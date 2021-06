Västerbros historia: Kristna profeter manade till motstånd mot krigen

Under stormaktstiden togs den kristna tron i bruk för att få folket att sluta upp bakom kungen, fäderneslandet och de många krigen. Men religionen kunde också användas av människor från alla samhällsklasser för att protestera mot den rådande ordningen och uttrycka drömmar om en fredligare värld.

Det framgår av en ny studie, ”Profetisk politik i Sverige 1600-1720”, av historieprofessorn Karin Sennefelt, publicerad i det senaste numret av Historisk tidskrift. I den undersöks ett stort antal fall då människor upplevt sig få andliga budskap i form av drömmar, visioner eller påstådda möten med gudomliga väsen – med fokus på de gånger då dessa hade ett politiskt innehåll.

Sådant var relativt vanligt, skriver Sennefelt, vilket gör innehållet i dessa visioner till vad hon menar är ett tidigare outnyttjat källmaterial. Det handlar om vittnesmål om hur i varje fall vissa människor, både män och kvinnor, unga och gamla, uppfattade det andliga och världsliga tillståndet i det stormaktstida samhället. Och i många av fallen handlar det alltså om personer vars visioner var mer eller mindre öppet kritiska mot den rådande ordningen.

Ett exempel på det är den gifta kvinnan Margareta Eriksdotter i Stockholm som år 1706, under Karl XII:s krig, fick vad hon menade var uppenbarelser från Gud som varnade för att Sverige var på väg mot sin slutliga undergång. Hon målade upp en mycket dyster bild av tillståndet i riket – kyrkbänkarna stod tomma, kungen var upptagen med kriget och försummade sitt folk, kvinnor och barn for illa och domstolarna var ständigt upptagna med att döma människor för hor och mord.

Lika kritisk mot sin samtid var den vanställda tiggaren Karin Persdotter, som flera decennier tidigare, 1676, vandrade runt i Östergötland och predikade. Hennes ansikte var till hälften uppätet av frätande sår, berättar de samtida källorna, men framför allt väckte hon uppmärksamhet för sina provokativa budskap, som hon påstod att en ängel hade gett henne. Kritiken riktade sig visserligen också mot det vanliga folket för deras synder, men i synnerhet angrep hon kungen, i det fallet Karl XI, på samma gång som hon uppmanade folket, allmogen, att resa sig mot adeln som förtryckte de fattiga.

Sådana röster visar alltså att den kristna tron under 1600- och början av 1700-talet kunde användas för att uttrycka kritik mot kungamakt och annan överhet. På så vis ger Sennefelts studie en delvis annorlunda bild av religionens betydelse under denna tid än den gängse. Ofta brukar man annars tala om hur kyrkan och den kristna läran utnyttjades i överhetens propaganda. I den kontexten kunde just föreställningen om syndastraffet vara en praktisk förklaring till varför exempelvis krigen var så många och folkets lidande så stort. Det hette helt enkelt att allt elände var folkets eget fel, eftersom de envisades med att bryta mot Guds bud. På så vis kunde de styrande också frånsäga sig ansvaret för vad som skedde i landet och istället hänvisa till att allt som skedde var Guds vilja.

Sådana föreställningar dyker i och för sig upp hos vissa av de folkliga ”profeter” som Sennefelt skriver om. En del ställde sig till exempel utan förbehåll på kungamaktens sida – som adelskvinnan Eva Margareta Frölich, som på 1680-talet predikade om att Karl XI var den nya Messias som skulle erövra hela Europa och bli kristenhetens nye ledare.

Men framför allt lyfter Sennefelt ändå fram vad hon kallar ”en religiös underström”, där mer radikala budskap kunde höras. Utöver de tidigare relativt okända personer som förekommer i hennes studie nämns även vissa som redan har uppmärksammats, som Anders Pedersson Kempe som på 1660-talet publicerade skrifter som var radikalt pacifistiska och djupt kritiska mot kungamakten. En annan var prästen Jacob Boëthius i Mora, som angrep både enväldet och Karl XII:s långa krig, och för det kom att sitta i fängelse i hela tretton år. I ljuset av denna studie framstår dessa män inte som unika utan snarare som en del av en levande tradition. Andliga budskap användes helt enkelt ofta, skriver Karin Sennefelt, för att angripa ”den absoluta kungamaktens hyckleri, adelns utarmning av de fattiga och krigets fasa”.

Läs fler av Västerbros historiska nyheter

Testa vårt quiz: Vad minns du av tiden som gått?