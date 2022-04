Vesna Prekopic: Att ha en ärkefiende kan vara en masochistisk njutning

På Ibsenmuseet i Oslo hänger en stor målning på väggen bakom författaren Henrik Ibsens skrivbord i det arbetsrum som en gång var hans. Det är ett porträtt av August Strindberg. Varje gång Ibsen slutade skriva och reste sig upp vände han sig om och mötte antagonistens blick. Det är vad jag hört åtminstone, jag vet inte om det stämmer, men han ska ha kallat tavlan ”Det frambrytande vanvettet” och det sägs att han behövde Strindbergs vansinniga blick i nacken för att alls kunna skriva. Ibsen och Strindberg var litterära och intellektuella konkurrenter, men i den dubbelriktade aversionen fanns också en fientlighet som gjorde dem till mer än simpla rivaler, de blev ärkefiender.

Jag tycker om denna historia som får mig att känna mig mindre ensam med mitt eget eventuella vanvett, med min egen litenhet som människa. Det är ett mycket litet antal människor jag har erkänt det för, men även jag har en ärkefiende. Jag har inget porträtt på min vägg, men det är troligtvis bara för att jag inte har det egna rum som krävs för att möblera på det viset. Men jag har en klarröd kartong, där jag sparar anteckningar om vad min ärkefiende sagt om mig, skrivit om mig, gjort mig. Någon kanske skulle beteckna det som mentalt självskadebeteende, själv behöver jag inte öppna den där lådan längre för att det ska börja rusa i kroppen. Det räcker att jag vet att den finns där, längst ner i bokhyllan. Halvt gömd, aldrig glömd.

Enligt Svensk ordbok definieras en ärkefiende som en part som är en långvarig och bitter fiende till en annan part. Själva ordet ”ärke” är ett förled som betyder den främsta eller den bästa. En ärkefiende är alltså den mest fientliga fienden. Ärkefiender är även självskrivna inom fiktionen, de behövs för att manifestera den eviga kampen mellan det goda och det onda. Som i relationen mellan Sherlock Holmes och Moriarty eller mellan Harry Potter och Voldemort. Om det ändå vore så enkelt.

Min ärkefiende är inte ond och jag är inte god. Vi känner inte varandra, vi känner till varandra. Är det inte märkligt hur en, i praktiken, främling, kan bosätta sig så i ens inre?

”Det bor en ängel i mitt rum, hon har sitt bo ovanför mitt huvud, hon gör mej lugn”, sjunger Eva Dahlgren. Det finns ingen logik i textraderna, men emellanåt rör de sig i inverterad form i mitt mörka inre. I mitt huvud bor dock en djävul, som viskar allt det jag inte borde lyssna till. Jag skäms över att erkänna att giftet tagit min kropp i besittning, likväl finns det där. Det är en kraft, som likt Strindbergs brännande blick i Ibsens nacke eldar på min kreativitet, i bästa fall. I sämsta, göder den min avund.

Kanske förhäver jag mina känslor och misstar ärkefiendeskap för den simpla dödssynden avund? Jag har rannsakat mig själv otaliga gånger och när jag biktat mig för de få människor jag verkligen vågar tala med, har de försiktigt men samstämmigt påtalat för mig att vi är ganska lika, min ärkefiende och jag. Jag vet inte, men det kan handla om att vi konkurrerar om samma saker.

I boken ”Avund och konkurrens” gör psykoterapeuten Marta Cullberg Weston en åtskillnad mellan två sorters avund: stimulerande avund och negativ avund. När vi drabbas av stimulerande avund kan den få oss att skärpa oss, prestera mer och bättre, få oss att sikta högre än vi tänkt oss. När avunden är negativ förtär den oss, eftersom ”negativ avund förmörkar tänkandet och förstör förmågan till generositet och lugn tillförsikt och glädje i tillvaron. I sin värsta form leder den till destruktiva fantasier och aktioner för att komma åt den person man avundas”. Jag känner mig obehagligt träffad. För i mina fantasier är jag en mörkhårig, kortare version av Claire Underwood i serien ”House of cards”. Hon som vet exakt när det är dags att med ett kyligt, knappt synligt, leende säga ”Am I really the sort of enemy you want to make?”

Nej, det är inte bara konkurrens eller avund. Det är något värre.

Det är en masochistisk njutning, att översköljas av destruktiva fantasier, att gå in i den djupaste delen av det egna mörkret, för att sedan skärpa sinnena, prestera bättre och sikta högre än ärkefienden. Det är en besatthet, ett beroende.

I ett avsnitt av HBO-serien ”Billions” får psykiatern och företagspsykologen Wendy Rhoades en insikt om varför hon inte ska ge ut den bok hon skrivit där hon avslöjar den amoraliska riskkapitalistvärlden hon själv är en del av. ”Jag frigjorde mig inte från mitt ego. Jag lät det härja fritt. Jag ville visa dem vilka de var. Och att jag var bättre än dem”. Jag skäms, för jag inser att det är detta ärkefiendeskap egentligen handlar om, också det jag själv bär på och när. Sedan minns jag Nietzsches ord ”I glappet mellan den vi en dag vill bli och den vi just nu är, måste det finnas plats för smärta, ångest, avund och förödmjukelse” och så återgår jag till mina fantasier.

