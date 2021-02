Vecka 7 i bilder – se världen genom DN-fotografernas ögon

Nu är snön i Malmö borta, men tidigare i veckan var isen på kanalen i Malmö frusen. Foto: Anders Hansson

Malmö. De senaste veckorna har varit kyliga, även i södra Sverige, vilket har gjort att skridskor har tagit slut i butikerna. I centrala Malmö samlades både skridskoåkare och flanörer på kanalen för att njuta av vintervädret.

Se reportaget: Skridskorusning efter ihållande kyla i Skåne

Inspirationen till sitt debutalbum har Maja Francis funnit i musiken som hon älskade under uppväxtåren i Ängelholm, inte minst Joni Mitchell, Tori Amos och Dolly Parton. Foto: Jonas Lindkvist

Stureby. För två år sedan lämnade Maja Francis en knappt påbörjad artistkarriär och gick in i en lång depression. Nu känner hon sig redo för musikvärlden igen och albumdebuterar med ”A pink soft mess”.

– Plattan handlar framför allt om mitt trassliga och mjuka inre. Jag gillar verkligen tanken på att min musik ska få vara mjuk, men ändå intressant och spännande, säger hon.

Se reportaget: Maja Francis: Musiken blev som en destruktiv kärleksrelation

”Min sons förskola på Lidingö har tvingats stänga en hel vecka nu för att de inte har personal. Därför är han hemma med mig nu”, berättar Fars Matti. Foto: Magnus Hallgren

Stockholm. På onsdagen presenterade regeringen ett förslag om skärpta regler för att kunna stänga ner större delar av landet om smittspridningen ökar.

– Jag tycker inte att det är så mycket folk på stan. Men däremot i kollektivtrafiken, säger Fars Matti som matar duvorna på Sergels torg tillsammans med sonen Antonis, 5 år.

Se reportaget: Stockholmarna följer inte trängselreglerna

”För mig handlar konst om att man ska känna något. Äcklad, rädd eller glad spelar ingen roll. Har du känt någonting av det jag har skapat har jag lyckats”, säger Entisar Mohammednur. Foto: Thomas Karlsson

Stockholm. Musikvideornas glansdagar är inte förbi, Youtube har blivit en naturlig arena. Med sitt nystartade bolag Meraki STHLM har Hajan Jabar och Entisar Mohammednur skapat sig en egen plats och gjort videor med några av de största rapartisterna i Sverige.

Se reportaget: Videobolaget Meraki: Vi sparkar in dörrar för dem som ser ut som vi

”Dance in Rio” är en professionell dansgrupp som för tillfället är utan jobb. I väntan på nästa uppdrag spelar de in nya videos. Foto: Dado Galdieri

Rio de Janeiro. Världens största utomhusfest, karnevalen i Rio de Janeiro, ställdes in i år. I stället har karnevalsarenan Sambódromo förvandlats till en vaccinationscentral. Dansarna i gruppen ”Dance in Rio” passar på att utnyttja den tomma arenan till att spela in nya dansvideos.

Se reportaget: Karnevalen i Rio inställd men unga festar trots förbudet

