Västerbros historia: Svenska arbetares löner ökade kraftigt på 1800-talet

Industrialismens genombrott under 1800-talet gjorde på kort tid svenska arbetare till några av de mest välbetalda i Europa. Särskilt kraftigt ökade lönerna för arbetare med enkla arbetsuppgifter. Det visar en ny historisk studie, som ifrågasätter gamla sanningar.

Sverige i början av 1900-talet brukar beskrivas som ett utfattigt land, där dessutom klyftorna mellan fattiga och rika bara ökade. Den bilden måste dock nyanseras, enligt en studie från Uppsala universitet som nyligen publicerats i tidskriften The Journal of Economic History. I själva verket hade svenska arbetares löner ökat kraftigt sedan mitten av 1800-talet, till den grad att svenska arbetare på bara några decennier gick från att vara mycket lågavlönade i en internationell jämförelse, till att i slutet av 1800-talet vara bland de som hade högst köpkraft i hela Europa.

Av studien framgår också att de byggnadsarbetare som brukar beskrivas som okvalificerade, till exempel hantlangare, drog särskilt stor nytta av detta. Deras köpkraft ökade till och med ännu mer än sådana som brukar anses som mer privilegierade, som murarna. I historisk teori brukar man annars utgå från att en följd av den tidiga industrialiseringen var att klyftorna mellan olika arbetargrupper ökade, vilket alltså motsägs av resultaten i denna nya undersökning.

Rapportens författare, Johan Ericsson och Jakob Molinder, har lyckats ta fram ett omfattande jämförelsematerial som visar hur lönerna för olika typer av byggnadsarbetare förändrades i Sverige under tiden 1831-1900. Det visar sig att lönenivåerna var relativt konstanta till 1850-talet, men att utvecklingen sedan tog fart, i synnerhet efter 1870-talet.

Emigrationen gjorde att det ofta rådde brist på arbetskraft, vilket innebar att arbetstagarna både kunde kräva och få högre löner.

Den epok som studerats i rapporten utgör en brytningstid i svensk historia. Allt fler började lämna det traditionella jordbrukssamhället för att arbeta inom industrin eller andra näringar som växte upp kring den – under åren från 1860 till 1900 minskade andelen svenskar som var verksamma inom jordbruket från 70 till 50 procent. Det var också under denna tid som emigrationen till framför allt Nordamerika inleddes, något som gavs extra kraft av de svåra nödåren under 1860-talet. Sammanlagt kom så många som en fjärdedel av alla som föddes i Sverige under denna tid att emigrera.

Just det faktum att så många svenskar lämnade landet lyfts fram som en viktig förklaring till de snabbt ökande lönerna. Emigrationen gjorde att det ofta rådde brist på arbetskraft, vilket innebar att arbetstagarna både kunde kräva och få högre löner. Andra förklaringar till de snabba löneökningarna som lyfts fram är att arbetsmarknaden i Sverige var väl integrerad och att arbetskraften var ovanligt rörlig, sedan olika slags strikta regleringar som skråväsendet hade avskaffats på 1830-talet.

Den snabba industrialisering som skedde samtidigt på många andra håll i världen bidrog också till att skapa en stor efterfrågan på svenska varor, vilket även gynnade landets arbetare. Forskarna tror däremot inte att den tidiga arbetarrörelsen spelade någon större roll för att lönerna ökade så kraftigt, eftersom organiseringen av arbetarna vid den här tiden ännu inte blivit särskilt omfattande.

Spanska guldålderns kvinnor hyllas i Madrid

En ny utställning på Instituto Cervantes i Madrid lyfter fram det spanska 1600-talets kvinnliga författare – kvinnor som trots att de var mycket lästa i sin samtid senare ofta hamnade utanför historieböckerna där allt ljus i stället riktades mot sådana som Miguel de Cervantes och Lope de Vega. Poeten Juana Inés de la Cruz är den mest välkända av de som visas upp på utställningen, men där finns även exempelvis Ana Caro, som redan på 1630-talet försörjde sig som professionell författare. En annan är Catalina de Erauso, som i en självbiografi skildrade sitt dramatiska liv – hon rymde från ett kloster, klädde sig som en man och tog tjänst som soldat.

En digital version av utställningen finns att besöka

Plåtskrinet med borgmästaren Pierre Davids hjärta. Foto: John Thys/AFP

Belgisk borgmästares hjärta hittades gömt i fontän

Det brukade avfärdas som en urban myt – att man i belgiska Verviers skulle ha byggt in en tidigare borgmästares balsamerade hjärta i en av stadens fontäner. Men när fontänen nyligen renoverades hittade man verkligen ett litet plåtskrin som innehåller just borgmästaren Pierre Davids hjärta. Under 1800-talet fick David hjältestatus, efter att ha lett staden under den första tiden efter att Belgien blivit självständigt från Nederländerna. Pierre David dog redan 1839, men att samla in medel till fontänen som hyllade honom tog sin tid – den byggdes inte förrän 1883. Skrinet med borgmästarens hjärta kan ses på ett museum i Verviers till i slutet av september.

425

Så många tunna mynt av rent 24-karatigt guld har nyligen hittats under en utgrävning i Israel, efter att ha grävts ner för ungefär 1100 år sedan. De flesta är från det då styrande abbasidiska kalifatet, men där finns även ett sällsynt mynt från det bysantinska riket.

