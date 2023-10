Vecka 40 i bilder – se världen genom DN-fotografernas ögon

Stockholm. I över femtio år har Kaffe Fassett varit en stark profil inom den internationella textilkonsten, nu visas han konst på Millesgården. ”Att kombinera färger så att de harmoniserar och förstärker varandra är själva nyckeln. Då kan du ha hur många färger som helst, the sky is the limit”, säger han.

Foto: Lotta Härdelin