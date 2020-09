Västerbros historia: Nytt ljus över historiens kvinnliga mördare

De flesta våldsbrottslingar har i alla tider varit män. Men ny forskning visar att kvinnor stod för en betydligt större andel av våldet förr än man tidigare trott. Vissa år under 1800-talet dömdes till och med fler kvinnor än män för mord.

År 1870 stod en kvinna vid namn Beata Stina Holmström, från Södra Märe härad i östra Småland, inför rätta för att ha mördat sin make med gift. Vid rättegången berättade hon ”fritt och otvunget”, som det heter i protokollet, om varför hon gjorde det. Hon hade helt enkelt tröttnat på sin man, som efter att de gift sig visat sig vara så ”sorgbunden och ojemn till lynnet”. Beata Stina förklarade också att hon hade gett honom gift inte mindre än tre gånger – först arsenik i kaffet, sedan fosfor blandat i vällingen och sedan ytterligare en gång arsenik, som hon hällde i makens gröt.

Beata Stina Holmström hörde alltså till en av sin tids mest uppmärksammade typer av brottslingar – den kvinnliga giftmörderskan. Det var en typ som var vanlig i tidens fiktion, men också i verkligheten. Det framgår av den forskning som presenteras i den nyutkomna boken ”Ilska, desperation och lömska försåt. Våldsamma kvinnor i 1800-talets Sverige”, av historikerna Roddy Nilsson och Marie Eriksson (Nordic academic press).

Illustration: Nordic academic press

Bokens författare har gått igenom samtliga domar som gäller våldsbrott som behandlats i Göta hovrätt under tiden 1866–1904, och där funnit att kvinnornas andel av de som dömts var betydligt högre än vad tidigare forskning pekat på. I genomsnitt låg kvinnornas andel av de som dömdes för dråp eller mord under perioden på mellan 10 och 15 procent. Men tittar man endast på kategorin mord så utgjorde kvinnorna hela 34 procent av de dömda. Under flera år var kvinnornas andel till och med större än männens.

I denna statistik ingår dessutom inte de som dömdes för barnamord, det vill säga där en kvinna dödade sitt nyfödda barn. Om man hade räknat in även barnamorden skulle kvinnornas andel av det dödliga våldet under hela denna period ha varit större än männens.

Anna Johansdotter slog ihjäl sin make med en yxa, och pigan Brita Maria Andersdotter skar halsen av en kringvandrande försäljare.

I många fall använde sig de kvinnliga mördarna alltså av gift, som Beata Stina Holmström. Men i boken nämns även andra, som tog till betydligt våldsammare medel. Bland annat berättas om Anna Johansdotter som slog ihjäl sin make med en yxa, och pigan Brita Maria Andersdotter som skar halsen av en kringvandrande försäljare i förhoppningen om att bli avrättad för sitt brott – hon beskrev sig som olycklig och övergiven, eftersom hennes fästman hade brutit deras trolovning.

Roddy Nilsson och Marie Eriksson betonar att deras resultat ligger i linje med en rad nya internationella studier, som alla pekar på att det visst finns märkbara skillnader mellan mäns och kvinnors brottslighet, men att de historiskt sett inte har varit så stora som många tidigare trott. Över huvud taget har det funnits ett ensidigt fokus på män som förövare och kvinnor som offer, menar författarna. Om man ska förstå våld som kulturellt och socialt fenomen måste man få en mer allsidig kunskap. Inte minst handlar det om att komma förbi bilden av att kvinnor självklart är fredliga och passiva som är så spridd i vår kultur, skriver Roddy Nilsson och Marie Eriksson.

● ● ●

Ung flicka gjorde avtryck i forntida grotta

För ungefär 7000 år sedan täckte en flicka som var mellan 10 och 16 år gammal sina fingrar med röd färg, och började måla bilder på väggarna i en grotta. Vid hennes sida arbetade en betydligt äldre man, som var minst 36 år gammal. Detta har framkommit efter en analys av fingeravtrycken på väggarna i grottan som i dag kallas Los Machos, i södra Spanien. Målningarna föreställer framför allt människofigurer och olika geometriska mönster. Studien, som redovisas i tidskriften Antiquity, knyter an till tidigare undersökningar, som pekat på att 75 procent av alla målningar som hittats i forntida grottor i Frankrike och Spanien gjordes av kvinnor.

Notre Dame den här veckan. Foto: Alexander Mahmoud

Notre Dames katakomber öppnar igen

För första gången sedan den svåra brand som förstörde delar av Notre Dame i Paris våren 2019 har katedralens berömda katakomber åter öppnat för besökare. Innan öppnandet har det flera tusen kvadratmeter stora systemet av gravvalv noggrant städats rent från de stora mängder giftigt blydamm som spreds under branden. Tidigare brukade närmare 13 miljoner människor besöka katakomberna varje år, rapporterar the Smithsoninan, men nu har antalet tillåtna besökare begränsats på grund av risken för spridning av covid-19. Fysisk distansering kommer att gälla, liksom ett strikt krav på ansiktsmask. Samtidigt fortskrider arbetet med att återställa själva katedralen till tidigare skick.

103

Så många tidigare okända teckningar av den japanska mästaren Hokusai (1760-1849), mest känd för träsnittet ”Under vågen utanför Kanagawa”, har nyligen köpts in av British Museum i London.

Läs fler av Västerbros historiska nyheter

Gör veckans historiska quiz: Nio nya frågor om gamla saker