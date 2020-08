Västerbros historia: Världens första namn såldes på auktion

Ett mycket sällsynt föremål har nyligen sålts för ett miljonbelopp – en lertavla som innehåller vad som tros vara en signatur av historiens äldsta namngivna person, Kushim. Tavlan ger en direkt inblick i skriftspråkets tidigaste historia.

För lite drygt femtusen år sedan fanns ett stort tempel i staden Uruk, i dagens södra Irak, som var tillägnat gudinnan Inanna. Uppenbarligen var det en storskalig verksamhet, där bland annat stora mängder mat och dryck konsumerades. För att försörja templet med alla råvaror som krävdes byggdes nämligen en omfattande byråkrati upp, där administratörer förde noggrann bok över allt som beställts och som sedan förbrukats. Det vet vi eftersom ett antal lertavlor med olika budskap i kilskrift från templet har bevarats till vår tid – och på några av dem dyker namnet Kushim upp.

På den lertavla som precis har sålts intygar denne man med sin egen hand att han under en period av fyra år tagit emot inte mindre än 29.086 mått korn, som skulle användas för att tillverka öl.

Därmed skulle det handla om det äldsta dokumenterade namnet på en enskild person i världshistorien.

I varje fall tror man att Kushim är ett personnamn. Det skulle också kunna vara en titel, men eftersom signaturen dyker upp på olika lertavlor och då ibland i samband med ett ord som man faktiskt vet betyder administratör i templet, ”sanga”, kan man anta att just Kushim är en faktisk människas namn.

Därmed skulle det handla om det äldsta dokumenterade namnet på en enskild person i världshistorien. Från Uruk finns i och för sig även ytterligare några mycket tidiga namn bevarade, men de är antagligen nedskrivna lite senare än Kushims – det handlar då om en slavägare vid namn Gal-Sal och dennes två slavar, En-pap X och Sukkalgir.

Lertavlorna där Kushim signerat sitt namn uppmärksammades först på 1950-talet, då de köptes av en berömd antikvitetshandlare. På senare år har de blivit i det närmaste berömda, framför allt sedan historikern Yuval Harari gav just Kushim en nyckelroll i inledningen till sin bästsäljande bok ”Sapiens”. Där betonar Harari det faktum att skriftspråket började som ett sätt att organisera administrativ verksamhet, snarare än att användas för dikter eller hyllningar till konungar, drottningar eller gudar.

Inannatemplets fasad finns att beskåda på Pergamonmuseet i Berlin. Foto: CM Dixon

Skriftspråket växte alltså fram som en följd av att de dåtida samhällena blev alltmer komplexa när det gällde sådant som handel och betalning av skatter. Med tiden blev dessa verksamheter så siffertunga att det blev nödvändigt med noggrann kontroll och redovisning. Därför började människor använda tecken för olika slags föremål och deras antal. Först senare började man använda sådana symboler även för annan slags kommunikation, och ett heltäckande skriftspråk uppstod. På samma sätt har även andra tidiga skriftspråk utvecklats, i exempelvis Kina och Egypten.

Ytterligare knappt tjugo olika lertavlor med Kushims signatur har hittats, men de övriga finns på institutioner som Freie Universität i Berlin och British Museum i London. Den enda som varit privatägd är den som nu har sålts vidare – den köptes av en anonym samlare i USA för 175.000 pund (nästan två miljoner kronor).

Engelsk kyrka smyckas med Narniaskulpturer

En kyrka i den engelska staden Beverley i Yorkshire kommer att på utsidan smyckas med inte mindre än 14 skulpturer inspirerade av figurer i författaren C S Lewis böcker om Narnia. De kommer att ersätta de medeltida stensniderier som tidigare synts på kyrkans fasader, men som med tiden blivit så bortnötta att man inte kan se vad de ursprungligen föreställde, skriver The Guardian. Bland de nya skulpturerna finns till exempel en som föreställer lejonet Aslan och en annan som avbildar Vita häxan. C S Lewis var djupt troende och har bland annat sagt att Aslan kan ses som en symbol för Jesus och hans offer för människans synder.

Samer förr åt inte så mycket renkött

I äldre tid var renkött inte det viktigaste livsmedlet för samer, visar en ny avhandling i arkeologi som studerat samisk matkultur under åren 600-1900, ”Food cultures in Sápmi” av Markus Fjellström. Studien, som undersökt isotopsammansättningen i benmaterial från samer som levt på olika håll i dagens Sverige och Norge, visar att deras kost förr var mycket varierad med en blandning av däggdjur, fågel och fisk. Många samer höll till exempel får och getter snarare än renar. I ett pressmeddelande betonar Fjellström att bilden av samisk kultur som mycket homogen och enbart centrerad kring renar växte fram under 1800-talet med dess rasbiologiska forskning.

5.000

Ungefär så många historiska kokböcker har nyligen lagts ut i fulltext på nätet av amatörforskaren Barbara Ketcham Wheaton, som ägnat 50 år åt projektet. För mer info, se hemsidan thesifter.org

