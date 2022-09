Veronica Maggio och Oskar Linnros blir musikteatern ”Alltid vara vi”

”Satan i gatan”

Av: Veronica Maggio

Release: april 2011

Veronica Maggios tredje album gick omgående in på Sverigetopplistans första plats. Först i oktober ramlade den ur listan. Skivan beräknas under enbart första veckan ha stått för en tredjedel av all albumförsäljning i Sverige. Samtliga albumets enskilda låtar gick in på den svenska singellistan.

DN gav ”Satan i gatan” högsta betyget 5 och Hanna Fahl skrev: ”Veronica Maggios nya är ett mästerverk. Hon är personligare, sjunger bättre än någonsin, det finns inte ett dåligt eller onödigt spår.”