Vendela Lundberg: Poddtips för sömnlösa nätter

Bildning utan obehagliga överraskningar

En bit in i poddavsnittet om romanens historia berättar programledaren Benjamin Elfors att han inte öppnade en bok förrän han fyllde 25 år. Det är en liten detalj där han omedvetet ringar in den här poddens charm: med en skoltidningsreporters nyfikenhet låter han varje gäst ta plats, och verkligen ta det från början. Resultat blir sympatiskt, gäster som litteraturvetaren Ingrid Elam kan lugnt och vänligt bjuda på en teori om varför 1800-talets stora kvinnliga författare främst kom från Norden och England (tesen: de kom från prästhem där det fanns ett bildningsideal, och katolska präster får som bekant inte döttrar). Det här är inte en podcast där vad som helst kan hända – Elfors har alltid gjort sin research och gästerna ger alltid säkra eller till och med tvärsäkra svar, och det är just avsaknaden av överraskningar som är en sådan trygghet om natten.

Poddens titel: Bildningskomplexet.

Avsnitt: Romanens historia med Ingrid Elam.

Produktion: Benjamin Elfors.

Längd: 58 minuter.

Sidospår i populärkulturen

Man får akta sig noga, innan man beskriver något som ”kult”, och särskilt noga innan man slänger sig med ”nördig” men det kan inte hjälpas här. Obiter dictum, latin för ”vid sidan om saken”, är en alldeles underbar samtalspodd med Tobias Norström och Billy Rimgard, som varje vecka sänder ut tankar om film, ufon och mystiska bunkrar till hängivna och ja, nördiga lyssnare. Podden har gått igenom många förändringar genom åren, konstanten har varit att ett slags intelligent eskapism i populärkulturen. Obiter Dictums guldålder var 2015, med en samling specialavsnitt om ämnen som heistfilmer, hemliga städer och magnum opus. Mitt favoritavsnitt som jag återkommit till under småtimmarna handlar om just guld. Under en och en halv timme avhandlas allt från varför Guldlock har ett så passande namn till konspirationsteorier om Sveriges guldreserv. En välkommen lisa och distraktion för hjärnan i väntan på att morgonen ska gry.

Poddens titel: Obiter Dictum.

Avsnitt: Guld.

Produktion: Tobias Norström och Billy Rimgard.

Längd: 1 timme 24 minuter.

Hollywoodhistoriker om det erotiska 80-talet

Sedan 2014 har filmkritikern Karina Longworths noggrannt researchade och förtrollande släpiga berättelser om Hollywoods första århundrade getts ut i flera säsonger med teman som ”Dead Blondes” (om olycksaliga blondiner som Grace Kelly, Marilyn Monroe och Veronica Lake), ”The Blacklist” (om röda faran i filmindustrin) och nu senast om vita dukens mest erotiska decennium: 80-talet.

Varje avsnitt är som en sagostund för vuxna, en speldosa att vrida upp för att komma till ro, även när ämnet är sex, lögner och videoband. Det tionde avsnittet ur den senaste säsongen handlar om 1987, året när ”Wall Street” fick hungriga män att vilja bära portfölj och Donald Trump gav ut krängarbibeln ”The art of the deal”. Samma år kom filmen ”Farlig förbindelse” och ställde frågan om kvinnor verkligen kan få allt här i livet. Svaret, som Longworth hittar i kulturen och Glenn Closes rolltolkning, lyder nedslående nog: nej.

Poddens titel: You Must Remember This.

Avsnitt: Fatal Attraction and Dirty Dancing.

Produktion: Karina Longworth.

Längd: 1 timme 24 minuter.

Brokig livshistoria i klassiskt intervjuprogram

Kanske är det här tipset som att rekommendera ”På spåret” i en tv-bilaga, för det här är en riktig långkörare. Men få ord har en så lugnande effekt på mig som ”from WHYY in Philadelphia, this is Fresh Air”. I snart femtio år har journalisten Terry Gross intervjuat berömda politiker, författare och andra framstående kulturpersonligheter – och det hörs. På en lite egen dialekt sådär som radiopratare ofta har, får hon obekväma frågor att låta som den mest naturliga sak i världen. Ibland hettar det till, Monica Lewinsky, Gene Simmons och Adam Driver har alla lämnat studion mitt under pågående intervju.

I ett av vinterns avsnitt möter Gross den hyllade skaparen av tv-serien ”White Lotus”, Mike White, som ger sällsynt insiktsfulla svar om moderna tv-seriers alla knep att behålla den flyktiga tittaren. Men intervjuns finaste stund handlar om Whites pappa, den kristna pastorn som levde ett dubbelliv som homosexuell, för att sedan bli reality-tv-stjärna tillsammans med sin son.

Poddens titel: Fresh Air.

Avsnitt: ”White Lotus” Creator Mike White.

Produktion: Produceras av WHYY-FM för National Public Radio.

Längd: Drygt 45 minuter.

Vendela Lundberg är poddproducent och har jobbat med några av Sveriges populäraste poddar. Hon var producent för DN:s poddserie Välfärdsmiljardärerna.

