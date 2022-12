Vesna Prekopic: Annie Ernaux har skrivit sig ur sin klass, men har hon funnit ro?

Vi kanske tror att vi är unika, men i själva verket är de flesta av oss förutsägbara på liknande sätt. Vi har samma grundläggande behov och genomgår samma stadier av utveckling, med medföljande kriser, i livets olika faser. Åtminstone om man får tro den tysk-amerikanska utvecklingspsykologen och psykoanalytikern Erik Homburger Erikson (1902-1994). Han myntade begreppet identitetskris, ett stadium i den psykosociala processen när utveckling sker, och identifierade åtta livsfaser som människan genomlever. En av de mer avgörande är puberteten och ungdomsåren, men även den yngre vuxenåldern där vi förhoppningsvis finner ro och meningsfullhet i arbete och familjerelationer.

Numera förstår man Eriksons faser som processer som inte nödvändigtvis inträffar i kronologisk ordning. Vem är jag? Vad vill jag? Hur är den kärna som är jag beskaffad? För att få svar på dessa frågor, när i livet de än ställs, måste vi frigöra oss från det och dem som håller oss tillbaka.

Detta är sådant som den franska författaren och 2022 års Nobelpristagare i litteratur Annie Ernaux ägnar sig åt. I ”Kvinnan” från 1987 skriver hon om sin döda mamma. Genom att skildra moderns liv och deras relation återgäldar hon det hon förunnats som dotter. ”Att skriva – är inte det ett sätt att ge?” frågar sig Ernaux. ”Det var nödvändigt att min mor, född i en miljö där allt bestämdes ovanför hennes huvud och som hon ville komma ifrån, att hon blev historia för mig för att jag skulle känna mig mindre ensam och mindre konstlad i ordens och idéernas värld dit jag, enligt hennes önskan, fått tillträde.”

Författaren Édouard Louis. Foto: Jean Francois Robert/modds

”Kvinnan” bär frigörelsens signum. Det gör även Édouard Louis författarskap, som är starkt influerat av Ernaux sociologiska litterära metod. I debuten ”Göra sig kvitt Eddy Bellegueule” (2014) blir hans eget namnbyte från Eddy Bellegueule till Édouard Louis bokstavligen en frigörelse från allt som följer med ett namn och en plats. Läsaren bjuds in som litterär medresenär, bort från det gamla och in i det nya. I ”En kvinnas frigörelse” (2021) ger han sin mamma Monique både röst och ett slags upprättelse. Boken är, som titeln anger, Moniques resa mot självständighet och frihet, som fråntogs henne i och med äktenskapet. Ett äktenskap som drivit henne bort från den hon vill vara, och är, och in i en kringskuren roll, eller till och med en funktion, som hustru och mor. Hon har stympat sig själv för att passa in, för att passa upp.

Monique är den dubbelt förtryckta, som kvinna av mannen och som arbetarklass av kapitalismen. Hon är hustrun som misshandlas av maken, hon är kvinnan och modern som är låst vid sina barn. Men hon är också mamman som avvisas och förnekas av just sitt barn. För Édouard Louis är mamman en påminnelse om det han vill lämna och vägrar att vara. Han måste bryta sig loss även från henne, kanske framför allt från henne, för att möjliggöra sin frigörelse.

Att tonåringen Édouard vill frigöra sig från sina föräldrar är därmed inte enbart en naturlig utvecklingsprocess, för honom handlar det om att omvärdera hela det liv och de värderingar som han fötts in i. Gymnasietiden ger tillträde till en sfär utanför moderns, till en plats där språket och perceptionen av världen vidgas. Med flit använder han ord som mamman inte förstår, rättar hennes uttal, föreläser om grammatiska regler. Det är lika plågsamt som befriande att läsa orden Édouard Louis som vuxen vågar formulera för sig själv och för andra ”Jag ville använda mitt nya liv till att hämnas för min barndom, för alla gånger som du och min far lät mig förstå att jag inte var den son ni hade önskat er. Jag blev klassresenär av hämndlystnad, och mitt våld lade sig ovanpå allt annat våld du redan upplevt.”

Klassresan är förbunden med smärta och skam. Det är en kamp att frigöra sig från denna smärta

Att skriva om sin egen del i våldet mot modern är förmodligen det viktigaste Édouard Louis gör i ”En kvinnas frigörelse”. De egna självupptagna och skammande tankarna, om att intrycken av arbetarklassmamman skulle kunna färga av sig på honom, tolkar han nämligen som ett slags våld. Att erkänna att han tidigare skämdes för henne, blir till en insikt om att även han svikit kvinnan som är hans mor. Så blir en ”En kvinnas frigörelse” också en sons bikt om skulden i det våld han själv flytt. Och med sanningen följer friheten.

Annie Ernaux skriver i ”Kvinnan”: Jag söker ”en sanning om min mor som bara kan nås med ord”. Något liknande säger hon i SVT:s Nobelporträtt: ”Det är som om man med skrivandet kan uttrycka det som inte går att säga. Genom att gå djupare in i det outsägliga kan man lyckas hitta orsakerna. Man går in i det som inte går att säga.” Som att klassresan är förbunden med smärta och skam. Det är en kamp att frigöra sig från denna smärta, denna skam.

I romanen ”Omständigheter” skriver hon: ”det sanna målet med mitt liv är kanske bara detta: att min kropp, mina känslor och mina tankar ska bli till skrivande, det vill säga någonting begripligt och allmänt spritt, min existens fullkomligt upplöst i andra människors huvuden och liv.”

Går det att som författare frigöra sig själv mer än så?

”Frigörelse är alltid delvis en berättarprocess: att blottlägga berättelser, att bryta tystnader, att skapa nya berättelser.” skriver Rebecka Solnit i ”Alla frågors moder”. Det kännetecknar såväl Annie Ernaux som Édouard Louis skrivande. Men för att de ska nå Eriksons sista utvecklingsfas – tillståndet av integritet där man kan se tillbaka på det man åstadkommit, den man blivit och finna ro i det – måste kanske deras berättande någon gång nå ett slut.

