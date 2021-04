Västerbros historia: New York såldes inte för lite krimskrams

En gammal berättelse säger att urinvånarna som en gång levde i området som senare blev New York sålde hela ön Manhattan till holländarna för bara några få dollar. Den myten kan dock en gång för alla avlivas.

I början av 1600-talet kom holländska kolonisatörer till det som i dag är USA:s östkust, och började då handla med traktens urinvånare. Steg för steg flyttade allt fler européer in i området – och med tiden slöts avtal med de som bodde där sedan tidigare, för att reglera var de nyinkomna fick leva. En av de mest berömda av dessa överenskommelser ska ha gjorts år 1626, när den holländske guvernören Peter Minuit påstås ha köpt hela den stora ön Manhattan för några enkla föremål värda inte mycket mer än ett fåtal dollar. De urinvånare som gick med på detta – troligen av Lenapefolket – lämnade alltså ifrån sig det land som deras förfäder levt på i generationer, i utbyte mot vad som brukar beskrivas som bara lite ”krimskrams”.

Denna berättelse om hur européerna grundade staden New Amsterdam, som senare, när engelsmännen tog över, döptes om till New York, togs länge för given och upprepas fortfarande ofta. Samtidigt har det länge varit känt att det som egentligen skedde var betydligt mer komplicerat. Numera anser de flesta historiker, enligt nya studier som redovisas i en artikel på sajten Livescience, snarare att denna berättelse inte är mycket mer än en myt.

Att det skedde någon form av transaktion mellan holländare och urinvånarna år 1626 råder det i och för sig ingen större tvekan om – även om uppgifterna framkommer i andra hand, och själva det ursprungliga avtalet inte är bevarat. Att föremål till ett relativt lågt värde bytte händer kan också vara sant, även om det i själva verket ska ha handlat om 60 guilder, vilket i dagens penningvärde motsvarar minst tio tusen kronor.

Däremot är det högst troligt att det som skedde inte alls – i varje fall inte av Lenapefolket – uppfattades som att de en gång för alla sålde hela Manhattan till nykomlingarna. Snarare lär urinvånarna ha tolkat avtalet som att de gav holländarna rätt att över huvudtaget befinna sig där – de fick använda marken, samtidigt med dem själva. Det kan till och med ha varit så att överenskommelsen bara handlade om att holländarna fick rätt att resa över ön, en slags fri lejd, enligt historikern Johanna Gorelick som citeras i artikeln.

européerna blev frustrerade över att de så kallade indianerna var mycket hårda förhandlare.

En sak är i vilket fall helt klar: de urinvånare som holländarna mötte var inte alls särskilt lättlurade. I själva verket var de erfarna handelsmän, som var mycket medvetna om olika varors värde. I många källor från denna tid framgår att européerna blev frustrerade över att de så kallade indianerna var mycket hårda förhandlare.

I grunden fanns dock olika syn på vad vi i dag kallar ”privat ägande”. Urinvånarna hade uppfattningar om vem som hade rätt att använda viss mark, som man också kunde köpslå med. Men det handlade framför allt om rättigheter som tillkom olika grupper – och dessa rättigheter kunde ges bort, i allmänhet tillfälligt. Holländarna hade däremot en annan tradition, där mark kunde säljas en gång för alla och sedan i sin tur säljas vidare till vem som helst.

Mot den bakgrunden är det högst troligt, säger Johanna Gorelick, att de urinvånare som tog emot varor av Peter Minuit tänkte sig att de gick med på en kortvarig överenskommelse och inte alls såg avtalet som något särskilt avgörande. Under den första tiden levde också urinvånarna sida vid sida med holländarna, för att senare steg för steg drivas bort – med våld eller hot om våld.

Varför har då myten levt kvar så länge? Enligt historikerna är den enkla förklaringen till detta att berättelsen är en av många som gjorde det möjligt att rättfärdiga européernas övertagande av den amerikanska kontinenten. Om urinvånarna var så lättlurade och inte förstod sakers rätta värde var det kanske inte mer än rätt att de fick flytta på sig?

Peter Minuit, som slöt avtalet, gick senare i livet i svensk tjänst och ledde den expedition som 1638 grundade den svenska kolonin Nya Sverige i Delaware – även den gången efter att ha köpt mark av urinvånarna.

