av antikens Rom nämns garum, den fermenterade fisksås som ska ha funnits på nästan alla romerska matbord. Under lång tid har det varit okänt hur garum smakade – men nu menar sig flera olika forskare veta bättre.

I en kortfattad beskrivning låter det kanske inte så välsmakande. Fiskrens blandades med salt och kryddor och ställdes ut för att ruttna i solen under flera veckors tid. Den jästa vätska som då uppstod hälldes av och användes i matlagningen eller som krydda på maten när den väl var tillagad. Runt om denna tillverkning stod en stank, kan man läsa i antika källor, som var så påträngande att arbetet behövde bedrivas på stort avstånd från människors bostäder.

Men enligt källorna hade den färdiga produkten en djup och behaglig smak, som förhöjde vilken maträtt som helst. Klart är i vilket fall att garum, i dess många olika former, ibland även kallad liquamen, sågs som en självklarhet i den romerska världens gastronomi.

Men någon gång under historiens lopp upphörde tillverkningen, och hur den omtalade fisksåsen egentligen smakade har länge varit ett mysterium. På senare år har dock ett antal ambitiösa försök gjorts att lösa gåtan, vilket det amerikanska museet Smithsonian berättar om i det senaste numret av sin tidskrift. Där lyfter man särskilt fram ett fynd som gjordes i ruinstaden Pompeji år 2009, då utgrävare hittade resterna av vad som en gång var en fabrik som tillverkade just garum.

När vulkanen Vesuvius fick sitt utbrott år 79 täckte aska därifrån den lilla anläggningen, vilket innebar att utgrävarna kunde hitta sex orörda lerkärl som en gång varit fulla med sås. Den hade sedan länge torkat bort, men en kemisk analys genomförd av forskare vid universiteten i spanska Cadiz och Sevilla avslöjade ingredienserna – fisken var ansjovis, som blandats med salt och kryddats med vad man tror var bland annat mynta, salvia, timjan och oregano. Med denna beskrivning som bas, och med hjälp av ett antikt recept, tog sig sedan en grupp matexperter, ledda av kemisten Victor Palacios, an att försöka återskapa den ursprungliga garumsåsen.

Efter ett antal försök visade det sig att den bästa varianten uppstod efter att fiskröran hade jäst i 25 dagar. Den färdiga såsen var mycket salt, hade en färg som bärnsten och luktade som ”en blandning av torkad fisk, sjögräs och örter”, enligt Palacios. Han säger också att smaken är mycket intensiv men välbalanserad, full med umami. Det som framför allt skiljer denna nygamla garum från asiatiska fisksåser, säger han också, är den diskreta men fullt märkbara aromen av Medelhavets örter.

Sedan en tid tillbaka säljs denna nytillverkade fisksås under namnet Flor de Garum, bland annat i Palacios hemstad Cadiz. För övrigt var det nära just den staden, som för två tusen år sedan var en viktig knutpunkt för handeln, som det under antiken fanns en av de största och mest berömda garumfabrikerna.

Samtidigt, kan man läsa i artikeln i The Smithsonian, har de spanska rönen inte stått helt oemotsagda. Engelska forskare säger sig exempelvis vara skeptiska till om det som i Spanien säljs som garum verkligen är så autentisk som det hävdas. Trots allt handlar det om en tolkning av fyndet i Pompeji, och dessutom tillverkades fisksåserna som konsumerades under antiken på många olika sätt.

I japanska Ishikawa har man länge tillverkat en sås gjord på fermenterad bläckfisk, kallad ishiri

Den verkligt traditionella metoden, som beskrivs i flera källor, talar om att liquamen tillverkades i stora öppna kärl, där fisken fick fermentera under flera månader. Försök att återskapa sådan sås har gjorts i England, utan större framgång. Författaren Sally Grainger, som skrivit boken ”The Story of Garum” (2020), är en av dem som provat. Den sås hon fick fram, som var baserad på makrill fiskad i Engelska kanalen, skulle inte locka särskilt många i dag, menar hon – den smakade helt enkelt ”underligt”.

Den som verkligen vill veta hur äkta garum kan ha smakat bör i stället rikta blickarna österut, menar Sally Grainger. I japanska Ishikawa har man länge tillverkat en sås gjord på fermenterad bläckfisk, kallad ishiri, som enligt henne lär ligga närmare antikens mytomspunna fisksåser än något annat som man kan finna i dag.

Läs fler av Västerbros historiska nyheter

Testa vårt quiz: Vad minns du av tiden som gått?