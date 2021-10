Västerbros historia: Gjorde frihetstidens utländska mutor någon nytta?

Under den så kallade frihetstiden på 1700-talet tog partierna i den svenska riksdagen emot stora bidrag från utlandet, vilket skadade det politiska systemet och banade väg för ett nytt envälde. Men kanske, hävdas i en ny historisk studie, bidrog mutorna också till att utveckla demokratin.

När Karl XII dog i slutet av 1718 skedde en politisk revolution i Sverige. Missnöjet med det envälde som rått i landet sedan 1680-talet hade bara vuxit under det långa krig som slutade med stormaktens undergång. Upplevelserna under kriget, då regenten gång på gång vägrat att lyssna på folkets önskemål om att sluta fred, hade visat för stora grupper i samhället hur farligt det kan vara att låta all makt i ett rike koncentreras till en enda person.

I stället förändrades det svenska statsskicket i grunden och nu kom riksdagen med de fyra ständerna att stå i centrum för allt beslutsfattande. Så radikal var denna förändring att den nya författningen lyftes fram som ett föredöme av upplysningstidens radikaler – Voltaire kallade till exempel Sverige ”det friaste landet i världen”.

Men även denna så kallade frihetstid kom att bli konfliktfylld. En besvärande omständighet var att de två dominerande partierna tog emot stora bidrag från utländska makter som ville påverka svensk politik. Det ena partiet, de så kallade ”hattarna”, som stod för en aggressiv utrikespolitik gentemot Ryssland, fick omfattande stöd från Frankrike. Det andra partiet, ”mössorna”, som ville ha en mer neutral hållning tog emot bidrag av just Ryssland, men även av exempelvis Storbritannien och Danmark. Med tiden blev denna korruption så uppmärksammad att den bidrog till att urholka förtroendet för riksdagen som sådan. När Gustav III år 1772 tog ett stort steg mot att återinföra enväldet använde han just dessa utländska mutor som en ursäkt för statskuppen.

Allt detta utgör bakgrunden till en studie av Lundahistorikern Erik Bodensten, som nyligen publicerats i Statsvetenskaplig tidskrift. Där fokuseras framför allt på att försöka reda ut vilka konkreta följder den utländska påverkan egentligen hade, genom en noggrann läsning av tidigare publicerad forskning.

frihetstidens riksdagar kunde användas som avskräckande exempel i den samtida debatten, som en varning för vad som skulle kunna hända igen om rösträtten utökades

Bodensten konstaterar till att börja med att frågan om hur främmande makter under 1700-talet påverkade svensk politik länge var av stort intresse för historiker. Särskilt gällde detta i början av 1900-talet, då frihetstidens riksdagar kunde användas som avskräckande exempel i den samtida debatten, som en varning för vad som skulle kunna hända igen om rösträtten utökades och riksdagens makt stärktes. En vanlig bedömning var i och för sig att de praktiska konsekvenserna av mutorna egentligen inte var så stor, utan att de motverkande stöden så att säga tog ut varandra – den faktiska maktkampen mellan mössorna och hattarna avgjordes oftast av andra omständigheter.

På så vis var det mest en symbolisk fråga: att partierna kunde misstänkas för att vara köpta ansågs illa nog. Särskilt gällde detta de så kallade mössorna, vars stöd från Ryssland fick allt större uppmärksamhet vilket skadade både partiets och riksdagens legitimitet.

Men det finns också en annan sida av saken, menar Erik Bodensten, som inte uppmärksammats tidigare. Det intensiva partiväsende som uppstod på 1700-talet hade knappast varit möjligt utan de omfattande ekonomiska stöden från utlandet. Det gäller alla de debattklubbar, pamfletter och politiska tidningar som spelade en central roll för utvecklingen av yttrandefriheten och den öppna debatten, och som med tiden innebar att även stora grupper i samhället som tidigare inte haft något inflytande i politiken kunde göra sig hörda. Den svenska riksdagen var nämligen underfinansierad, och utan utländskt stöd hade riksdagsmännen inte haft råd att delta i det politiska arbetet i tillräcklig utsträckning.

Sammantaget, skriver Bodensten, kan man alltså å ena sidan se de utländska mutorna som skadliga för det politiska systemet, samtidigt som de också utgjorde ”en demokratiserande drivkraft, som oavsiktligt och stegvis bidrog till att bredda och fördjupa det politiska deltagandet”.

