Vecka 8 i bilder – se världen genom fotografernas ögon

Förra året fick Riksteatern i uppdrag av regeringen att tillgängliggöra den samtida cirkusen med sju extra miljoner till sitt förfogande varje år. Love Kjellsson, Mira Leonard och Karoline Aamås i cirkuskompaniet Ent. Foto: Thomas Karlsson

Alby. Cirkuskompaniet Ents föreställningar sker i och runt träd. Med lite förberedelse kan de uppträda i nästan vilket träd som helst.

– Vi föredrar stora lövträd. Men skulle ni hitta en liten björk på Island kommer vi lösa det också, säger kompanideltagaren Love Kjellsson.

Se reportaget: Svensk cirkus har högtflygande planer

Ilska, tårar och stor förstämning. Utanför ryska ambassaden i Stockholm samlades under förmiddagen fler och fler ukrainare för att protestera mot Rysslands invasion. Foto: Ali Lorestani

Stockholm. Chockade och trötta efter en sömnlös natt samlades ett femtiotal ukrainare utanför Rysslands ambassad på Kungsholmen på torsdagsförmiddagen, de flesta bärandes på den blågula ukrainska flaggan. Fler strömmande till under förmiddagen och skanderade gemensamt ”Ryska ockupanter – ut ur Ukraina!”.

Se reportaget: Tårar och ilska vid ryska ambassaden i Stockholm

Rök stiger från en luftförsvarsbas efter en rysk attack i Mariupol i Ukraina. Foto: Evgeniy Maloletka/AP

Mariupol. Tidigt på torsdagsmorgonen inledde Ryssland en militär invasion av Ukraina och invånarna i flera ukrainska städer vaknade upp till ljudet av sirener och explosioner. Sedan dess har kraftiga stridigheter rapporterats från olika håll i landet.

Se reportaget: Kriget i Ukraina

”All din oro försvinner när du skejtar”, säger Masiha Ahangar. Foto: Lisa Mattisson

Vällingby. Att som tjej åka skateboard i Afghanistan blir en symbolisk handling mot kvinnoförtryck, förklarar Shiba Amiri och Masiha Ahangar. De var båda lärare i projektet Skateistan i sin hemstad Mazar-i-Sharif.

Se reportaget: ”En skejtande tjej går emot allt talibanerna står för”

Det var glest i cykelbanan då snöovädret drog fram. Foto: Paul Hansen

Stockholm. Ett kraftigt snöfall drog in över södra Sverige under måndagsmorgonen. I Örebro ställdes stadstrafiken in och i Stockholm hade bussarna svårt att ta sig fram. Några cykelpendlare trotsade snöovädret och tog sig över Västerbron i motvind.

Se reportaget: Stora störningar i trafiken efter kraftigt snöfall – kan komma tre decimeter

