Västerbros historia: Spår hittade av världens äldsta spöken

En engelsk forskare har hittat vad han menar är den äldsta kända avbildningen av ett spöke, på en 3 500 år gammal lertavla från Mesopotamien. Fyndet är bara ännu ett tecken på att tron på de dödas återkomst är en av mänsklighetens äldsta gemensamma trosföreställningar.

Om en lekman slängde en blick på den lertavla från år 1500 f Kr som nyligen uppmärksammats av Irving Finkel, kurator på British museum i London, skulle den i och för sig inte vara helt lätt att tolka. Först syns en man som efter sig leder en fånge med händerna bundna – en scen som lätt skulle kunna förklaras på ett betydligt mer jordnära sätt. Men enligt Finkel är bilden en del av en instruktionsmanual för exorcister och visar ett hemsökande spöke som ”fångats in” av någon som troligen tidigare var den dödes älskare, och av denne leds tillbaka till underjorden.

Fyndet presenteras i den nyutgivna boken ”The first ghosts: Most ancient of legacies” där Finkel skildrar de föreställningar om spöken som var spridda i Mesopotamien – de babyloniska, assyriska och sumeriska kulturerna – under årtusendena före vår tideräkning. En utgångspunkt är att han vill visa för moderna läsare att de uppfattningar vi har om vålnader som kan återvända från den andra sidan för att spöka inte alls uppstod under 1800-talet, med de berättelser av exempelvis Charles Dickens, Oscar Wilde och Henry James som då blev oerhört populära. Tvärtom handlar det om föreställningar med urgamla rötter.

Det är sedan tidigare känt att många av de historier om hemsökelser som i dag är spridda utgår från sådana som var kända redan i antikens Rom och Grekland – vilket bland andra denne artikelförfattare har skrivit om, i boken ”Vålnadernas historia” från 2019. Men Finkel visar alltså att dessa trosuppfattningar går att spåra ännu längre tillbaka i tiden, och att man i det gamla Mesopotamien såg på spöken på sätt som påminner starkt om hur man senare gjorde i just Grekland och Rom.

I det gamla Mesopotamien fanns ingen som helst föreställning om att ett paradis väntade efter döden för de som skött sig väl

Till exempel fanns redan då tanken om att hemsökelser ofta berodde på att något hindrade den döde från att få vila i underjorden. Kanske hade hon eller han dött för tidigt, dödats av våld eller hade något viktigt oavslutat ärende bland de levande. En annan vanlig orsak till spökeriet tänktes vara att de riktiga begravningsritualerna inte hade utförts, vilket i alla tider setts som något som gör att den döde inte finner frid.

En annan likhet handlar om uppdelningen i två sorters vålnader, goda andar å ena sidan och mer skräckinjagande spöken å den andra. De välvilliga andarna tänktes ofta vara de levandes anhöriga, som begravdes intill eller under de levandes bostäder, och som man förväntades förse med mat och dryck som ett sätt att visa omtanke och respekt. Om detta gjordes på rätt sätt tänktes de döda vaka över och hjälpa de levande. De hotfulla spökena var däremot i allmänhet främlingar, kanske sådana som dött en våldsam död och därför var fulla av hat och hämndlystnad. Det var i första hand dessa besvärliga döda som man behövde ta till exorcism för att bli av med, på det sätt som den nyligen påträffade lertavlan visar.

Men en vilsen ande kunde också behöva skickas tillbaka av andra skäl, som att de levande först med flit hade kallat på den döde. Redan i antikens Mesopotamien hade man nämligen utvecklat föreställningar om nekromanti, att det med magisk hjälp går att tvinga de dödas andar tillbaka till de levandes värld för att få dem att berätta om framtiden, som de av någon anledning förväntades ha kunskap om.

En tydlig skillnad mot senare kulturer har Finkel dock också funnit. I det gamla Mesopotamien fanns ingen som helst föreställning om att ett paradis väntade efter döden för de som skött sig väl och inte heller något helvete för de onda, utan alla tänktes hamna i en lika grå och dyster underjord, hjältar och skurkar liksom vanligt folk.

Irving Finkel konstaterar slutligen att idéer som liknar de han har undersökt finns dokumenterade i nästan alla kända kulturer på jorden – tron på att de döda i någon form kan återkomma till de levande har antagligen funnits med människan ända från tidernas begynnelse.

