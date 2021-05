Västerbros historia: Nej, pandemin kommer inte att förändra oss som människor

Medan pesten härjade i Stockholm år 1710 svor många av stadens invånare på att de skulle sluta att synda om de bara inte smittades, om Gud lät dem leva. Från och med denna stund skulle de lämna sina gamla onda vanor bakom sig och bli bättre människor. Men så fort farsoten dragit förbi glömde de alla löften och ägnade sig snart åt sina synder precis som tidigare. Om detta skrev den prästutbildade läraren Andreas Rhyzelius, som upplevde de förfärliga månaderna då drygt fyrtio procent av stadens befolkning dog i svåra plågor. I själva verket hade stockholmarna inte ändrats det minsta av vad de hade varit med om, menade Rhyzelius: ”Det är allt lika. Den som stal, horade och svor, han stjäl, horar och svär ännu.”

Människor är som människor är, med andra ord. Och även om deras beteenden onekligen förändras över tid så krävs det i allmänhet mycket mer än en enstaka händelse, hur omtumlande den än kan tyckas vara, för att orsaka bestående och betydande skiften.

Den saken konstaterade också historikern John M Barry några månader in på 2020, då covid-19-pandemin ännu var i sin linda. Barry, som skrivit ett av standardverken om den spanska sjukan, ”Influenza: the story of the deadliest pandemic in history”, uppmanades i en intervju att tala om hur covid-19 skulle förändra världen – så som den spanska sjukan antogs ha gjort. Men i själva verket hade Barry svårt att komma på en enda verkligt bestående följd av ”spanskan” när det gällde hur människor i vardagen levde sina liv, och den var ändå många gånger dödligare än den farsot vi nu har drabbats av.

Men en mer djupgående historisk jämförelse antyder snarare att mycket av det som nu tycks så omvälvande snart kommer att vara bortglömt.

Detta apropå vad som väntar när slutet på covid-19-pandemin sakta men säkert närmar sig. Ända sedan viruset började spridas har det ju talats om att denna farsot innebär en brytpunkt, i olika varianter på temat ”världen kommer aldrig mer vara sig lik”. Men en mer djupgående historisk jämförelse antyder snarare att mycket av det som nu tycks så omvälvande snart kommer att vara bortglömt. Vissa mindre förändringar lär säkert bli bestående, men då framför allt sådana som ändå var på väg att få genomslag och som fått ökad kraft genom pandemin.

I själva verket stod det redan tidigt klart att covid-19 inte var den verkligt förödande viruspandemi som forskare så länge varnat för. Många skulle förvisso komma att dö och ett stort lidande skulle följa. Men dödligheten i denna sjukdom är trots allt låg, jämfört med historiens verkligt förödande farsoter. Ändå följde panikartade reaktioner, pådrivna av en intensivt upptrissad och ofta perspektivlös mediebevakning – både globalt och i Sverige. På många håll drev detta fram destruktiva åtgärder, som stängda gränser och nedstängningar av hela samhällen, som hade tveksam effekt och har orsakat stor skada, särskilt för världens fattigaste och mest utsatta.

Men när nu ett drygt år har gått är också en annan sak tydlig. Det har nämligen visat sig att covid-19-pandemin faktiskt har en viktig sak gemensamt med sina föregångare – den har fungerat som en motor för vetenskaplig och medicinsk utveckling. Genom historien har kampen mot farsoter ofta fungerat på det sättet, ända från senmedeltiden då den moderna sjukvården började byggas upp som en reaktion på de återkommande pestutbrotten. Det var också ett pestutbrott under 1600-talets första år som fick filosofen Francis Bacon, vars idéer var så viktiga för den moderna vetenskapens utveckling, att börja skriva ett av sina betydande verk, ”The advancement of learning”.

På så vis har kampen mot farsoter gång på gång gett viktiga impulser till sjukvården och medicinen i stort. Det är det som gör att dessa förfärliga sjukdomars historia, mitt i allt elände, också är en djupt upplyftande och hoppfull berättelse.

Även det har vi sett under det senaste året. På kort tid har forskare lyckats med något enastående, något som alldeles nyss tycktes omöjligt. Hypereffektiva vacciner mot en helt ny sjukdom har tagits fram och redan efter bara drygt ett år spridits till långt fler än en miljard människor. Den kraftsamlingen lovar gott inför framtiden, särskilt när man tänker på den verkligt förödande superepidemi som kommer, förr eller senare.

Nej, människors sätt att leva och vara lär inte ha ändrats i grunden av denna pandemi. Däremot har vi all anledning att tro att världen har blivit bättre förberedd på att hantera de ännu värre hot som väntar.

