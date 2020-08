Veronica Maggios hitkavalkad dånar mellan väggarna

Konsert Veronica Maggio Scen: Nobis hotell, Stockholm Visa mer

För tydlighetens skull: Veronica Maggio personligen ska så klart inte lastas för detta. Men visst finns där något talande i att när en popkonsert faktiskt hålls i Stockholm coronasommaren 2020 så är det en av Sveriges största artister som står på scenen, tack vare stålar från en energidrycksfabrikant. Att ro i land ett smittsäkert arrangemang i dagsläget kräver både ekonomiska muskler och ett solitt publikunderlag. Maggio är en av få svenska musiker som kan redovisa båda.

Så sommarens fulltecknade turné blev till detta enda gig. Valet av lyxhotellet Nobis som spelplats är snillrikt av flera skäl. Arkitekturen möjliggör att den strax över 300 personer stora publiken som tävlat till sig biljetter kan spridas ut framför skärmar på hotellrum och längs med balkongerna i ljusgården där scenen är placerad. Kåken var dessutom 1973 skådeplats för Norrmalmstorgsdramat, vilket givetvis matchar Maggios egen dragning till, om än en lite annan sorts, dramatik.

De vita stenväggarna både sväljer och slungar runt ljudet från det fem personer stora bandets instrument. Att urskilja någon som helst dynamik eller detaljrikedom i ljuden i rummet är omöjligt, men Veronica Maggio är ändå en av de mer lämpade artisterna att framträda i just en sådan miljö. Hennes uttryck är förlåtande mot röriga omständigheter, litar ändå ofta mer på känsla än på finess. Konceptet har sålts in till fansen som ”en hemmafest”, och det är nog ungefär med den nivån av allvar man ska ta den hitkavalkad som dundrar mellan väggarna under dryga timmen. ”Vi mot världen”, ”Tillfälligheter”, ”Mitt hjärta blöder” och alla de där andra låtarna som man hört tusen gånger låter precis som de brukar blöta kvällar från en avlägsen högtalare i någons vardagsrum. Den enda skillnaden är att nu står hon som sjunger där själv och duckar under kristallkronan. Det är absolut inte hennes bästa konsert, långt ifrån. Men som påkostat event en sommar där konsertpubliken inte skämts bort med att få ha kul fyller kvällen absolut sitt syfte.

