Vendela Lundberg: Poddarna som hjälper mig förstå samtiden

I huvudet på J K Rowling

Varför vill författaren till världens mest älskade barnbok riskera sitt eftermäle? Ända sedan J K Rowling gav sig in i den så kallade ”transdebatten” har många fans förtvivlat ställt sig den frågan. I en ny poddserie driver författaren Megan Phelps-Roper, själv mest känd för att ha lämnat en sekt, tesen att Rowling angripits från två håll i kulturkriget: först av rasande kristna fundamentalister, sedan, efter Rowlings kontroversiella uttalanden om transpersoner – av cancelkulturen.

Podden är sentimentalt ljudlagd och berättelsen kommer ofta på villovägar. Men den stora behållningen är att höra Rowling själv medverka i egen hög person från sitt skotska slott. Det är fascinerande att höra författarens övertygelser, hur hon känner sig tvungen att ta kampen om vem som ska få kalla sig kvinna. Hennes läsare må vända henne ryggen, J K Rowling upplever ändå att hon, precis som Harry Potter, måste offra sig för vad hon tror är the greater good.

Poddens titel: The Witch Trials of J.K. Rowling.

Avsnittets titel: Plotted in Darkness.

Produktion: The Free Press.

Längd: 58 minuter.

Filmen som väckte abortmotståndet

BBC-journalisten Jon Ronsons poddserie ”Things fell apart” – en titel lånad från poeten Yeats dikt ”The second coming” – vill gå till botten med när allt gick åt skogen och dagens kulturkrig bröt ut. Det första avsnittet är en kuriös berättelse om hur det kommer sig att abortmotståndet är så starkt bland den kristna högern i USA i dag. Som så mycket annat dåligt här i världen, börjar det med en ung man med konstnärliga ambitioner. Hans far, en kristen konstvetare med goda förbindelser, ser hur hans son vill bli nästa Fellini, och erbjuder gossen att öva upp sina färdigheter genom att producera en påkostad dokumentär för den amerikanska evangeliströrelsen.

Det enda leder till det andra och filmen ger ringar på vattnet, den blir ett slags skott i Sarajevo för dagens abortmotstånd. Det är en sällsam historia som Jon Ronson berättar, och en ångerfull regissör som intervjuas. Ronsons ton är korrekt och mjuk, musiken är varsam och avsnittets längd är föredömlig.

Poddens titel: Things fell apart.

Avsnittets titel: 1000 Dolls.

Produktion: BBC Radio 4.

Längd: 33 minuter.

Mer dramatiskt än ”Succession”

I det senaste numret av Vanity Fair får läsaren veta att ett absolut villkor i skilsmässoförhandlingarna mellan mediemagnaten Rupert Murdoch och hans fjärde fru, Jerry Hall, var att hon inte fick yppa ett ord om sin exmake till manusförfattarna av serien ”Succession”. Likt seriens patriark Logan Roy, har Rupert Murdoch tjänat en förmögenhet på populism, konspirationsteorier och klimatförnekelse.

En gång i tiden hade han den trettio år yngre frun Wendi Deng till sin hjälp, och jag undrar om inte hennes historia är ännu mer märkvärdig än exmakens. I podden C Word vill Girls-skaparen Lena Dunham och skribenten Alissa Bennet teckna porträtt av kvinnor som har ansetts ”bad, sad or plain mad” och avsnittet om Deng som anklagats för att vara golddigger, kinesisk spion och älskarinna till Tony Blair är inte bara underhållande utan innehåller tillräckligt stoff för att göra ”Succession”-såpan till en riktig långkörare.

Poddens titel: The C Word.

Avsnittets titel: Wendi Deng Murdoch.

Produktion: Pineapple Street Studios.

Längd: 1 timme och 8 minuter.

Finns: Poddplattformen Luminary.

Sådär vibrationer

I poddvärldens stora kapprustning har de flesta aktörer velat satsa stålarna på det som ger garanterad lyssning och pengar tillbaka: true crime. Därför är det uppfriskande att titta i Spotifys dokumentärkatalog. Här ryms historier om annat än ond bråd död och, glädjande nog – nyfiken journalistik.

I poddserien ”Kristallsjukan” vill journalisten Fanny Hedenmo undersöka den nyandliga trend som har fått tusentals unga tjejer på kroken – tron på helande kristaller. Med ett enkelt och personligt tilltal, intervjuar Hedenmo både troende och skeptiker. Hon vill uppriktigt förstå varför någon vill köpa en polerad stenbit, i hopp om att det ska gå bättre på jobbet eller bota stress, till och med autism. Tempot är makligt, men i det ambitiösa tredje avsnittet glimrar dokumentären till, när Hedenmo reser till en gruva i Madagaskar. Det visar sig att de färgglada kristaller som ska ge bra vibrationer är inget annat än blodsstenar.

Poddens titel: Kristallsjukan.

Avsnittets titel: Ritualer (Del 3).

Produktion: Tredje Statsmakten Media för Spotify.

Längd: 57 minuter.

Finns: På Spotify.

Vendela Lundberg är poddproducent och har jobbat med några av Sveriges populäraste poddar. Hon var producent för DN:s poddserie Välfärdsmiljardärerna.

