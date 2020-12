Veronica Maggio och Jireel kan vinna Musikförläggarnas pris

I stället för att satsa på ett digitalt arrangemang har Musikförläggarna valt att skjuta på prisutdelningen till kommande års gala, som förra året hölls på Berns i Stockholm. För att hylla de nominerade har Musikförläggarna publicerat klipp där violinisten Josefin Runsteen spelar musik av de korade, som publiceras på prisutdelningens hemsida.

– Även om vi inte kan ses och fira tillsammans i år ville vi inte att pandemin skulle stå i vägen för oss att lyfta fram de låtskrivare, kompositörer och textförfattare som skapat musiken som gett avtryck såväl på listor som i våra hjärtan under året, säger Marit Woody, operativ chef på Musikförläggarna, till DN.

Bland de nominerade återfinns bland annat Mattias Larsson och Robin Fredriksson, som går under namnet Mattman och Robin. Låtskrivarduon ligger bakom ”Lose you to love me” med Selena Gomez. Ett annan hitmakarpar som är nominerade i samma kategori är Max Martin och Oscar Holter, för The Weeknds ”Blinding lights”.

Bland de nominerade till årets textförfattare finns Jireel, Ana Diaz och Iiris Viljanen som tidigare i år släppte albumet ”Den lilla havsfrun”. Också Jonathan Johansson som släppte albumet ”Scirocco” i februari och nyligen jullåten ”Come whatever, come what may” tillsammans med Molly Sandén.

– Det känns mycket bra att bli nominerad. Det var ett pissigt slit att få ihop det. Scirocco är en rätt komplicerad väv men den e real. Det är kött och blod och ande och hela vägen en balans på slak lina. Det svåraste jag gjort. En nominering är ju ett kvitto på nått i alla fall, säger Jonathan Johansson om sin nominering till DN:

– Jag har ställt in hundra turnéer och det är inte kul. Men jag har lyckats vända det till något nytt och annat, har gått in i samarbeten som inte hade hänt annars, som jag är skitglad för.