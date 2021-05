Västerbros historia: Upp till kvinnokamp i de historiska arkiven

Att kvinnor saknas i den breda historieskrivningen är välkänt. Men risken är stor att det ser lika illa ut om hundra år, om inte fler av dagens kvinnor tar plats i arkiven. Det är utgångspunkten för en ny bok, som vill starta en kvinnohistorisk folkrörelse – arkivismen.

Under 1100-talet växte de så kallade beginerna fram i Nederländerna och spred sig sedan över Västeuropa. Det handlade om vad som har kallats Europas första stora kvinnorörelse, bestående av kvinnor som levde under klosterliknande förhållanden men var mycket aktiva i samhället, genom att driva olika affärsverksamheter och använda överskottet till att bygga skolor för barn, sjukhus för fattiga och för att hjälpa utsatta kvinnor. Med tiden blev beginerna förföljda av de kyrkliga myndigheterna, men rörelsen fanns ändå kvar ända in på 1900-talet. Trots denna långa och fascinerande historia är relativt lite känt om dem – och det beror på att så lite av beginernas verksamhet under århundradena har sparats i bevarade arkiv.

Berättelsen om de bortglömda beginerna är utgångspunkt för en ny bok, som en gång för alla vill göra upp med den kroniska bristen på kvinnor i de vanliga historieberättelserna – ”Arkivism. En handbok”, utgiven av Stockholms kvinnohistoriska museum i samarbete med Volante förlag. Boken består av två delar, en som hjälper den som vill använda de befintliga arkiven och leta efter de kvinnor som trots allt finns där. Den andra delen är framtidsinriktad, och uppmanar dagens kvinnor att se till att deras eller andra kvinnors liv och arbete sparas i arkiv, för framtida bruk. För om inte det sker, skriver bokens redaktörer Helene Larsson Pousette och Lina Thomsgård, är risken stor att historieskrivningen kommer att vara lika skev i framtiden som den är i dag.

Fortfarande är det så att det nya material som arkiveras i betydligt större utsträckning handlar om män än om kvinnor. Och eftersom de dokument som sparas i dag kommer att utgöra det källmaterial som framtidens forskare arbetar med, riskerar många kvinnors liv, erfarenheter och kamp att saknas även i kommande historieböcker. ”Det är nu, hundra år efter att kvinnor fick rösträtt i Sverige, hög tid för kvinnor att börja bevara sina liv, med sin egen röst”, skriver redaktörerna, som använder sig av ordet ”arkivism” för att mana till kvinnokamp. Det handlar, skriver de, om en aktivism ”som tar sig an arkiven för att hitta, lyfta och synliggöra gårdagens kvinnor – och se till att dagens kvinnor förs in.”

”Vi var så fokuserade på vad vi ville förändra just då att vi glömde bevara det som skulle förklara hur kampen gick till”, berättar Gunilla Thorgren

Ett tydligt modernt exempel på detta problem gäller den på 1970-talet inflytelserika feministiska organisationen Grupp 8. När en av de som då var aktiva, Gunilla Thorgren, flera decennier efteråt bestämde sig för att skriva ned gruppens historia, visade det sig vara mycket svårt. Nästan ingen dokumentation av vad de hade ägnat sig åt fanns kvar, varken i text eller i bild. ”Vi hade inte tiden, men framför allt inte insikten. Vi var så fokuserade på vad vi ville förändra just då att vi glömde bevara det som skulle förklara hur kampen gick till”, berättar Gunilla Thorgren.

Detta alltså om den framtidsinriktade delen, den som manar dagens kvinnor att ”hitta, spara, organisera – och arkivera”. Men i boken berättas också om hur man kan använda de redan befintliga arkiven för att hitta sådana historier som trots allt finns där, även om de inte alltid lyfts fram på det sätt som de borde.

Ett exempel på hur den saken kan hanteras handlar om Katarina Pirak Sikku, som i den kritikerrosade utställningen Nammaláhpán från 2014 bearbetade hur samernas erfarenheter framkommer i olika slags arkiv, som de omfattande handlingar som togs fram av Institutet för rasbiologi och deras ökända skallmätningar. Materialet som hon hittade i dessa arkiv handlade visserligen om samer, men det var inte producerat av dem utan behandlade dem ofta från ett djupt rasistiskt och kolonialiserande perspektiv.

Därför tvingades hon söka ”i mellanrummen” efter samernas perspektiv och röster. I boken delar också många andra med sig av sina erfarenheter av arkivdykningar, bland andra Augustpristagaren Fatima Bremmer, romanförfattaren Karolina Ramqvist, författaren och dokumentärfilmaren Kristina Lindström, och Anna Götlind, professor i historia som specialiserat sig på så kallad mikrohistoria – den sorts historia som utgår från en enskild person, plats eller händelse för att förstå ett större skeende.

