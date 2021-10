Västerbros historia: En blick på Det stora kriget med nya ögon

I år är det trehundra år sedan det krig tog slut som också gjorde slut på den svenska stormakten. Magnus Västerbro har läst tre nya böcker – en svensk, en dansk och en finsk – som närmar sig det långa kriget ur skilda perspektiv.

Kriget pågick i tjugotvå långa år och krävde hundratusentals människoliv. Och för svensk del slutade det gränslösa lidandet med ett totalt och förödmjukande nederlag. Freden som slöts i Nystad den 30 augusti 1721 innebar att den tid då Sverige var norra Europas dominerande militärmakt en gång för alla var över. Men vad ledde fram till allt detta och hur påverkade det dåtidens människor och samhälle?

Om dessa frågor handlar tre relativt nyutgivna böcker. Det mest övergripande perspektivet ges av Dick Harrison i den imponerande tegelstenen ”Sveriges stormaktstid” (Historiska media). Här läggs fokus till att börja med på stormaktens snabba uppgång, som inleddes under 1600-talets första år, då Sverige var utfattigt, illa organiserat och nyligen hade besegrats i krig av Danmark.

Sedan gick det snabbt uppåt. Den svenska staten omorganiserades, började växa och blev bättre på att samla in skatter – men också på att stimulera ekonomisk tillväxt genom satsningar på gruvdrift och förbättrad handel. Allt hade ett huvudsakligt syfte: att göra den svenska armén och flottan starkare. På kort tid blev Sverige ett av Europas mest militariserade länder, vilket en rad regenter kunde använda för att utöka rikets gränser tills riket på 1650-talet tycktes vara på väg att få fullständig kontroll över Östersjön.

Men somliga hade än högre ambitioner än så, skriver Harrison – tanken fanns att införliva det polsk-litauiska väldet i det svenska, som då skulle sträcka sig ända bort mot Svarta- och Kaspiska havet. Att göra slut på Danmark som självständig nation var en del av samma målsättning.

Men denna enastående maktställning var i grunden bräcklig. Andra länder mobiliserade på samma sätt som Sverige hade gjort. Och på 1690-talet, då det svenska imperiet ännu tycktes stabilt och man precis påbörjat vad som skulle bli en försvenskning av de baltiska provinserna på samma sätt som redan skett i Skåne, Gotland och Bohuslän – var i själva verket slutet nära. Snart gick tre av Sveriges grannländer till samordnat anfall: Ryssland, Polen-Sachsen och Danmark ville återfå territorier som svenskarna tidigare vunnit. Vilket innebar början på det tjugotvååriga kriget.

Vad som egentligen hände under krigsåren har varit ett kärt ämne för svenska historiker och författare. I Danmark har däremot denna period inte alls varit lika omskriven, vilket historikern Dan H Andersen tagit sig för att åtgärda med det ambitiösa arbetet ”Store nordiska krig” (Politikens förlag), i två tunga band.

För en svensk läsare känns en stor del av berättelsen igen, men det danska perspektivet gör ändå de gedigna böckerna givande. Inte minst är det intressant att notera att de försök att försvara Karl XII:s beslut som ännu förekommer hos vissa svenskar inte får stöd av den danske historikern. Till exempel avfärdas den svenske krigarkungens storslagna planer på att under åren efter förlusten i Poltava återigen angripa Ryssland som inte mycket mer än ”fantasier”.

Andersen påpekar till sist helt riktigt att den viktigaste anledningen till att det fasansfulla kriget pågick så länge var att Karl XII vägrade erkänna sig besegrad trots att han faktiskt i praktiken var det. Om han bara hade kunnat acceptera ”förnuftiga landavträdelser” hade eländet kunnat ta slut mycket tidigare än vad det gjorde. I stället fortsatte han att under åratal kräva ”oerhörda offer” av sitt folk, vilket enligt Dan H Andersen innebar att han bröt mot det som i hans samtid ibland omtalades som ”furstekontraktet” – det outtalade avtal som reglerade hur hårt en härskare egentligen fick behandla sina undersåtar.

Just de förödande följder som det långa kriget fick för vardagens människor står i centrum för den något ofokuserat skrivna men ändå läsvärda ”Mordängeln. Folket och det stora nordiska kriget” (Lind & co), av den finske historikern Teemu Keskisarja. Framför allt får framställningen liv av ett både fascinerande och förfärande källmaterial. Ett exempel i mängden, som visar hur hårt den finska civilbefolkningen drabbades av den ryska ockupationen under kriget, är upplysningen om att under ett år var inte mindre än 24 av de 36 barn som föddes i en församling i staden Storkyro resultatet av ryska våldtäkter.

Men till sist kom alltså freden i Nystad, efter att Karl XII till sist hade dött. Den svenska stormaktstiden var förbi. Vilket så här i efterhand mest framstår som en befrielse och en lättnad.

